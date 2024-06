Chinesisches Horoskop für Juni 2024: Das erwartet die Sternzeichen durch die Energie des Pferdes!

Der Juni bringt die Energie des Pferdes mit sich, was Dynamik und Abenteuerlust fördert. Vielen Sternzeichen steht eine spannende Zeit bevor!

Anzeige

Lust auf mehr "taff"?

➡ Schau dir jetzt auf Joyn die neueste Folge an!

Im Jahr des Holz-Drachens: Nutze die Energie für deine Träume

2024 ist in der chinesischen Astrologie das Jahr des Holz-Drachen. Kraftvoll und anmutig kennen wir den Drachen aus dem Märchen, und so liefert er uns in diesem Sommer starke Energie und macht uns sensibel für äußere Einflüsse. Ob beruflich oder privat, der Drache bringt Durchhaltevermögen, um selbst im größten Chaos durchzustarten. Ab Mitte Juni intensiviert sich seine Kraft durch das Zeichen des Pferdes, das einen zusätzlichen Energieschub und ein geschärftes Gespür für Gelegenheiten und Risiken mit sich bringt.

Im Clip: Welches chinesische Sternzeichen bist du?

Anzeige

Anzeige

Einfluss des Pferdes: Der Juni wird für alle turbulent

Das Pferd in der chinesischen Astrologie ähnelt dem Zwilling im westlichen Tierkreiszeichen, jedoch mit mehr Temperament. Der Juni wird durch das Pferd zu einem Monat voller Action und Abenteuer, in dem Hindernisse im Galopp gemeistert werden. Egal ob du im Urlaub bist oder den letzten Arbeitsstress vor dem Sommer bewältigst, das Pferd hilft dir, schnell und effizient deine Ziele zu erreichen. Von aufregenden Partys bis zu harten Arbeitsstunden - der Juni verspricht eine bunte Mischung an Aufregung.

Der Monat des Pferdes wird oft als eine Zeit der erhöhten Aktivität und Energie gesehen. Diese Periode lädt dazu ein, neue Projekte zu starten und sich körperlich zu betätigen. Die Energie des Pferdes fördert den Wunsch nach Unabhängigkeit und neuen Erfahrungen. Dies kann zu wichtigen Veränderungen im persönlichen und beruflichen Leben führen. Da das Pferd für seine Spontaneität und Risikobereitschaft bekannt ist, können in diesem Monat unerwartete Chancen und Herausforderungen auftreten. Es ist eine Zeit, in der Mut und Entschlossenheit gefragt sind.

Die chinesischen Sternzeichen

Welches chinesische Sternzeichen bist du? Die chinesische Astrologie beruht auf dem Mondkalender, weshalb du dein Zeichen anhand deines Geburtsjahres herausfinden kannst.

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Anzeige

Hase: Suche nach Verbindung

Hase, der Juni könnte für dich zu einer besonderen Zeit der Liebe werden! Soziales wird bei dir großgeschrieben. Auch wenn du Menschenmengen und soziale Interaktionen normalerweise aus der Ferne betrachtest, wirst du im Juni wahrscheinlich das Verlangen nach mehr Nähe und Austausch verspüren. Egal ob Single oder in einer Beziehung, deine Anziehungskraft ist unwiderstehlich. Nutze die dynamische Energie des Pferdes, um deine Beziehungen zu vertiefen oder vielleicht sogar einen besonderen Menschen zu treffen. Beruflich könnten sich neue Türen öffnen, und deine finanzielle Situation sieht stabil aus. Finde Ruhe und Ausgleich in kreativen Projekten oder einem entspannenden Hobby. Wage diesen Monat den Schritt, etwas Neues auszuprobieren und dich aus deiner Komfortzone zu wagen!

Diese 5 Tierzeichen sind übrigens bei den chinesischen Sternzeichen besonders beliebt. Was fehlt deinem Tierkreiszeichen, laut chinesischer Astrologie, um in der Liebe glücklich zu sein?

