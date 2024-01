Chinesisches Horoskop im Januar 2024: Dieses Sternzeichen steht vor einer Entscheidung

Du möchtest wissen, wie das Jahr 2024 laut dem chinesischen Horoskop für dich startet? Wir haben für den Januar einen Blick auf Liebe, berufliche Entwicklung und Gesundheit geworfen und einiges Neues erfahren. Hier erfährst du mehr...

Anzeige

Das chinesische Monatshoroskop für Januar 2024 birgt eine Fülle von Einsichten und Vorhersagen für die verschiedenen Tierkreiszeichen. Besonders in den Bereichen Liebe, Beruf und Gesundheit stehen im November vielfältige Veränderungen an. Möchtest du wissen, welchem chinesischen Tierkreiszeichen du angehörst und was dein Horoskop für diesen Monat verspricht? Wir haben die Antworten für dich ...

So findest du dein chinesisches Sternzeichen heraus

Du kennst dein chinesisches Sternzeichen noch gar nicht? Kein Problem, wir haben für dich eine Übersicht! Dein chinesisches Tierkreiszeichen richtet sich nämlich nach dem Jahr, in dem du geboren wurdest. Durch unsere Liste entdeckst du sofort, welches Tier dein chinesisches Sternzeichen ist:

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das sagt dein chinesisches Sternzeichen über dich aus

Ratte im Januar 2024: Träume werden wahr

Das erwartet dich in der Liebe

Neuer Monat, neues Liebesglück: Du bist bereit! Doch der Januar meint es für Ratten nicht unbedingt gut in Liebesdingen. Eine neue Beziehung liegt in weiter Ferne und in einer bestehenden Partnerschaft gilt es einiges auszuhalten, denn ein echtes Tief zieht am Liebeshorizont auf. Doch keine Sorge, das ist nicht von Dauer, nach einer Durststrecke in Sachen Gefühle im Januar folgt ein Februar voller Glückseligkeit, besonders in der zweiten Februarhälfte dürfen Ratten aufatmen.

So läuft es im Job

Ein guter Monat, um endlich deine Träume wahr werden zu lassen! Trau dich, sie anzugehen - jetzt ist der perfekte Moment. Wage das scheinbar Unmögliche und werde positiv überrascht.

So steht es um deine Gesundheit

Du bekommst alles ruckzuck unter einen Hut, liebe Ratte. Perfekt, um es nicht nur dir, sondern auch allen anderen recht zu machen. Du entdeckst das perfekte Mittelmaß zwischen Stress und Entspannung. Yoga oder Pilates schenken dir viel Kraft und bringen dich fit und gesund durch den Januar.

Anzeige

Außerdem verraten wir dir hier, welche Sternzeichen im Winter kein Glück in der Liebe haben. Was sagt denn der Mond zu deiner Liebe? Finde heraus, ob du mit deine:m Partner:in laut Mondphase zusammenpasst.

Büffel im Januar 2024: Weiterbildung und Herausforderungen

Das erwartet dich in der Liebe

Das Tierkreiszeichen Büffel hat es im Januar nicht leicht. Das Streben und unbedingte Wollen einer neuen Partnerschaft ist vielleicht zu sehr gewollt. Es gibt jede Menge Herausforderungen, da das herrschende Tier, der Tiger, dein Horoskop beeinflusst. Herzensdinge und wichtige Entscheidungen in Beziehungen sollten, wenn möglich, um ein paar Wochen verschoben werden.

So läuft es im Job

Das ab dem 10. Februar startende chinesische neue Jahr des Holzdrachen steht für dich ganz im Zeichen des Umbruchs. In deinem beruflichen Alltag wird sich einiges verändern und sogar ganz neue berufliche Herausforderungen warten auf dich. Den Januar kannst du dafür nutzen, um all deine Kräfte zu sammeln und dich in gewissen Dingen weiterzubilden und auf den neuesten Stand zu bringen, um dann richtig durchzustarten.

So steht es um deine Gesundheit

Du solltest dir kleine Ruheoasen einrichten, um den Kopf frei zu bekommen und deinen Geist anzuregen. Am besten kannst du den Stress mit der Kraft aus dir selbst entgegengetreten. Meditation, Mandala-Malen oder ein Spaziergang in der Natur helfen dir dabei.

