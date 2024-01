Chinesisches Horoskop im Februar 2024: Auf diese Sternzeichen warten wunderschöne Liebes-Abenteuer

Das Jahr des Holz-Drachen beginnt am 10. Februar 2024, ein Monat voller Veränderungen und neuer Möglichkeiten. Die Drachenenergie gepaart mit der Kraft des Holzes bringt die perfekte Dynamik für deine persönliche Entfaltung mit. Hier erfährst du, wie die Drachenenergie deinen Monat beeinflusst…

Anzeige

Februar 2024: Das erwartet dich laut deinem chinesischen Tierkreiszeichen

Der Februar markiert den Übergang aus dem Jahr des Wasser-Hasen in eine neue Phase, in der das Element Holz die Führung übernimmt. Wir beginnen, die ruhigen Gewässer hinter uns zu lassen und uns auf eine Periode der Erneuerung und des Wachstums einzustimmen. Die Schlange, das Tierkreiszeichen des neuen Jahres, flüstert uns zu, unsere Weisheit zu nutzen und die anstehenden Veränderungen mit Intuition anzugehen. Der Februar ist der Monat, in dem wir die Drachenenergie willkommen heißen - voller Schwung, Kreativität und dem Mut, Neues zu wagen. Doch er erinnert uns auch daran, behutsam zu sein, die Kraft des Drachens mit Bedacht einzusetzen und unsere Umgebung mit Respekt zu behandeln. Lasst uns diesen Monat nutzen, um Selbstentfaltung und Innovation in den Fokus zu setzen und achtsam zu bleiben.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Welches chinesische Sternzeichen bist du?

Der Drache in der chinesischen Astrologie

Innerhalb der chinesischen Tierkreiszeichen nimmt der Drache als einziges mythisches Geschöpf eine herausragende Stellung ein. Von allen Tieren am meisten verehrt, ist er ein kraftvolles Symbol für Stärke und Courage. Das Bild des Drachens ist allgegenwärtig, es begegnet uns in Kunstwerken, prangt auf den Schildern von Restaurants und ist ein zentrales Motiv in der chinesischen Kultur. Seine Wichtigkeit wird bereits im "I Jing", dem klassischen Buch der Wandlungen, deutlich, wo ihm die Fähigkeit zugeschrieben wird, über die Jahreszeiten und Ernten zu wachen. Es heißt, im Winter ruhe der Drache in den Wassern, um im frühen Sommer gen Himmel zu steigen.

Darüber hinaus ist der Drache ein Sinnbild für Glück und Wohlstand sowie ein langes Leben. Er verkörpert das Yang-Prinzip - ein Symbol für Autorität und Stärke, göttlichen Schutz und kaiserliche Würde, jedoch ebenso für Weisheit und Güte.

Anzeige

Welches chinesische Sternzeichen bist du?

In unserer Tabelle kannst du dein persönliches Tierkreiszeichen einfach nachschauen.

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Anzeige

Das erwartet die chinesischen Sternzeichen im Februar 2024

Ratte: Bleibe auf Kurs

Im Februar, verstärkt durch die dynamische Drachenenergie, sollte die Ratte strategisch denken und auf Kurs bleiben. Reflexion und klare Kommunikation in Beziehungen sind jetzt besonders wichtig. Innovative Ideen könnten die Karriere vorantreiben, verlangen jedoch Geduld, um finanzielle Stabilität zu erreichen. Priorisiere deine mentale Gesundheit und Stressabbau, um die herausfordernden und transformativen Einflüsse des Drachenjahres zu meistern. Meditiere und lasse den Ballast des letzten Jahres hinter dir!

Büffel: Eiserne Entschlossenheit

Im Februar, als Auftakt zum Drachenjahr, sollte der Büffel auf bewährte Beständigkeit setzen, um in Liebe und Karriere zu gedeihen. Vertiefe deine Beziehungen und arbeite an deinem finanziellen Erfolg, während du deine physische und seelische Resilienz stärkst, um das Jahr energievoll zu beginnen. Du schaffst das!

Du willst mehr über chinesische Tierzeichen erfahren? Hier haben wir die wichtigsten Infos für dich zusammengefasst. Erfahre hier, welche chinesischen Sternzeichen nicht zusammen passen und Streit deshalb vorprogrammiert ist! Astrologische Ratgeber gibt es wie Sterne am Himmel, aber diese Top 5 werden Beginner wie Profis lieben! Und: Im Jahreshoroskop 2024 verraten wir dir, was sich beruflich und privat für dich verändert.

Tiger: Wage mutige Schritte

Der Tiger sollte im Februar die impulsiven Energien des Drachenjahres für leidenschaftliche Vorstöße nutzen. Setze klare Grenzen in Beziehungen und sei bereit, in der Karriere kalkulierte Risiken einzugehen. Aktive Erholung und die Suche nach Balance sind essentiell für einen kraftvollen Start in das neue chinesische Jahr. Achtsam bleiben!

