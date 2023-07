Der Juli 2023 ist der Monat der Ziege, und die schickt alle chinesischen Sternzeichen auf eine spannende Reise. Durch die Yin-Energie, die diesen Monat eine starke Wirkung hat, bekommen wir ganz neue Power. Sowohl im Job als auch im Liebesleben finden große Veränderungen statt. Wir verraten dir, wie die Sterne dein chinesisches Horoskop beeinflussen und welche Energien deine heißen Sommertage prägen…

Für alle Sternzeichen gilt: Der Juli ist sowohl beruflich als auch privat ideal für Networking. Das könnte deine Chance sein, faszinierende Leute kennenzulernen und dich zu vernetzen. Die Erd-Ziege, bekannt für ihre Weisheit und finanzielle Kompetenz, verspricht zudem einen finanziell erfolgreichen Monat. Um das Klirren der Geldmünzen zu hören, musst du lediglich auf deinen Verstand und deine Intuition vertrauen. Welches chinesische Sternzeichen bist du? Dein Geburtsjahr verrät es!

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ratte im Juli 2023: Es erwarten dich dynamische Zeiten

Das passiert in der Liebe

Im Juli erwartet dich als Ratte wahrscheinlich eine aufregende Zeit in der Liebe. Deine Intuition wird dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und potenzielle Gefahren zu erkennen. Du könntest eine spannende Mischung aus Unabhängigkeit und Nähe in deinem Liebesleben erleben. Vielleicht spürst du schon die aufregende Spannung einer neuen Beziehung? Lass dich von deiner Neugierde leiten und genieße die emotionalen Höhenflüge dieses Monats.



Das passiert im Beruf

Beruflich eröffnen sich im Juli 2023 neue Möglichkeiten für dich. Als kluge und ehrgeizige Ratte kannst du deine Fähigkeiten weiterentwickeln und deine Ziele so endlich erreichen. Bleib offen und lernbereit, um von den positiven Einflüssen der Yin-Energie im Juli zu profitieren. Vertraue auf deine Intuition, um dich vor möglichen Gefahren zu schützen und bleibe fokussiert auf deinem Weg zum Erfolg. Nutze die Chancen, die sich dir bieten, und arbeite hart, um deine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Büffel im Juli 2023: Vertiefte Verbindungen

Das passiert in der Liebe

Im Juli 2023, dem Monat der Ziege, könntest du eine aufregende Reise in deinem Liebesleben erleben. In diesem Monat spürst du besonders viel Energie. Du könntest unerwartet einen interessanten Menschen kennenlernen, vielleicht sogar beim Baden. Genieße die warme Sommerzeit und sei offen für neue romantische Erfahrungen. Deine Weisheit und Intuition helfen dir jetzt, die richtigen Entscheidungen in der Liebe zu treffen.



Das passiert im Beruf

Im Juli hast du die Möglichkeit, neue berufliche Kontakte zu knüpfen und dein Netzwerk zu erweitern. Nutze die sommerliche Atmosphäre, um dich mit inspirierenden Menschen zu verbinden. Die Ziege im Element Erde bringt finanziellen Erfolg mit sich, also vertraue auf deine Fähigkeiten und sei bereit, die sich bietenden Chancen zu nutzen. Der Sommer ist eine großartige (und unterschätzte) Zeit, um neue Job-Projekte zu starten und deine Karriere voranzutreiben.

Tiger: Genieße die Zweisamkeit

Das passiert in der Liebe

Die Liebesenergie im Juli 2023 wird von Yin beeinflusst, was die romantischen Beziehungen der Tiger intensiviert. Du könntest in diesem Monat starke Gefühle der Verbundenheit und tiefgründige Gespräche mit deinem Partner oder deiner Partnerin erleben. Die Sterne versprechen dir glückliche Momente der Zweisamkeit. Wenn du Single bist, könnten die Sterne dir einen aufregenden neuen Flirt bringen.