Anzeige

Tiger im Januar 2024: Genuss wird in Gänze zelebriert

Das erwartet dich in der Liebe

Tiger starten voller Elan in den Januar. Du willst deine Freiheit und Unabhängigkeit zelebrieren und hast keine Lust auf Veränderungen! Einfach machen und genießen! Denn mit Beginn des chinesischen Jahres, im Februar, rücken Liebe und Verbundenheit in den Vordergrund.

So läuft es im Job

Der Januar 2024 startet für den Tiger voller Tatendrang. Du hast ein gutes Gespür und setzt die richtigen Prioritäten. Der Erfolg wird nicht lange ausbleiben und dein Ego dadurch gestärkt. Deine Ideen kommen bei Kolleg:innen und Vorgesetzten gut an, die dich auch tatkräftig unterstützen.

So steht es um deine Gesundheit

Du fühlst dich fit und vital. Um deine Vitalität und Fitness dennoch zu steigern und aufs Optimum zu trimmen, darfst du ruhig mal eine neue Sportart oder Hobby ausprobieren. Wie wäre es mit Basketball oder Tanzen? Durch den sportlichen Alltag kannst du deinen Stress reduzieren und fühlst dich ausgeglichen.

Hase im Januar 2024: Verständnis sorgt für Harmonie

Das erwartet dich in der Liebe

Lieber Hase, Liebesangelegenheiten solltest du mit Bedacht und mit Vorsicht angehen. Das beherrschende Tier, der Tiger - hat jede Menge widersprüchliche Energien auf dem Tagesplan. Für Hasen ist es jetzt besonders wichtig, Konflikte und Missverständnisse in der Liebe und in festen Partnerschaften zu vermeiden. Wenn ihr viel Wert auf ein Miteinander legt und für den Partner/die Partnerin Verständnis aufbringt, wird der Januar richtig harmonisch.

So läuft es im Job

Im Job wird es im Januar ganz schön anstrengend. Nach den Feiertagen bekommst du jede Menge Neues auf den Tisch und sollst das am besten alles in Rekordzeit abarbeiten. An manchen Tagen weißt du weder ein noch aus - aber versuche dennoch, alles strukturiert abzuarbeiten. Alles, was du jetzt schaffst, wird dir in der Zukunft gedankt und bringt dich ein gutes Stück voran.

So steht es um deine Gesundheit

Du fühlst dich ziemlich müde und ausgelaugt. Allerdings hast du durch all den beruflichen Stress, kaum Zeit für dich. Versuche dir deine Kräfte einzuteilen und gut mit ihnen zu haushalten. Du wirst sie in den nächsten Wochen brauchen. Bevor es ins Büro geht oder du im Home Office startest, könntest du dir ein Morgenritual überlegen, um deinen Tag zu strukturieren und Körper und Geist zu beruhigen. Eine Möglichkeit wären Atem oder Yoga-Übungen oder bei deinem aktuellen Lieblingssong tief durchzuatmen, bevor der Tag losgeht.

Anzeige

Drache im Januar 2024: Neue Chancen durch Vertrauen

Das erwartet dich in der Liebe

Der Wintermonat Januar beginnt für den Drachen mit allerlei Liebestrubel. Drachen-Geborene dürfen sich diesen Monat austoben. Durch das Herrscherzeichen Yang besitzen Drachen jetzt viel Charme, der andere regelrecht anzieht. Jetzt ist die perfekte Zeit, das Herz für die Liebe zu öffnen. Auch diejenigen, die sich durch schlechte Erfahrungen mit Vertrauen schwertun, dürfen ihre alten Sichtweisen über Bord werfen und der Liebe eine neue Chance geben. Diesmal wird das Herz des Drachen nicht gebrochen, sondern erobert - und das dauerhaft!

So läuft es im Job

Neue Projekte solltest du gut planen und besser erst später angehen. Aber keine Panik, du hast genug zu tun und kannst auch im Team punkten. Dennoch solltest du den Januar nutzen, um innezuhalten und das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

So steht es um deine Gesundheit

Damit du nicht mit einer Erkältung ausgeknockt wirst, solltest du auf eine ausgewogene Ernährung achten. Ernährung und regelmäßige Bewegung sind wichtig, um dein Energielevel aufrechtzuerhalten.

