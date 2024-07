Chinesisches Horoskop Juli 2024: Das erwarte die Sternzeichen im Sommer!

Die Kraft des Drachen bringt Veränderung. Alle Sternzeichen verspüren eine besonders große Abenteuerlust. Was das für Liebe und Job bedeutet? Check dein chinesisches Horoskop für den Juli!

Im Jahr des Holz-Drachens: Nutze die Energie für deine Träume

2024 ist in der chinesischen Astrologie das Jahr des Holz-Drachen. Er ist für seine kraftvolle und anmutige Ausstrahlung bekannt, schenkt uns starke Energie und macht sensibel für äußere Einflüsse. Ob beruflich oder privat, der Drache fördert unser Durchhaltevermögen, um selbst im größten Chaos durchzustarten. Ab Mitte Juli intensiviert sich für alle chinesischen Sternzeichen die Energie, was zusätzlichen Schwung und ein geschärftes Gespür für Gelegenheiten und Risiken mit sich bringt.

So wirkt sich der Monat Juli laut chinesischem Horoskop auf dein Sternzeichen aus

Energieschub: Der Drache wird in der chinesischen Astrologie als energetisch und aktiv gesehen. Zusammen mit der Energie der Sonne und den aktuellen Planeten-Konstellationen lädt er dazu ein, aktiv zu werden, neue Projekte zu starten und sich körperlich zu betätigen.

Erhöhte Risikobereitschaft und Spontaneität: Da der Drache für seine Spontaneität und Risikobereitschaft bekannt ist, können in diesem Monat unerwartete Chancen und Herausforderungen auftreten. Es ist eine Zeit, in der Mut und Entschlossenheit gefragt sind - im Beruf und der Liebe.

Freiheit und Sommergefühle: Die Energie des Drachen fördert den Wunsch nach Unabhängigkeit und neuen Erfahrungen. Packe deine Sachen und erweitere deinen Horizont bei einer Reise. Dies kann zu wichtigen Veränderungen im persönlichen und beruflichen Leben führen.

Die chinesischen Sternzeichen

Welches chinesische Sternzeichen bist du? Die chinesische Astrologie beruht auf dem Mondkalender, weshalb du dein Zeichen anhand deines Geburtsjahres herausfinden kannst.

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ratte im Juli: Balance finden

Für die Ratte kann der Juli eine perfekte Mischung aus Harmonie und Spannung in persönlichen Beziehungen bringen. Ob im Urlaub, am nächsten Badesee, oder mit Freund:innen auf dem Balkon: Genieße die Sonnenstrahlen und lehne dich etwas zurück. Beruflich ist Beständigkeit gefragt. Vertrauen in deine Fähigkeiten und dein Trainingsprogramm hilft, Erfolge zu erzielen. Bleib geduldig und lass dich nicht entmutigen. Auch kleine Ausflüge ins Grüne können helfen, den Kopf freizubekommen.

Ochse im Juli: Stabilität nutzen

Der Juli verläuft ruhig und harmonisch, was dem Ochsen Sicherheit gibt. Die Sommermonate laden dazu ein, sich mehr Zeit für die Familie und entspannte Grillabende zu nehmen. Routine kann dich und deine/n Partner:in im heißen Monat Juli langweilen, daher ist Abwechslung wichtig. Versuche, spontane Aktivitäten zu planen, wie ein Picknick im Grünen oder einen Tag am See. Im Beruf zahlt sich im Juli Geduld ganz besonders aus und ein geschicktes Händchen mit Finanzen.

Tiger im Juli: Auf innere Stärke bauen

Als Tiger solltest du den Juli nutzen, um über die vergangene Zeit zu reflektieren. Die Energie des Drachen regt dich im Sommer ganz besonders dazu an, deine eigene Gefühlswelt zu überdenken. Nutze die langen Tage auch, um dich auszutoben und sportlich zu betätigen. Das hilft dir dabei, deine innere Balance zu finden. Die Konzentration auf deine Stärken hilft dir, äußere Herausforderungen zu meistern. Es ist wichtig, sich nicht von äußeren Umständen entmutigen zu lassen und immer wieder kleine Momente der Entspannung im Alltag zu suchen.

Hase im Juli: Neubeginn in der Liebe

Der Juli könnte für Hasen zu einer besonderen Zeit der Liebe werden. Der Drache hilft dir, aus dir herauszukommen und deine Schüchternheit zu überwinden. Jetzt könntest du einem ganz besonderen Menschen begegnen. Genieße die Sommerabende bei Veranstaltungen im Freien oder Treffen mit Freund:innen. Auch beruflich könnten sich neue Türen für dich öffnen, und deine finanzielle Situation sieht vermutlich stabil aus. Nutze die Energie des Drachen, um Freundschaften zu vertiefen und die Sommersonne in vollen Zügen zu genießen.