Anzeige

Tiger: Befreie die innere Raubkatze

Tiger, der Juni rollt den roten Teppich für deine Ambitionen aus! Das Leben liebt dich, und du wirst vermutlich den Juni und all seine Facetten in vollen Zügen genießen: ob auf Partys, im Urlaub, in der Zeit mit Freund:innen oder bei der Arbeit. Du bist einfach ein sozialer Mensch. Für Single-Tiger könnte die dynamische und abenteuerlustige Energie des Pferdes bedeuten, dass du jemanden triffst, der oder die dein Herz im Sturm erobert. Sei offen für neue Begegnungen, denn dieser Monat verspricht spannende Entwicklungen. Aber achte darauf, deine innere Raubkatze nicht einzusperren, sonst könnte es passieren, dass du schnell in den Angriffsmodus wechselst. Ganz ruhig, Kätzchen.

Schlange: Setze dir hohe Ziele

"Stille Wasser sind tief" passt perfekt zu dir, liebe Schlange. Du bist wahrscheinlich eher introvertiert und lädst deine Batterien auf, indem du Zeit allein oder mit deinen engsten Vertrauten verbringst. Der Juni bringt dir durch die Energie des Pferdes eine verstärkte Selbstwahrnehmung und tiefere Einsichten. Nutze deine Intuition, um durch schwierige Situationen zu navigieren und kluge Entscheidungen zu treffen. Denn wenn du dich bedroht fühlst, kann dein Biss gefährlich sein. Vermeide, dass es so weit kommt. Kommuniziere deine Bedürfnisse nach außen, anstatt alle Sorgen für dich zu behalten. Jetzt ist die richtige Zeit, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen.

Anzeige

Drache: Zeige Tatendrang und Geschick

Im Juni bist du vermutlich voller Tatendrang und Kreativität. Als Drache hast du die Gabe, Situationen richtig einzuschätzen und dementsprechend zu handeln. Du genießt es, dein Glück mit den Menschen in deinem Umfeld zu teilen. Nutze die Energie des Pferdes, um mit strategischem Geschick vorzugehen. Achte darauf, deine Kräfte gezielt einzusetzen und nicht jede sich bietende Gelegenheit blind zu ergreifen. Wähle weise, worauf du deine Energie richtest! Und auch wenn es an manchen Tagen mal nicht so rosig aussieht, weißt du ja: Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Dies könnte eine Zeit sein, in der du sowohl in beruflichen als auch in persönlichen Beziehungen reifen kannst.

Ziege: Finde Balance in dir selbst

Das astrologische Zeichen Ziege ist vergleichbar mit dem westlichen Zeichen des Krebses. Deine sensible und einfühlsame Natur lässt dich die Emotionen deiner Mitmenschen fast so stark spüren wie deine eigenen. Ziege, der Juni fordert dich auf, deine sanfte und empathische Natur zu nutzen, um Harmonie in allen Beziehungen zu fördern. Es kann sein, dass du in einem Streit deine Kommunikationsfähigkeiten einsetzen musst, um Konflikte zu entschärfen. Du solltest dabei allerdings auch auf deine eigenen Gefühle achten. Auch wenn du es nach außen nicht zeigst, neigst du dazu, tief im Inneren schwermütig und pessimistisch zu sein. Nutze die Energie des Pferdes, um innere Konflikte zu lösen und deine Balance zu finden.

Ratte: Genieße Überraschungen

Ratte, der Juni könnte dir unerwartete Freuden und spontane Erfolge bringen. Halte Ausschau nach Möglichkeiten, die sich dir plötzlich eröffnen, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in persönlichen und beruflichen Beziehungen. Erfolge bedeuten dir sehr viel, da du stets auf der Suche nach Lob, Anerkennung und der nächsten Beförderung bist. Obwohl du sehr großzügig bist, stehst du innerlich oft in einem ständigen Konflikt um Anerkennung. Versuche, die wilde Energie des Pferdes dazu zu nutzen, im Juni mehr an deine eigene Freiheit zu denken. Es ist eine ideale Zeit, um Neues zu entdecken und Abenteuer zu erleben.

