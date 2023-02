Bücher-Tipps fürs Frühjahr: 8 spannende Krimis und Psycho-Thriller

Auf der Suche nach spannenden Buchtipps? Wir wissen, welche Krimis und Thriller für Nervenkitzel sorgen! Auf unserer Bestenliste findest du sowohl Klassiker als auch Newcomer.

Buch-Tipps: Die 8 spannendsten Krimis und Thriller

Ob Wochenende, Feierabend oder Urlaub – manchmal möchte man einfach zu Hause bleiben, sich zurücklehnen und entspannen. Und was für die einen Bingewatching ist, sind für die anderen Bücher. Sie lassen uns für einen Moment den Alltag vergessen und entführen uns in eine eigene kleine Welt, die, je nach Buch, aber garantiert voller Abenteuer, spannenden Geschichten und Emotionen steckt.

Ein klein wenig Nervenkitzel darf hin und wieder natürlich auch nicht fehlen! Was könnte schöner sein, als es sich auf der Couch oder im Bett so richtig gemütlich zu machen und trotzdem etwas zu erleben? Perfekt dafür sind natürlich Krimis und Thriller!

Sie sind das geschriebene und fiktionale Equivalent zu den aktuell so beliebten True Crime Podcasts und True Crime Serien, die so ziemlich jede Plattform mit unzähligen Stories überfluten. Du magst spannende Geschichten, schreckst auch nicht vor (dem Lesen von) Mord zurück und suchst nach neuen Büchern? Dann stellen wir dir die besten Krimis und Thriller vor, die 2023 ein Must-read für jeden Lesefan sind!

Tipp: Du möchtest mehr Selbstbewusstsein und Akzeptanz lernen? Hier findest du die 5 besten Bücher für mehr Selflove. Du hast Lust, auch mal einen Liebes- oder Fantasyroman zu lesen? Wir haben 8 Buchtipps aus allen Genres, die wir dir wirklich empfehlen können!

Krimis und Thriller: Der Unterschied

Bevor wir mit der Liste der spannendsten Thriller und Krimis starten, noch ein kurzer Hinweis: Wusstest du, dass es einen Unterschied zwischen Krimis und Thrillern gibt?

Während in einem Krimi das Hauptaugenmerk in der Regel auf der Lösung eines Kriminalfalls liegt, befassen sich Thriller mit der fortwährenden Bedrohung der Protagonist:innen.

Die 7 besten Krimis und Thriller

Wer kennt die Situation nicht: Du hast Lust, dir ein neues Buch zu kaufen, recherchierst online oder gehst in eine Buchhandlung, aber findest einfach nicht das Richtige? Zu viele Geschichten, zu viele Inhaltsangaben, zu viele Bücher und am Ende hat man doch keine Ahnung, ob es sich wirklich lohnt, das Geld auszugeben.

Mit unserer Liste der spannendsten Krimis und Thriller sparst du dir die mühevolle Suche. Diese Bücher sorgen garantiert für Nervenkitzel:

"Der talentierte Mr. Ripley" von Patricia Highsmith

Ein absoluter Klassiker – als Film, aber auch als Buch wahnsinnig spannend! Darum geht's:

Das Leben, von dem Tom Ripley in seinem New Yorker Kellerloch träumt, ist eigentlich das seines Schulfreunds Dickie Greenleaf. Dickies Vater, ein reicher Reeder, bittet Tom, nach Italien zu fahren und seinen verlorenen Sohn nach Amerika zurückzuholen – mit entsprechender Entlohnung. Schnell entwickelt der mittellose New Yorker eine Obsession, doch noch ahnt niemand, wie weit Ripley gehen wird, um für immer Teil von Dickies Welt zu sein ...

"Pirlo: Falsche Zeugen" von Ingo Bott

Ingo Bott ist selbst Strafverteidiger und hat mit dem Power-Anwalts-Duo Anton Pirlo und Sophie Mahler einen Nerv getroffen. Anton Pirlo, der einige tiefe Geheimnisse aus seiner Vergangenheit mit sich herumträgt und Sophie Mahler, die Tochter eines der renommiertesten Anwälte Düsseldorfs sind ein Strafverteidiger-Gespann, das es in sich hat. Auch emotional durchlaufen die beiden jede Menge Turbulenzen und sind sogar selbst mit dem ein oder anderen Verdächtigen schon mal auf Tuchfühlung gegangen...

In Band 2 seiner Pirlo-Reihe ermittelt der Düsseldorfer Strafverteidiger Dr. Anton Pirlo im Fall einer Nazi-Rocker-Bande. Der Sohn einer bedeutenden albanischen Clan-Familie wird des Mordes des Anführers einer rechten Rocker-Bande beschuldigt. Alles deutet darauf hin, dass er der Schuldige ist – doch er verlangt von den beiden Strafverteidigern Pirlo und Mahler, dass sie ihn aus dem Knast boxen und er für unschuldig erklärt wird. Die Ermittlungen im Milieu sind ganz schön heikel, vor allem, da Pirlo selbst Verbindungen dorthin hat und er unter keinen Umständen will, dass das rauskommt. Spannend und hochemotional!