Drache im Juli: Aktivität und Initiative

Drachen sollten im Juli aktiv sein und sich bewegen. Die Sommerzeit bietet viele Gelegenheiten für Outdoor-Aktivitäten und sportliche Herausforderungen. Die Energie deines Zeichens verleiht dir einen Kick und lässt den Juli zu deinem Monat 2024 werden. Beruflich schätzen Vorgesetzte deine Beständigkeit und Arbeitsmoral. Aber es ist auch wichtig, dir mal eine Auszeit zu gönnen. Du solltest dir ein paar Tage freinehmen und Sonnenstunden tanken. Der Monat bietet dir gute Möglichkeiten, berufliche Pläne voranzutreiben und neue Kontakte zu knüpfen.

Schlange im Juli: Unterstützung finden

Die Energie des Drachen kann sich für dich im Juli belastend anfühlen. Als Schlange erfährst du jetzt aber Unterstützung von allen Seiten. Deine Freund:innen und deine Familie stehen voll und ganz hinter dir und helfen dir vermutlich, wo sie können. Verbringe entspannte Tage mit der Familie. Persönliche Beziehungen sind im Juli dein stabiler Anker, und beruflich sollte es für dich positive Entwicklungen geben. Nutze die Sommerenergie, um aktiv an deinen Zielen zu arbeiten und gleichzeitig neue Kräfte zu tanken.

Pferd im Juli: Abenteuerlust ausleben

Im Juli spürt das Pferd Abenteuerlust. Ideal sind diese Wochen für romantische Ausflüge oder Reisen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Wenn du Single bist, bietet der Juli viele Gelegenheiten, neue Menschen kennenzulernen. Die dritte Juliwoche eignet sich perfekt, um frischen Wind in deine Beziehung zu bringen oder spannende neue Kontakte zu knüpfen. Beruflich ist dies ein guter Zeitpunkt, um Energie in deine Karrierepläne zu investieren und neue Projekte zu starten. Deine Dynamik und Tatendrang werden geschätzt und können dir Türen öffnen.

Ziege im Juli: Geduld und Planung

Im Juli solltest du als Ziege Geduld zeigen und deinen Blutdruck im Auge behalten. Deine Energie und Gesundheit sind stabil, aber beruflich ist Vorsicht geboten. Überstürzte Entscheidungen könnten zu Problemen führen. Finanzmanagement ist im Sommer besonders wichtig, da spontane Ausgaben so verlockend sind. Nutze stattdessen die Zeit, um an einem ruhigen Ort zu entspannen und genieße die Ruhe mit deinen Engsten. Plane sorgfältig und vermeide unnötige Risiken.

Affe im Juli: Beständigkeit und Gesundheit

Für den Affen ist Beständigkeit im Juli das A und O. Achte auf eine gesunde Ernährung, damit es dir gut geht. Die Sommerzeit ist ideal, um dich sportlich zu betätigen und an der frischen Luft Energie zu tanken. Die Energie des Holz-Drachen hilft dir dabei, beruflich und privat voll und ganz durchzustarten. Du solltest dir dennoch kontinuierlich neue Ziele setzen und an dir arbeiten, um innere Stabilität zu erreichen. Deine Ausdauer wird sich auszahlen und dir langfristig Erfolg bringen.

Hahn im Juli: Mitgefühl und Vorsicht

Der Juli bringt für den Hahn womöglich gemischte Gefühle in der Liebe. Mach dir nichts daraus, wenn mal alles nicht so rosig aussieht. Nach dem Regen scheint bekanntermaßen die Sonne. Du solltest mehr Zeit für Sommeraktivitäten einplanen und die warmen Abende zusammen mit deinen Liebsten in vollen Zügen genießen. Beruflich ist Vorsicht geboten: Sei nicht zu forsch, sondern gib auch anderen eine Chance, mitzuhalten. Nutze den Sommer, um neue Ideen zu entwickeln und dich inspirieren zu lassen. Dein Mitgefühl und deine Umsicht werden geschätzt und können dir helfen, harmonische Beziehungen zu pflegen.

Hund im Juli: Harmonie und Fokus

Für Hunde beginnt der Juli harmonisch, besonders in der Liebe. Plane gemeinsame Aktivitäten mit deinem Partner oder deiner Partnerin und genieße die Natur. Singles können sich voll in die Dating-Welt stürzen und darauf hoffen, vielleicht sogar jemanden zu finden, der das Herz erobert. Beruflich solltest du dein Engagement zeigen und dich auf deine Projekte konzentrieren. Gesundheitlich ist es ratsam, deine Emotionen in Schach zu halten und regelmäßig Pausen einzulegen, um neue Kraft zu schöpfen. Der Juli bietet dir die Möglichkeit, sowohl im Privatleben als auch im Beruf Erfolge zu feiern.

Schwein im Juli: Offenheit und Risiko

Schweine sollten im Juli offen für Veränderungen und Risiken sein. Der Sommer ist die perfekte Zeit, um neue Abenteuer zu erleben und sich auf Unbekanntes einzulassen. In der Liebe könnte es aufregend werden: Singles haben die Chance, interessante neue Menschen kennenzulernen, während Vergebene frischen Wind in ihre Beziehung bringen können. Im Beruf ist es eine gute Zeit, sich zu engagieren und neue Schritte zu wagen. Nutze die sonnigen Tage, um dich inspirieren zu lassen und kreative Projekte zu beginnen. Deine Offenheit und Risikobereitschaft können dir zu aufregenden neuen Erfahrungen verhelfen.