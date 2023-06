Chinesisches Horoskop: Das sind die 5 beliebtesten Tierkreiszeichen und ihr Geheimnis!

Die chinesische Astrologie beschäftigt die Menschheit schon seit vielen Jahren. Kein Wunder, immerhin unterscheidet sie sich sehr von der klassischen europäischen Astrologie. Im chinesischen Horoskop sind nicht die Geburtsmonate von Bedeutung, sondern die Geburtsjahre. Insgesamt gibt es zwölf chinesische Tierzeichen. Jedes davon hat bestimmte Eigenschaften und Merkmale, die einen Einfluss auf die Persönlichkeit und die Beziehungen der Menschen haben. Doch welche sind am beliebtesten? Das erfährst du hier.

Im Clip: Alle Infos zur Bedeutung der chinesischen Tierzeichen

Diese chinesischen Tierzeichen sind besonders angesehen

1. Drache

Wenn du in den Jahren 1929, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 oder 2012 geboren wurdest, ist dein chinesisches Tierzeichen der Drache. Der Drache zählt zu den beliebtesten Sternzeichen in der chinesischen Astrologie. Der Grund? Das Tierzeichen wird mit Stärke, Energie, Erfolg und Glück in Verbindung gebracht. Menschen, die im Jahr des Drachen geboren wurden, haben oft eine magnetische Persönlichkeit und strahlen eine starke Aura aus. Sie gelten nicht nur als charismatisch und selbstbewusst, sondern auch als energiegeladen und ziehen wegen ihres natürlichen Führungsstils und ihrer Entschlossenheit die Bewunderung vieler Menschen an.

2. Hund

Solltest du in den Jahren 1934, 1946, 1958, 190, 1982, 1994, 2006 oder 2018 geboren worden sein, gehörst du zu den Menschen, deren chinesisches Tierzeichen der Hund ist. Dieses Tierzeichen wird oft als sympathisch, loyal und vertrauenswürdig wahrgenommen. Menschen, die im Jahr des Hundes zur Welt kamen, gelten als gute Zuhörer, treue Freund:innen und zuverlässige Partner:innen. Für ihre Loyalität und ihre Unterstützung werden sie von anderen sehr geschätzt.

3. Pferd

Menschen, die in den Jahren 1939, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 und 2014 zur Welt kamen, gehören dem chinesischen Tierzeichen Pferd an. Dieses chinesische Sternzeichen wird oft für seine Fähigkeit, andere motivieren und mitreißen zu können, geschätzt. Menschen mit dem Tierzeichen Pferd haben eine natürliche Anziehungskraft und stehen oft und gerne im Mittelpunkt. Sie gelten als abenteuerlustig, charismatisch, optimistisch und kontaktfreudig.

4. Affe

Wenn du in den Jahren 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 oder 2016 geboren wurdest, ist dein chinesisches Tierzeichen der Affe. Dieses Sternzeichen macht vor allem mit seiner humorvollen Art und seiner verspielten Art auf sich aufmerksam. Menschen mit dem Tierzeichen Affe gelten als kreativ, einfallsreich und haben ein großes Talent dafür, andere zum Lachen zu bringen. Wegen ihrer charmanten Art und der Fähigkeit, stets eine positive und fröhliche Atmosphäre schaffen zu können, sind sie bei anderen sehr beliebt.

5. Büffel

Menschen, die in den Jahren 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 und 2009 zur Welt kamen, gehören dem chinesischen Tierzeichen Büffel an. Das Sternzeichen wird als verantwortungsbewusst, geduldig und zielorientiert angesehen. Menschen mit dem Tierzeichen Büffel zeichnen sich oft durch ihren Fleiß, ihre Entschlossenheit und ihre Ausdauer aus. Sie gelten zudem als zuverlässige Partner:innen, Freund:innen und Angestellte, auf die man sich in jeder Lebenslage verlassen kann.