Schlange im Januar 2024: Ein erfülltes Liebesleben

Das erwartet dich in der Liebe

Schlangen starten voller Harmonie in den Januar. Euch erwartet ein erfülltes Liebesleben voller Energie und mit viel Magie. Mit dem herrschenden Element Wasser verbindest du dich mit deinem Partner/deiner Partnerin voller Harmonie. Deine Persönlichkeit wirkt in diesen Wochen besonders anziehend auf andere. Singles sollten also ihre Chance ergreifen und dürfen sich auch zu Beginn eines Flirts richtig fallen lassen.

So läuft es im Job

Vertraue auf dich und dein Können. Oftmals fällt dir das nicht so leicht, liebe Schlange, doch es ist wichtig. Du hast in den vergangenen Monaten gut vorgearbeitet und kannst nun erste Erfolge feiern.

So steht es um deine Gesundheit

Du willst nahezu alles gleichzeitig machen und übernimmst dich dadurch schnell. Versuche, dir genügend Ruhepausen zu gönnen. Einige Tippst für eine gelungene Me-Time im Winter, haben wir für hier zusammengestellt. Sport und Entspannungsübungen helfen dir, deinen Stress abzubauen.

Pferd im Januar 2024: Voller Energie durch den Winter

Das erwartet dich in der Liebe

Du sehnst dich nach einer festen Beziehung? Nach jemandem, der dich unterstützt und an deiner Seite ist! Das könnte jetzt schneller gehen als du denkst! Der Januar 2024 bietet viele Chancen und Möglichkeiten, dem Einen oder der Einen zu begegnen und das Liebesglück, das du dir so sehr wünschst, zu erleben. Aber auch die Pferde-Geborenen in festen Partnerschaften haben Amor auf ihrer Seite - bei gemeinsamen Aktivitäten, wie einem Ausflug in die Berge oder einem wundervollen Waldspaziergang, blüht eure Liebe wieder neu auf. Ein wahres Liebes-Wunder!

So läuft es im Job

Der Januar hält keine großen Überraschungen für dich bereit. Das bedeutet zwar, dass es keine großen Karrieresprünge oder spannenden Projekte gibt, aber auch, dass keine Katastrophen passieren. Den Wintermonat Januar kannst du erst einmal zum Durchatmen nutzen. Das bedeutet, wenig Stress und somit mehr Zeit fürs Privatleben.

So steht es um deine Gesundheit

Laufen, Joggen oder Tanzen - du kannst dich gar nicht genug bewegen! Am liebsten würdest du barfuß im Regen tanzen, so viel Energie steckt gerade in dir. Doch Vorsicht, verbrauche nicht all deine Kraftreserven beim Sport. Hin und wieder solltest du dir eine Verschnaufpause gönnen, zum Beispiel bei einem entspannenden Vollbad.

Ziege im Januar 2024: Neues entdecken und den Ball flach halten

Das erwartet dich in der Liebe

Der Januar hat es in sich, liebe Ziege! Für Singles stehen aufregende Begegnungen ins Haus, denn sie knüpfen gerade schnell neue Kontakte. Aus einem anfänglich leichten Flirt, kann sich in den kommenden Wochen und Monaten eine ernsthafte Beziehung entwickeln. Ziegen in Partnerschaften erleben eine sehr intensive Zeit mit ihrem Liebsten/ihrer Liebsten. Oftmals ist es verwunderlich, immer wieder neue Seiten am anderen zu entdecken - und das macht diesen Monat besonders viel Spaß!

So läuft es im Job

Mit deiner Motivation ist es diesen Monat nicht allzu gut bestellt. Aber keine Panik, das ändert sich wieder. Und bis dahin gilt es, den Ball flach zu halten, bis das chinesische neue Jahr des Drachen startet und damit eine erfolgreiche und spannende Zeit für deine (Herzens)Projekte.

So steht es um deine Gesundheit

Du hast hin und wieder mit Kopfschmerzen zu kämpfen oder fühlst dich schlapp. Mit diesen 8 Glücks-Tipps hat der Winterblues keine Chance! Ein Spaziergang in der Natur wirkt wahre Wunder und macht müde Geister wieder munter.

Affe im Januar 2024: Unterstützung wird großgeschrieben

Das erwartet dich in der Liebe

Deine Arbeit ist in diesem Monat der Mittelpunkt deines Lebens. Dadurch fühlt sich dein: Partner:in vernachlässigt und es kann zu Konflikten kommen. Dennoch hält er/sie dir den Rücken frei und unterstützt dich. Das solltest du mit kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten danken, damit die Stimmung nicht kippt.