Hase : Harmonie im Fokus

Der Hase kann den Februar nutzen, um durch Empathie und Diplomatie in Beziehungen und Beruf zu glänzen. Konflikte solltest du entspannt und friedlich lösen und bei deinen Finanzen auf Sicherheit setzen. Das Spazieren in der Natur und kreative Hobbys reduzieren deinen Stress und schenken dir Energie für die Herausforderungen und Chancen des neuen Jahres.

Drache: Achte auf Gleichgewicht

Im Februar, zu Beginn deines eigenen Drachen-Jahres, solltest du die Energie für eine starke Präsenz in Liebe und Beruf nutzen. Deine Anziehungskraft und Führungsstärke dominieren in Beziehungen, während Durchsetzungsvermögen am Arbeitsplatz zu Erfolg führt. Achte auf dein emotionales Gleichgewicht, um genug Power zu haben. Doch sei gewarnt: Als Drache stehst du 2024 unter dem Einfluss von Tai Sui, was Herausforderungen mit sich bringen kann. Es ist ratsam, in diesem Jahr besonders vorsichtig zu sein und wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, um potenziellen Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen zu begegnen.

Schlange: Nutze deine Intuition als Kompass

Nutze den Februar, um die intuitiven Energien des beginnenden Jahres zu spüren. Deine mystische Aura fördert tiefgründige Beziehungen und strategisches Denken. Konzentriere dich auf geheimnisvolle Verbindungen und plane deine Karriere. Meditation und Körperreinigung helfen dir, mental ausgeglichen zu bleiben und dich auf das, was kommt, vorzubereiten.

Welchen Einfluss der Mond auf deine Persönlichkeit hat? So kannst du dein Mondzeichen berechnen. Auch dein Sonnenzeichen sagt viel über dich aus. Wie stark uns die vier Elemente beeinflussen, erfährst du hier. Wie du den Mondkalender für dich nutzen kannst? Zum Beispiel zum idealen Haareschneiden nach Mondphase! Außerdem spannend: Venus, Merkur & Co. - So beeinflussen Planeten die Liebe.

Pferd: Es eröffnen sich neue Horizonte

Das Pferd sollte im Februar die freien Energien des Drachenjahres nutzen, um neue Abenteuer in Liebe und Karriere zu suchen. Dein Drang nach Unabhängigkeit und Abenteuer stärkt deine Beziehungen, während das Knüpfen neuer Kontakte und Flexibilität neue berufliche Möglichkeiten eröffnen. Halte dich körperlich aktiv und gönne dir Zeit in der Natur, um deinen Geist zu erfrischen.

Ziege: Erschaffe Harmonie

In diesem Februar kann die Ziege ihre künstlerische Ader in allen Lebensbereichen einfließen lassen. Empathie wird in deinen Beziehungen wichtig. Nutze deine Kreativität, um beruflich zu punkten und deine finanzielle Situation zu verbessern. Achte auf deine seelische Gesundheit. Sei es mit Journaling, Malen, Stricken oder Kochen – deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Affe: Humor als Waffe

Der Affe sollte im Februar eine spielerische Haltung einnehmen, die das innere Kind wieder zum Leben erweckt. In Beziehungen kann eine lockere Kommunikation neue Türen öffnen. Im Beruf bieten clevere, innovative Lösungen Potenzial für finanziellen Erfolg. Geistige Aktivität und soziale Interaktionen sind Schlüssel zu deinem Wohlbefinden.

Hahn: Alles auf Anfang

Für den Hahn ist der Februar eine Zeit, um Selbstbewusstsein in Anziehung zu verwandeln und klare Ziele in Beziehungen zu setzen. Beruflich ist es wichtig, frühzeitig Chancen zu erkennen und deine Finanzen etwas disziplinierter zu planen. Was dir jetzt guttut? Eine neue Morgenroutine durch frühes Aufstehen. Gestalte deine täglichen Gewohnheiten neu!

Anzeige

Hund: Gemeinsam stärker

Dieser Februar betont die Stärke durch Gemeinschaft für den Hund. Loyalität und tiefe Beziehungen bringen dir bedeutende Vorteile. Teamarbeit ist auch beruflich der Schlüssel zum Erfolg und kann finanzielle Sicherheit fördern. Fokussiere dich auf emotionale Unterstützung und plane gemeinschaftliche Aktivitäten.

Schwein: Entdecke Lebenslust

Das Schwein kann im Februar die Freuden des Lebens neu entdecken. Genussvolle Momente, romantische Abende und Erfolg im Job. Die Belohnung für deine harte Arbeit wird endlich sichtbar. Achte ein bisschen auf dein Gleichgewicht und deine Stressbilanz - vielleicht ist es auch mal wieder Zeit für einen Urlaub?