Pferd: Stelle dich Herausforderungen

Pferde, der Juni könnte dich vor einige Herausforderungen stellen, die Mut erfordern. Nutze diesen Monat, um deine Fähigkeiten zu schärfen und zu lernen, wie du geschickt Hindernisse überwinden kannst. Die dynamische und abenteuerlustige Energie des Pferdes hilft dir dabei, tiefgründige Einsichten auf das Leben zu gewinnen. Pferde zeichnen sich durch ihre offene, temperamentvolle Ausstrahlung und ihre flinken, geschmeidigen Bewegungen aus. Deine Lust auf Abenteuer ist im Juni besonders ausgeprägt. Wenn dir diese Freiheit gewährt wird, kannst du ungeheure Kräfte entfalten und deine Ziele voller Entschlossenheit erreichen.

Affe: Halte Ausschau nach Abenteuern

Der Juni bringt dir Abenteuerlust und Entdeckerfreude. Die Energie des Pferdes ermutigt dich, neue Wege zu gehen und deine Komfortzone zu verlassen. Es ist die ideale Zeit, um spontane Reisen zu unternehmen und neue Hobbys auszuprobieren. Nutze die dynamische Energie, um neue Freundschaften zu knüpfen und dein soziales Netzwerk zu erweitern. Sei offen für unerwartete Begegnungen, die dir wertvolle Erfahrungen und Erinnerungen bescheren könnten.

Hahn: Zeig deine Qualitäten

Der Juni ist dein Monat, um in Führung zu gehen und bedeutende Fortschritte zu erzielen. Die Energie des Pferdes unterstützt deine natürlichen Führungsqualitäten und deine Fähigkeit, klare Entscheidungen zu treffen. Nutze diesen Monat, um berufliche Ziele zu verfolgen und wichtige Projekte voranzutreiben. Deine harte Arbeit und dein Engagement könnten jetzt besonders sichtbar und anerkannt werden. Sei bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen und deine Pläne mit Entschlossenheit umzusetzen.

Hund: Nutze dein Netwerk

Im Juni wirst du feststellen, lieber Hund, dass deine sozialen Bindungen und Netzwerke besonders wichtig sind. Die Energie des Pferdes fördert deine Fähigkeit, tiefe emotionale Verbindungen aufzubauen und zu pflegen. Nutze diesen Monat, um Zeit mit Freund:innen und Familie zu verbringen und neue Bekanntschaften zu machen. Jetzt könntest du auch wertvolle Unterstützung von unerwarteter Seite erhalten.

Schwein: Festige deine innere Balance

Schwein, der Juni ist eine Zeit für Selbstreflexion und innere Balance. Die Energie des Pferdes bringt dich dazu, tief in dich hineinzuhorchen und deine wahren Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Dies ist ein guter Monat, um alte Wunden zu heilen und persönliche Veränderungen einzuleiten, die zu deinem langfristigen Glück beitragen. Nimm dir Zeit für dich selbst, um deine Gedanken zu ordnen und deine Gefühle zu verstehen. Nutze die Kraft des Pferdes, um deinen eigenen Weg mit Klarheit und Selbstbewusstsein zu gehen.

Ochse: Bleib dran

Ochse, der Juni steht für dich im Zeichen der Entschlossenheit und des Durchhaltevermögens. Die Energie des Pferdes unterstützt dich dabei, mit Ausdauer und Effizienz an deinen Zielen zu arbeiten. Ausgezeichnete Voraussetzungen, um Projekte abzuschließen und neue Herausforderungen anzunehmen. Deine Fähigkeit, konzentriert und zielgerichtet zu arbeiten, wird dir helfen, voranzukommen. Lass dich von der dynamischen Energie des Pferdes inspirieren, um dich mit Mut und Entschlossenheit durchzusetzen.