Das passiert im Beruf

Im Juli 2023 ist es wichtig, dass du dich auf deine Ziele konzentrierst und proaktiv bist. Das Element Erde bringt dir Glück in deiner Karriere. Vertraue auf deine Fähigkeiten und dein Selbstbewusstsein, um berufliche Herausforderungen zu meistern und Erfolge zu erzielen.

Hase: Achte auf dich selbst!

Das passiert in der Liebe

Für Hasen könnte der Juli 2023 eine Zeit der Reflexion und Selbstfürsorge in der Liebe darstellen. Du solltest versuchen, dich im Juli zu erden und dir Zeit zum Reflektieren zu nehmen. Die sommerliche Sonne könnte deinen Beziehungen einen neuen Glanz verleihen. Unser Tipp: Falls du Single bist, geh häufiger auf Dates und verbringe Zeit in der Natur.



Das passiert im Beruf

Hasen haben im Juli 2023 die Möglichkeit, ihre Kreativität und ihr Einfühlungsvermögen beruflich einzusetzen. Es könnte eine Zeit der Transformation und des Wachstums sein. Lass die Energie der Ziege dir helfen, neue Ideen und innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen zu finden. Nutze die Kraft der Yin-Energie, um neue berufliche Möglichkeiten zu entdecken und deine Ziele zu erreichen.

Drache: Abenteuer und Romantik

Das passiert in der Liebe

Die Liebe könnte für Drachen im Juli 2023 voller Abenteuer und Romantik sein. Du könntest aufregenden Menschen begegnen, die wie der Sonnenschein dein Herz erwärmen. Es ist eine gute Zeit, um alte Beziehungen zu stärken und neue Liebesverbindungen zu knüpfen.

Das passiert im Beruf

Im Juli 2023 könnten Drachen in ihrer Karriere Fortschritte machen. Mit klugen Entscheidungen und harter Arbeit könntest du beeindruckende Ergebnisse erzielen. Nutze die Energie der Ziege, um jetzt lang gesteckte Ziele zu erreichen.

Schlange: Genieße jeden Moment

Das passiert in der Liebe

Der Juli 2023 wird für Schlangen eine aufregende Zeit in der Liebe sein. Du lernst neue Leute kennen und knüpfst vielleicht sogar tiefe Verbindungen. Romantische Stunden warten auf dich, dich du intensiv genießen solltest.

Das passiert im Beruf

Kommunikation ist im Juli 2023 für Schlangen das Schlüsselwort! Auch du hast die Chance, neue berufliche Kontakte zu knüpfen und dein Netzwerk zu erweitern. Die Energie der Ziege und die Yin-Energie des Julis helfen dir, ein Thema anzugehen, das im Job schon lange gelöst werden will.

Pferd: Lass die Sonne in dein Herz

Das passiert in der Liebe

Für Pferde könnte der Juli ein Monat der Abenteuer und des Vergnügens sein. Du könntest eine aufregende neue Romanze beginnen oder die Freuden einer bestehenden Beziehung neu entdecken. Lasse dich von deinem Optimismus leiten und genieße die Liebe und die Freude, die dieser Monat mit sich bringt. Setze stets ein Lächeln auf und geh nach draußen. Dein Motto für den Juli lautet: Spaß und Sonnenschein! Die Liebe wird vermutlich von ganz alleine kommen, du musst es nur zulassen.

Das passiert im Beruf

Im Beruf könnte der Juli ein Monat des Fortschritts und der Innovation sein. Du könntest die Möglichkeit haben, neue Projekte zu starten oder bestehende zu verbessern. Mit deiner Energie und deinem Optimismus meisterst du neue Herausforderungen mit Leichtigkeit, deine Karriere erobert die nächste Stufe. Das Zeichen Ziege wird dir helfen, schwierige Situationen zu meistern und dich auch durch anstrengende Phasen in diesem Monat leiten.