"Im Wald" von Nele Neuhaus

Ein brennender Wohnwagen im Wald bei Ruppertshain, eine Leiche und Ermittlungen, die die Kommissare Oliver von Bodenstein und Pia Sander in die Vergangenheit führen. 1972 verschwand Bodensteins bester Freund spurlos, der Fall konnte nie aufgeklärt werden. Das Kindheitstrauma lässt ihn bis heute nicht los. Doch was hat das alles miteinander zu tun? Zumindest die Bewohner:innen von Ruppertshain wollen diese Geschichte lieber ruhen lassen.

Ein spannender Bestseller von einer der erfolgreichsten Kriminalautor:innen Deutschlands!

"Die Wahrheit" von Melanie Rabe

Melanie Rabe ist nicht nur Journalistin, sie hat einen eigenen Podcast und schreibt erfolgreich Bücher, von denen einige sogar verfilmt werden sollen. Beim Lesen des Thrillers "Die Wahrheit" wird sofort klar, warum: Rabe weiß genau, wie packende Geschichten und spannende Handlungsstränge funktionieren!

Im Buch geht es um den wohlhabenden und zurückgezogenen Geschäftsmann Philipp Petersen, der während einer Südamerikareise spurlos verschwindet. Zurück bleiben seine Ehefrau Sarah und der gemeinsame Sohn. Eines Tages erhält Sarah die Nachricht, dass Philipp Petersen am Leben sei, was nicht nur einen enormen Medienrummel auslöst, sondern auch Sarahs Leben erneut auf den Kopf stellt. Doch der Mann, der zurückkehrt, ist nicht ihr Ehemann.

"Der Insasse" von Sebastian Fitzek

Der kleine Max Berkhoff verschwindet spurlos. Der Täter kann zwar schnell überführt werden, dennoch weiß niemand, was wirklich geschehen ist, und auch der Junge taucht nicht mehr auf. Der Entführer sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und hüllt sich in Schweigen. Max' Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu erlangen: Er muss selbst zum Insassen werden.

Sebastian Fitzek gilt als erfolgreichster deutscher Autor von Psychothrillern. Seit seinem Debüt "Die Therapie" aus dem Jahr 2006 ist er mit seinen Büchern stets ganz oben auf den Bestsellerlisten zu finden, die mittlerweile in 36 Ländern erscheinen und sogar als Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und Theateradaptionen dienen.

"Die Perspektive des Gärtners" von Håkan Nesser

Skandinavier:innen haben ein besonderes Gespür für Kriminalgeschichten, da überrascht es wenig, dass einige der besten Krimis und Thriller aus Schweden, Dänemark, Norwegen oder Finnland kommen. Die Romane von Håkan Nesser zählen zu den beliebtesten Schwedens, außerdem wurden seine Geschichten in über 20 Sprachen übersetzt und vereinzelt sogar verfilmt.

In "Die Perspektive des Gärtners" geht es um die vierjährige Tochter von Erik und Winnie Steinbeck, von der seit über einem Jahr jede Spur fehlt. Um Abstand zu gewinnen, überredet Winnie Erik in die USA zu ziehen, nach New York. Doch das Ehepaar entfernt sich immer weiter voneinander. Dann entdeckt Erik, dass Winnie sich heimlich aus dem Haus schleicht. Und nicht nur das: Sie pflegt obskure Bekanntschaften, die sie verleugnet. Bald stellt sich heraus, dass sie Erik über ihre Vergangenheit nicht die Wahrheit gesagt hat…

"Der Verdächtige" von John Grisham

"Die Firma", "Der Regenmacher" oder "Die Jury" sind nur ein Bruchteil von vielen Justizromanen, die der amerikanische und weltweit erfolgreiche Autor John Grisham bisher veröffentlich hat. Deshalb darf sein Name in dieser Liste auch auf keinen Fall fehlen und mit "Der Verdächtige" entführt er uns wieder einmal in den Gerichtssaal, jedoch auf überraschende Art und Weise.

Lacy Stoltz, Anwältin bei der Gerichtsaufsichtsbehörde in Florida, hat schon viele Fälle von Korruption erlebt. Seit sie einer Richterin, die Millionen abkassiert hat, das Handwerk legte, ist sie sogar zu gewisser Berühmtheit gelangt. Doch nun wird sie mit einem Fall konfrontiert, der jenseits des Vorstellbaren liegt: Der Richter, gegen den sie ermittelt, nimmt anscheinend keine Bestechungsgelder, sondern nimmt seinen Opfern das Leben. Ein spannendes Katz- und Maus-Spiel!

"Freunde. Für immer." von Kimberley McCreight

Ein Wochenende, fünf Freund:innen und ein tödliches Geheimnis: Nichts schien die College-Freund:innen Jonathan, Derrick, Keith, Stephanie, Maeve und Alice trennen zu können – bis Alice sich aus Schuldgefühlen das Leben nimmt. So steht es jedenfalls offiziell im Polizeibericht. Zehn Jahre später treffen sie sich in Jonathans Wochenendhaus in den Catskill Mountains wieder, einem beliebten Feriengebiet der New Yorker, um seinen Junggesellenabschied zu feiern. Doch dann sind Keith und Derrick plötzlich verschwunden. Die Polizei findet lediglich ihren Wagen, darin eine Leiche mit zertrümmertem Gesicht. Hat die Vergangenheit noch eine Rechnung mit den Freunden offen?

Ähnlich wie John Grisham studierte auch die erfolgreiche Autorin Kimberly McCreight Jura und arbeitete viele Jahre als Anwältin, bevor sie den Job aufgab und sich ganz dem Schreiben widmete.