So läuft es im Job

Du weißt gar nicht, wo dir der Kopf steht! Affen sind super gefragt und jede:r Kolleg:innen möchte etwas von dir. Lass dich nicht zu sehr einspannen und konzentrieren dich auf die wesentlichen Aufgaben. Und dann Schritt für Schritt alles andere abarbeiten. Die gute Nachricht: Deine Vorhaben stehen unter einem guten Stern!

So steht es um deine Gesundheit

Jetzt heißt es, gesund bleiben. Der Januar ist ein fieser Erkältungsmonat. Um dein Immunsystem zu stärken, solltest du neben einer vitaminreichen Ernährung auf ausreichend Schlaf achten.

Hahn im Januar 2024: Romantik und wundervolle Gespräche

Das erwartet dich in der Liebe

Diesen Monat blühen Hasen so richtig auf. Singles sind im Flirtmodus und haben interessante Begegnungen, aus denen schnell mehr werden kann. Auch langjährig Vergebene finden eine neue Blütezeit ihrer Beziehung und schaffen es, sich ganz neu in ihren Partner/ihre Partnerin zu verlieben. Es warten romantische Stunden und wundervolle Gespräche.

So läuft es im Job

Die harte Arbeit zahlt sich endlich aus! Gerade vor Weihnachten hast du noch so viel erledigt und erntest jetzt die Lorbeeren. Was für ein wunderbares Gefühl! Es beflügelt dich so sehr, dass schon wieder jede Menge neue Ideen hast. Ab Mitte Februar, wenn das Jahr des Drachen beginnt, warten viele spannende Projekte.

So steht es um deine Gesundheit

Diesen Monat solltest du ausreichend Ruhepausen einplanen und auf genügend Schlaf achten. Auch deine Ernährung trägt dazu bei, wie du durch den Januar kommst. Dabei solltest du besonders auf Obst und Gemüse achten.

Hund im Januar 2024: Neue Gewohnheiten und Party-Modus

Das erwartet dich in der Liebe

Keine Party ohne dich! Du bist im Dating-Modus und die Sterne stehen gut, dass du eine ganze besondere Begegnung hast. Egal ob Single oder vergeben, dieser Monat wird dein Liebesleben auf den Kopf stellen. Du setzt neue Prioritäten und lernst, über deinen Schatten zu springen und alte Gewohnheiten abzulegen.

So läuft es im Job

Dir scheint, alles schwer von der Hand zu gehen und nicht richtig zu gelingen. Der Januar ist nicht dein bester Freund. Aber keine Panik, diese Phase ist nicht von langer Dauer, denn das Jahr des Drachen, das im Februar startet, wird sehr vielversprechend für dich.

So steht es um deine Gesundheit

Im Januar solltest du besonders gut auf dich aufpassen, lieber Hund. Du bist leider anfällig für grippale Infekte und Erkältungen, die gerade kursieren. Neben viel frischem Obst, Tee und Gemüse solltest du, wenn möglich, auf Alkohol und Zigaretten verzichten. So kannst du mit gutem Gewissen durch den Dry January und Veganuary kommen.

Schwein im Januar 2024: Voller Energie und Tatendrang

Das erwartet dich in der Liebe

Du kannst nicht still sitzen und willst endlich etwas unternehmen, um dein Liebesleben in Schwung zu bringen. Schweine haben am liebsten ein Date nach dem anderen oder wollen ihren Partner/ihre Partnerin 24/7 beanspruchen. Eine wundervolle Idee, aber du solltest darauf achten, andere nicht zu überfordern und ihnen hin und wieder eine Pause (von dir) gönnen.

So läuft es im Job

Voller Energie und Tatendrang startest du in diesen Januar. Ganz unkompliziert kannst du alles abarbeiten und auch neue Projekte ohne Probleme umsetzen. Dabei darfst du auch um Unterstützung bitten, denn du musst nicht immer alles alleine schaffen.

So steht es um deine Gesundheit

Du solltest gut auf dich achten. Deine Gesundheit ist das Allerwichtigste, auch wenn du das diesen Monat gerne mal zu vergessen scheinst. Achte auf Alarmsignale wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen. Schließlich steckt man schneller in einem Burnout als man denkt. Doch wer früh genug vorbeugt, kann den Stress abwenden.