Chinesische Sternzeichen: Achtung, bei diesen Tierkreis-Paaren ist Streit vorprogrammiert!

Das Wichtigste in Kürze Es gibt 12 chinesische Tierkreiszeichen. Dein Geburtsjahr bestimmt, zu welchem du gehörst.

Für einige Paare, besonders die mit demselben Sternzeichen, kann es schwierig werden. Wir verraten, welche Tier-Kombinationen besonders kompliziert sind.

Kennst du dein chinesisches Sternzeichen? Es verrät nicht nur einiges über deine Persönlichkeit, sondern auch über deine Art zu lieben. Und natürlich darüber, wer zu dir passt und wer nicht. Wir verraten, mit welchem chinesischen Tierkreiszeichen es leider Dauerstress gibt…

Diese chinesischen Sternzeichen passen nicht zusammen

Neben den Sternzeichen der westlichen Welt können dir auch die chinesischen Sternzeichen etwas über dein Liebesleben verraten. Zum Beispiel, warum es mit einigen Menschen einfach nicht klappen will.

Logisch, unterschiedliche Eigenschaften bringen unterschiedliche Bedürfnisse mit sich: So sehnt sich die Ratte nach etwas anderem als der Hase, der Drache nach etwas anderem als der Hund und so weiter. Das heißt zwar nicht, dass eine gemeinsame Zukunft von vornherein ausgeschlossen ist, aber es gibt Kombinationen, in denen es stürmisch und kompliziert werden kann!

Falls du noch nicht so viel über die chinesische Astrologie weißt, hier noch eine kleine Randnotiz: Es gibt 12 chinesische Tierkreiszeichen, die sich an der Mondbewegung orientieren. Durch genaueste Beobachtung ließen sich sogenannte Fixsterne in zwölf verschiedene Gruppen einteilen - entsprechend ihrer Verweildauer von Neumond zu Neumond und Vollmond zu Vollmond. Damit einher geht auch die traditionelle chinesische Zeitrechnung, die die älteste der Welt ist, und die weit vor der von uns bekannten Zeitrechnung begann.

Ratte und Hase

Geburtsjahr der Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Geburtsjahr des Hasen: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Ratte und Hase sind kontaktfreudige Wesen - da hört die Gemeinsamkeit allerdings auch schon auf. Wo der ruhige und wohlbedachte Hase an die Grenzen seiner Komfortzone stößt, legt die Ratte erst so richtig los. Für Hasen spielt Sicherheit eine große Rolle, sie müssen sich alles dreimal überlegen, bevor sie handeln. Ratten sind das ganze Gegenteil davon, weshalb es für beide auf Dauer anstrengend werden kann.

Drache und Hund

Geburtsjahr des Drachen: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Geburtsjahr des Hundes: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Diese Kombi stößt in Sachen Verständnis an ihre Grenzen. Drachen sind willensstarke Wesen, die durch ihre forsche Art schon mal ein wenig arrogant und auf sich bezogen wirken können - stärker, als sie es eigentlich sind. Dem gegenüber steht der feinfühlige sensible Hund, der vor allem an andere denkt und nichts mit diesem Gehabe anfangen kann.

Schlange und Schwein

Geburtsjahr der Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Geburtsjahr des Schweines: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Vorsicht, hier kann es schnell zu Missverständnissen kommen: Das harmoniebedürftige und anhängliche Schwein fühlt sich nicht ausreichend wertgeschätzt, auch wenn es die Schlange nicht böse meint. Ihr fehlt leider häufig einfach das Einfühlungsvermögen, sie wirkt oft distanziert. Da braucht das Schwein einen wirklich langen Atem!

Drache und Drache

Geburtsjahr des Drachen: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Gleiche Interessen und Eigenschaften schweißen zusammen? Nicht immer. Hier treffen zwei zu starke Persönlichkeiten aufeinander, keiner von beiden möchte klein beigeben. Selbst einen winzigen Kompromiss zu finden, erweist sich als Mammutaufgabe. Die Gemüter werden bei jeder Auseinandersetzung erneut ordentlich angeheizt. Vorsicht, hohes Konfliktpotenzial!

Hase und Affe

Geburtsjahr des Hasen: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Geburtsjahr des Affen: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Auch diese beiden passen nicht so ganz zusammen, da der Affe durch seine Ideenvielfalt und Abenteuerlust dem Hasen zu wild werden kann. Beide lieben den sozialen Austausch, doch Hasen gehen gern auf Nummer Sicher und lieben Routinen. Für Affen kaum zu ertragen, es ist ihnen einfach zu langweilig.

Drache und Hahn

Geburtsjahr des Drachen: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Geburtsjahr des Hahns: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Eine explosive Mischung: Beide chinesischen Sternzeichen genießen die Aufmerksamkeit anderer und fühlen sich im Mittelpunkt besonders wohl. Teilen wollen sie diesen allerdings nicht sonderlich gerne. Drache und Hahn können stur sein, wenn's kracht, geht keiner von beiden auf den anderen zu. So verhärten sich schnell die Fronten und es wird kompliziert!

Schlange und Ratte

Geburtsjahr der Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Geburtsjahr der Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Kaum zu glauben, aber wahr: Auch Schlange und Ratte sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, was in diesem Fall leider nicht so gut ist. Beide Tierkreiszeichen handeln in der Liebe egoistisch, Vorwürfe gewinnen in ihrer Verbindung schnell die Oberhand. Es bedarf ein hohes Maß an Kommunikation und gegenseitigem Entgegenkommen, um Ärgernisse aus der Welt zu schaffen.