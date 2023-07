Chinesisches Horoskop: Diese Tierkreiszeichen schweben im Sommer auf Wolke 7

Das Wichtigste in Kürze Es gibt 12 chinesische Tierkreiszeichen. Welchem du dich zuordnen kannst, entscheidet dein Geburtsjahr.

Diese chinesischen Sternzeichen finden im Sommer die Liebe: Affe, Büffel, Schwein und Hase. Was dich genau erwartet, verraten wir im Horoskop!

Anzeige

In diesem Sommer passiert's! Vier chinesische Sternzeichen finden endlich die große Liebe. Wer sich glücklich schätzen kann, und was genau passiert, das verraten wir in unserem chinesischen Liebeshoroskop!

Im Clip: Diese chinesischen Sternzeichen finden im Sommer die große Liebe

Anzeige

Anzeige

Diese chinesischen Sternzeichen finden die Liebe

Endlich fühlt sich alles wieder leichter und unbeschwerter an. Sommer sei dank! Was zu unserem Glück jetzt noch fehlt? Eine Romanze! Natürlich braucht es keine Beziehung, um den Sommer in vollen Zügen auszukosten, aber einiges macht zu zweit doch noch viel mehr Spaß, oder?

Suchst du nach der großen Liebe oder nur einem kleinen Flirt? Manchmal kann daten ganz schön anstrengen. Was auf den ersten Blick vielversprechend aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung vielleicht als totaler Flop. Da kann so ein bisschen Hilfe aus dem Universum wirklich nicht schaden!

Laut der chinesischen Astrologie gibt es vier Tierkreiszeichen, bei denen im Sommer nahezu Funken sprühen. Du glaubst nicht so richtig daran? Spätestens dann hast du nichts zu verlieren, also lass dich einfach darauf ein. Vielleicht kommen die großen und kleinen Wunder von ganz alleine? Welche chinesischen Sternzeichen eine erfreuliche Überraschung erwartet, und was die Prophezeiung genau besagt, verraten wir dir jetzt!

Du fragst dich noch, was genau chinesische Sternzeichen überhaupt sind? Dann klären wir das kurz!

Die chinesische Zeitrechnung ist die älteste auf der Welt und die chinesische Astrologie basiert auf einem komplexen Mondkalender. Sie orientiert sich nicht an der Sonne-Mond-Planeten-Form wie wir sie kennen. Eine Gemeinsamkeit zu unseren Sternzeichen ist, dass ebenfalls zwölf von ihnen existieren. Aber auch die Tierarten unterscheiden sich von unseren: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Das gilt vor allem im chinesischen Raum sowie in anderen asiatischen Ländern, beispielsweise Korea, der Mongolei oder Vietnam.

Du interessierst dich für weitere Astro-Themen? Hast du schon mal vom Deszendenten gehört? Wir verraten, wie du deinen herausfindest und was er konkret bedeutet. Außerdem: So kannst du dein Mondzeichen berechnen, den Einfluss der vier Elemente auf dein Leben erkennen und unsere Date Ideen für dein Sternzeichen ausprobieren. Außerdem: Diese Bedeutung haben Engelszahlen für dein Leben.

Anzeige

Affe

Geburtsjahr vom Affen: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Harmoniert besonders gut mit: Affe, Ratte, Schlange, Hahn

Affen sind wissbegierig und spüren einen großen Drang, Neues zu erkunden. Ihnen fällt es diesen Sommer besonders leicht, mit ihrer spielerischen und humorvollen Art andere zu verzaubern. Sie verdrehen ihren Verehrer:innen im Handumdrehen den Kopf. Die Prognose für etwas Langfristiges ist hervorragend! Aus einem unschuldigen Sommerflirt kann sich die große Liebe entwickeln. Unser Tipp: Springe nicht nur von Date zu Date, sondern gib anderen Zeit, dir mehr als nur eine Seite von sich zu zeigen!

Schwein

Geburtsjahr vom Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Harmoniert besonders gut mit: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Ziege

Dieser Sommer kann genau so werden, wie es sich Menschen mit dem chinesischen Sternzeichen Schwein schon immer gewünscht haben: romantisch, innig und verbunden. Die kontaktfreudigen und leidenschaftlichen Schweine sollten unbedingt offen dafür sein, in diesem Sommer vor allem im Moment zu leben und sich nicht zu sehr auf morgen zu versteifen. Was dann auf dich wartet? Abenteuer und richtig viel Spaß!

Anzeige

Anzeige

Büffel

Geburtsjahr vom Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Harmoniert besonders gut mit: Schlange, Büffel, Hase, Hahn, Schwein

Diesen Sommer erwarten Büffel große Überraschungen und zwar im besten Sinne! In deinem näheren Umfeld wird sich die Chance auf einen spannenden Flirt ergeben, mit dem so nicht zu rechnen war. Da ihr euch bereits kennt und vertraut, kompensiert das wiederum die Unsicherheiten, die der Büffel grundsätzlich mit sich trägt. In seinem Leben gibt es nur wenig Platz für Träumereien und er besitzt ein überaus großes Verantwortungsbewusstsein. Da ist zwar einerseits gut, aber andererseits steht der Büffel sich dadurch manchmal selbst im Weg. Loslassen und ins kalte Wasser springen ist unsere Empfehlung!

Hase

Geburtsjahr vom Hasen: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Harmoniert besonders gut mit: Ziege, Schwein, Büffel, Hase

Hasen aufgepasst, denn es ist höchste Zeit, endlich mal ein paar Risiken einzugehen! Der so bedachte und vorsichtige Hase sollte alte Strukturen aufbrechen, um frischen Wind in sein Leben zu bringen. Das ist genau die Strategie, die dem Hasen auch in Liebesdingen hilft. Es warten einige Flirts, aber die Chancen stehen auch für etwas Festes sehr gut. Wolke Sieben wartet auf Menschen mit dem Tierkreiszeichen Hasen!

Auch spannend: Welche chinesischen Sternzeichen nicht zusammen passen und bei wem Streit vorprogrammiert ist!