Ziege: Der Juli wird kreativ

Das passiert in der Liebe

Im Juli steht die Energie in deinem Zeichen und lässt deine romantische Seite aufblühen. Du könntest eine neue Liebe kennenlernen oder dich wieder neu in deine Langzeitliebe verlieben. Lasse dich von deiner Kreativität und deinem Einfühlungsvermögen leiten und genieße die romantischen Momente, die dieser Monat mit sich bringt. Die Emotionen werden im Juli intensiv!

Das passiert im Beruf

Beruflich könnte der Juli ein Monat der Kreativität und des Wachstums sein. Du könntest die Möglichkeit haben, neue Projekte zu starten. Wichtig: Achte auf deine Gesundheit und überarbeite dich nicht. Im Juli kann es für Ziegen aufgrund der intensiven Energie schnell zu etwas höherem Blutdruck kommen. Versuche, dem Stress mit viel Zeit an der frischen Luft und Sport entgegenzuwirken.

Hahn: Es wird romantisch

Das passiert in der Liebe

Für Hähne könnte der Juli eine Zeit der Romantik und der Aufregung um eine neue Liebe sein. Vielleicht lernst du auf der nächsten Sommerparty jemand kennen oder eine bestehende Flamme wird ganz neu entfacht. Nutze deine Ehrlichkeit und deinen scharfen Verstand, um offene Gespräche zu führen und tiefe emotionale Verbindungen aufzubauen.

Das passiert im Beruf

Beruflich könnten Hähne im Juli eine Zeit der Produktivität und des Fortschritts erleben. Mit deinem scharfen Verstand und deinem Organisationstalent wuppst du neue Projekte jetzt besonders erfolgreich. Die Energie der Ziege unterstützt dich dabei, deine Ziele zu erreichen.

Hund: Es wird leidenschaftlich

Das passiert in der Liebe

Für alle Hunde da draußen steht der Juli 2023 ganz im Zeichen leidenschaftlicher Liebe und tiefer Bindungen. Es könnte die Zeit sein, bei einem romantischen Strandspaziergang eine vorhandene Beziehung zu intensivieren oder bei einem lauschigen Sommerabend am See eine neue, bedeutungsvolle Person kennenzulernen. Genieße die lauen Liebesnächte und sonnendurchfluteten Tage, die dieser Monat für dich bereithält.

Das passiert im Beruf

Beruflich gesehen erleben Hunde diesen Monat unter dem Zeichen der Fairness und des Pflichtbewusstseins. Mit deinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und deiner Verlässlichkeit wirst du schwierige Projekte mit Leichtigkeit meistern. Die Ziegen-Energie unterstützt dich dabei, kreative Lösungen zu finden und dein Team auf ein neues Level zu bringen. Du wirst im Juli die Führungsrolle einnehmen!

Schwein: Im Zeichen der Liebe

Das passiert in der Liebe

Für alle Schweine wird der Juli zu einem Fest der Liebe und steht unter dem Motto der Großzügigkeit. Geh auf Dates und sei offen für Neues. Vielleicht verliebst du dich bei einem Picknick im Park oder bei einem Candle-Light-Dinner unter dem Sternenhimmel. Wenn du bereits in einer Beziehung bist, könnte die Stimmung im Juli durch die Hitze etwas aufgeladen sein, und es ist wichtig, die Kommunikation mit deinem Schatz aktiv zu suchen. Lasse dich von deiner herzlichen und ehrlichen Natur leiten.

Das passiert im Beruf

Beruflich bietet der Juli für die Schweine eine Zeit der Entspannung und des Genusses. Nach dem Stress der letzten Monate haben Schweine es verdient, einmal zu entspannen und der Beruf steht ausnahmsweise nicht im Vordergrund! Nutze die Sommerzeit, um abends mit einem kühlen Getränk in der Hand auf der Terrasse die Früchte deiner Arbeit zu genießen. Die Ziegen-Energie kann dir dabei helfen, deine Projekte erfolgreich abzuschließen und dir die wohlverdiente Anerkennung für deine harte Arbeit zu sichern.