Chinesisches Jahreshoroskop 2024: Das erwartet die Sternzeichen beruflich und in der Liebe!

Du möchtest wissen, was das neue Jahr für dich in den Bereichen Liebe, Erfolg und Karriere bereithält? Wir wagen einen Blick in das chinesische Jahreshoroskop 2024 und verraten es dir. Ein paar Tierkreiszeichen erwartet ein absolutes Traumjahr!

Das Jahr des Holz-Drachen

Anders als in der westlichen Astrologie, sind die chinesischen Sternzeichen nicht auf die zwölf Monate des Jahres aufgeteilt. Stattdessen wird für jedes Geburtsjahr ein anderes Sternzeichen zugeteilt.

Das chinesische Neujahr beginnt 2024 am 10. Februar und steht im Zeichen des Holz-Drachen. Dieses Zeichen steht für Kraft, Stärke und Energie und verspricht Glück und Wohlstand. Das Jahr des Holz-Drachen dauert bis zum 28. Januar 2025 an. Wir verraten dir, was das neue Jahr für dich laut dem chinesischen Jahreshoroskop bereithält.

Welchem chinesischen Tierkreiszeichen du angehörst, erkennst du anhand deines Geburtsjahres.

Die Ratte: Geburtsjahre 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

In Sachen Liebe findet die Ratte 2024 endlich das, wonach sie schon so lange sucht. Eine starke Schulter zum Anlehnen können beispielsweise ein Büffel oder ein Hund bieten.

Gerade im Frühjahr und in den Sommermonaten könnte die Ratte durch eine ganz besondere Begegnung verzaubert werden.

Und auch in Sachen Beruf hat die Ratte im Jahr des Holz-Drachen Erfolg. Auch wenn sich der Weg zum Karrieregipfel schwieriger gestalten könnte, als zunächst erwartet, wird es sich lohnen!

Bleibe auch im Jahr 2024 zuversichtlich, offen und gehe keiner Herausforderung aus dem Weg.

Der Büffel: Geburtsjahre 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Im Jahr des Holz-Drachen steht für dich alles auf Neuanfang. Du bekommst die Chance, alten Ballast hinter dir zu lassen und dich auf etwas Neues zu konzentrieren. Mit dieser Motivation und neuen Kraft wirst du voller Tatendrang ins neue Jahr starten.

Doch gib auf dich Acht! Übernimm dich nicht und nimm deine Gesundheit ernst.

In Sachen Liebe und Partnerschaft könnte der ein oder andere Herzschmerz auf dich warten. Aber auch das geht wieder vorbei und du gehst stärker und mutiger aus der Erfahrung hervor.

Der Tiger: Geburtsjahre 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950

Vom Liebesblitz getroffen, wird 2024 für alle Tiger besonders romantisch. Insbesondere Mitte des Jahres könnte dieses Tierkreiszeichen endlich die große Liebe finden.

Besonders die erste Jahreshälfte verspricht Erfolg und lang ersehnte Chancen im Job.

Der Tiger kann sich im Jahr des Holz-Drachen ganz und gar auf die eigene Gesundheit und die innere Ruhe konzentrieren. Ein ultimatives Traumjahr für den Tiger!

Der Hase: Geburtsjahre 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951

Gerade der Jahresanfang hält besondere Augenblicke der Zweisamkeit und Partnerschaft für Hasen bereit. Sehr zu schätzen, wissen das eine Ziege und ein Hund.

Mit Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Charisma überzeugt der Hase 2024 in Sachen Karriere und hat damit auch Erfolg.

Doch Achtung! Gib dich nicht zu vertrauensselig und höre auf dein Bauchgefühl, um nicht auf leere Versprechungen hereinzufallen.

Der Drache: Geburtsjahre 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952

Drachen erleben im Sommer 2024 eine tiefe Verbundenheit und ein selten erfahrenes Liebesglück. Singles sind in Sachen Flirten unschlagbar und gelten als besonders begehrenswert.

Gerade zu Beginn des Jahres können einige Stolpersteine im Beruf auf die Drachen zukommen. Aber Kopf hoch! Du wirst an den Schwierigkeiten wachsen und einen neuen Biss entwickeln.

Die Schlange: Geburtsjahre 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953

Besondere Begegnungen warten auf die Schlange im Jahr 2024. Eventuell könnte sich unter den neuen Kontakten auch die große Liebe verstecken.

In Sachen Karriere gibt es im neuen Jahr leider einige Hürden zu überwinden. Doch wenn du dich aus der Deckung traust und über deinen eigenen Schatten springst, kann dir alles gelingen, was du dir vornimmst!

Das Pferd: Geburtsjahre 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954

Eine positive Überraschung wartet auf alle Pferde im Jahr des Holz-Drachen. Leidenschaft und Romantik stehen besonders in den Sommermonaten auf dem Programm.

In deinem Job kannst du mit neuen Ideen und frischer Energie glänzen. Damit sorgst du für längst überfällige Veränderungen und strahlst von innen heraus. Dadurch ist endlich Schluss mit unvorhergesehenen Hindernissen, Umleitungen und Sackgassen. Was für ein Traumjahr

Die Ziege: Geburtsjahre 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955

Ziegen gehören zu den loyalsten Menschen, die es gibt. Auch im chinesischen Jahr des Holz-Drachen gelingt es dir wieder deine Beziehung harmonisch und lebendig zu halten. Mit einem Hasen kannst du beispielsweise durch dick und dünn gehen.

Im Beruf kommst du im Spätsommer am stärksten voran. Du bist die treibende Kraft in schwierigen Situationen und fungierst als Ideengeber:in.

Mit deiner Stärke und Loyalität hast du die Chance, Großes zu bewirken.

Der Affe: Geburtsjahre 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956

Der Affe kann sich im neuen Jahr auf tolle neue Erfahrungen und Erlebnisse mit der oder dem Liebsten freuen. Das Jahr des Holz-Drachen bringt endlich neuen Schwung in dein Leben und lässt sich richtig durchstarten.

Bei deiner Karriere solltest du vor allem darauf achten, nicht alles allein stemmen zu wollen. Nimm die Hilfe von anderen an und wachse gemeinsam mit anderen neuen Aufgaben.

Der Hahn: Geburtsjahre 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

Für den Hahn geht es verliebt durch den Sommer 2024. Das neue Jahr hält definitiv mehr Höhen als Tiefen für dieses Tierkreiszeichen bereit.

Im Beruf punktest du vor allem beim Thema Innovation und Zukunft. Du hast einen klaren Blick nach vorne und lässt dich nicht verunsichern. Mit genialem Kopf und dem richtigen Riecher wirst du mit den rettenden Ideen vorangehen.

Der Hund: Geburtsjahre 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

Bei den Hunden liegt gerade im Frühjahr 2024 Liebe in der Luft. So könntest du im neuen Jahr der Person begegnen, die du für immer in dein Herz schließen wirst.

Im Job ist dir kein Hindernis zu hoch und niemand kann sich dir in den Weg stellen. Du beweist besondere Stärke, solltest aber auch misstrauisch sein. Achte auf die richtige Verhandlungstechnik. So kannst du mehr gewinnen als verlieren.

Das Schwein: Geburtsjahre 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Flirtalarm für alle Geborene im chinesischen Sternzeichen Schwein! 2024 hält tolle Liebes-Chancen für dich bereit. Sei offen für Neues und vertraue auf deine besondere Ausstrahlung.

In Sachen Erfolg und Zukunft solltest du im neuen Jahr für die Zukunft vorsorgen. Mit mehr Sicherheit hast du genügend Energie, um im Job so richtig durchzustarten.