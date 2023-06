Es liegt Liebe in der Luft. Bei Ratte, Büffel, Tiger und Co. heißt es jetzt daten, annähern und verlieben. Nach welchen Charakterzügen du Ausschau halten sollst, um deinen Traummann oder deine Traumfrau zu finden? Verrät uns die chinesische Astrologie!

Chinesische Sternzeichen im Überblick: Welches Tier bist du?

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Erfahre hier, welche chinesischen Sternzeichen im Sommer "The One" finden!

Das brauchst du in der Liebe

Jede:r will irgendwann seinen Soulmate finden. Aber es soll ja schließlich nicht irgendwer sein, sondern dein perfektes Match. Bei der Suche sind dir diese Eigenschaften ganz besonders wichtig:

Ratte: Friends for ever

Du bist ein wahrer Beziehungsmensch und gehst in deiner Rolle als perfekte:r Partner:in voll auf. Für dich ist es das höchste der Gefühle, mit deinem Schatz und deinen Freund:innen einen gemeinsamen Koch- oder Spieleabend zu veranstalten. In der vertrauten Umgebung fühlst du dich pudelwohl und kannst dich vollkommen entfalten. Deshalb ist es dir auch besonders wichtig, dass dein:e Partner:in mit deinen Freund:innen auf einer Wellenlänge ist. Wenn er oder sie das erreicht hat, steht von deiner Seite aus einer traumhaften Zukunft nichts mehr im Wege.

Übrigens: Jedes Sternzeichen besitzt andere erogene Zonen.

Büffel: Du vertrittst traditionelle Werte

Lieber Büffel, deine Tagträume enden oft in einer romantischen Hochzeit am Meer, in den Bergen oder auf einem idyllischen Schloss. An dir ist ein:e Romantiker:in verloren gegangen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass dein Schatz deine Ideen teilt. Eine romantische Hochzeit steht also ganz oben auf eurer Prioritätenliste.

Aufgepasst! Diese chinesischen Sternzeichen passen einfach nicht zusammen.

Tiger: "No risk, no fun!"

Dein Name sagt schon einiges über dich aus, denn dein Charakter ist genauso energetisch und dominant wie das gleichnamige Tier. Du liebst es, neue Herausforderungen anzugehen und lebst nach dem Motto "No risk, no fun!" Auch in einer Partnerschaft gilt das. Wenn dein Schatz deinen Tatendrang und Optimus nicht teilt, heißt es für dich ganz schnell "Bye Bye". Also her mit den spannenden Dates und adrenalinreichen Ausflügen.

Welchen Einfluss der Mond auf deine Persönlichkeit hat? So kannst du dein Mondzeichen berechnen. Auch dein Sonnenzeichen sagt viel über dich aus. Wie stark uns die vier Elemente beeinflussen, erfährst du hier.

Hase: Sicherheit und Geborgenheit

Loyal, ehrlich und kontaktfreudig - diese Adjektive beschreiben dein Wesen recht passend. Auch in einer Beziehung sind dir diese Eigenschaften besonders wichtig. Wenn deine Partnerschaft nicht auf diesen Attributen gründet, hat diese Liebe keine Chance für dich, denn für Spielchen und Unsicherheiten bist du einfach nicht zu haben.

Drache: Willensstarke Verbindungen

Du, lieber Drache, hast eine beeindruckende Persönlichkeit! Mit deiner Willensstärke und deinem Mut muss es erst einmal jemand aufnehmen. Alle, die an einer Partnerschaft mit einem Drachen interessiert sind, sollten keine Ja-Sager sein. Hier ist Stärke, ein ausgeprägter und reifer Charakter gefragt, um es mit einem Drachen aufzunehmen.

Schlange: Viel Vertrauen und Geduld

Liebe Schlange, du wirkst im ersten Moment sehr verschlossen und distanziert auf andere. Wenn du aber einmal vertraust, hält diese Offenheit und Vertrautheit für die Ewigkeit. Es ist dir wichtig, dass dein Schatz Geduld mitbringt. So kannst du dich ganz langsam öffnen - wie du es magst.

Pferd: Humor und Witz

Wer lacht hier den schon wieder am lautesten? Ganz klar, das bist wohl du. Humor schätzt du auch an deinen Freund:innen, deiner Familie und natürlich an deinem Schatz. Wer es also mit dem sonnigen Gemüt eines Pferdes aufnehmen will, sollte eine Portion Humor mitbringen.

Ziege: Eigenständigkeit darf bei dir nicht zu kurz kommen

Du umgibst dich gerne mit Freund:innen und deiner Familie und genießt Quality Time in vollen Zügen. Dennoch ist dir auch Zeit für dich selbst sehr wichtig. Dein Schatz sollte also eigenständig sein, eigenen Freundschaften pflegen und großer Fan von Me-time sein. Denn sonst fällt dir die Decke auf den Kopf, und die Beziehung ist ganz schnell zum Scheitern verurteilt.

Affe: Eifersucht ist ein klares No-Go

Wenn du im Raum bist, versammelt sich ganz schnell eine Traube an gespannten Zuhörer:innen um dich. Deine positive Art ist einfach ansteckend, alle wollen etwas von deiner Lebenslust abhaben. Bei so viel Aufmerksamkeit und sozialem Austausch hat es dein:e Partner:in nicht immer leicht. Umso schlimmer wäre es für dich, wenn dein Schatz bei solchen spielerischen Unterhaltungen eifersüchtig wird. Denn deine Absichten sind nur freundschaftlich. Eifersucht ist eine absolute Red Flag für dich.

Du bist aktuell Single? Dann solltest du dein Liebeshoroskop 2023 checken: Dieses Sternzeichen wird sich bis zum Sommer verlieben!

Hahn: Toleranz und Ordnung

Chaos wohin das Auge reicht. Du, lieber Hahn, liebst das kreative Chaos, ob in deiner Wohnung oder deiner generellen Lebensplanung. Dir ist es deshalb besonders wichtig, eine:n Partner:in zu finden, der oder die tolerant ist und gleichzeitig noch einen Sinn für Ordnung hat.

Hund: Hohes Maß an Empathie

Lieber Hund, du gehst sehr aufmerksam durchs Leben. Deine Mitmenschen sind die besonders wichtig, und die Stimmungen deiner Liebsten nimmst du durch deine empathische Ader sofort war. Auch in Bezug auf dich selbst agierst du sehr sensibel. Das gleiche Verhalten erwartest du auch von deinem Schatz. Denn mit Menschen, die kein feinfühliges Verhalten an den Tag legen, kannst du nichts anfangen. Also hältst du bei der Partnerwahl deine Augen nach verständnisvollen und feinfühligen Persönlichkeiten offen.

Schwein: Leidenschaftliche Berührungen

Langes Kuscheln, innige Küsse und sinnliche Umarmungen. So stellst du dir dein Liebesleben vor. Dein Schatz sollte also ein leidenschaftliches Tierkreiszeichen sein, das dir das richtige Maß an Zuneigung entgegen bringen kann. Eure gemeinsame Love Language sollte also übereinstimmen und ganz klar auf Kuschelkurs stehen.