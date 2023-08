Chinesisches Monats-Horoskop August 2023: Hat dein Sternzeichen Glück in der Liebe?

Der August 2023 steht im Monat des Affen und scheint voller Schöpferkraft zu sein. Die dynamische Yang-Energie kurbelt dein erfinderisches Potenzial an und lässt dich schnell in die Umsetzung kommen. Spannende Veränderungen stehen bevor – ob nun beruflich oder im Liebesleben. Hier erfährst du, was dein chinesisches Horoskop für dich bereithält!

Bekannt durch seinen kultivierten, gelehrten und gesunden Menschenverstand bringt der Erd-Affe eine ordentliche Portion Yang-Energie in den Monat August. Neue Ideen können geboren und schnell umgesetzt werden. Um bei deinen anstehenden Veränderungen jedoch nicht ins psychische Wanken zu geraten, solltest du dir zwischendurch auch regelmäßig Erholungsmomente schaffen. Gönn dir kleine Pausen, pflege deine Beziehungen und vergiss nicht, die sommerlichen Tage zu genießen.

Falls du dein chinesisches Sternzeichen noch nicht kennst, kannst du dich nachfolgend an deinem Geburtsjahr orientieren:

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ratte im August 2023: Glückssträhne im Sommer

Das erwartet dich in der Liebe

Der August scheint es gut mit dir zu meinen! Ob Single oder in einer Beziehung: Besondere Momente voller Glücksgefühle stehen bevor. Paare können sich auf harmonische Zeiten mit ihrem Schatz freuen, da sich endlich die turbulente Phase dem Ende zuneigt. Gönnt euch hin und wieder bewusst Zweisamkeit, geht auf tolle Dates und genießt die Quality Time.

Solltest du bisher noch nicht auf deine große Liebe gestoßen sein, könnte sich das schon bald ändern. Nutze das sommerliche Wetter, um auf romantische Dates im Freien zu gehen und dich zu verlieben.

Das erwartet dich im Beruf

Glück in der Liebe, Glück im Beruf - zumindest im August! Dieser Monat scheint dir viel Produktivität zu schenken, sodass dir deine Arbeit leicht von der Hand geht und du deinem Ziel schnell näherkommst. Auch finanziell scheinen die Sterne auf deiner Seite zu stehen.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Der August begleitet dich mit guter Laune und viel Energie. Während viele harmonische Momente in Gesellschaft auf dich warten, solltest du dennoch deine Me-Time nicht zu kurz kommen lassen. Achte auch auf dein körperliches Wohlbefinden, ernähre dich weiterhin gesund und treibe auch regelmäßig Sport – der Ausgleich tut dir gut!

Büffel im August 2023: Achte auf dich und deinen Körper!

Das erwartet dich in der Liebe

Bist du derzeit in einer Beziehung, könnte eine eher schwierige Phase auf dich zukommen. Doch treffe keine voreiligen Schlüsse und suche ein Gespräch mit deinem Gegenüber – häufig lässt sich ein Lösungsweg finden! Habe den Mut dazu, um eure Beziehung zu kämpfen und sie durch gemeisterte Herausforderungen zu stärken.

Als Büffel-Single solltest du deine Partnersuche vielleicht lieber auf einen späteren Zeitpunkt verlegen und den Sommermonat mit deinen Liebsten genießen. Nutze die warmen Tage, um tolle Aktivitäten zu unternehmen und dich um dein Wohlergehen zu kümmern.

Das erwartet dich im Beruf

Der neue Monat bringt dir womöglich auch im Job die eine oder andere Hürde. Deshalb ist jetzt besonders deine Konzentration gefragt: Fokussiere dich auf deine Ziele und zeige dein Können. Sobald du einen Meilenstein erreicht hast, solltest du dich unbedingt belohnen und auch noch so kleine Erfolge feiern. Achte dennoch auf deinen Kontostand und gib auch trotz Verlockungen nicht zu viel Geld für unnötige Dinge aus.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Aufgrund deiner beruflichen Challenges solltest du besonders deinen gesundheitlichen Zustand berücksichtigen. Berücksichtige deine Körpersignale, gönn dir regelmäßige Pausen und tanke bei ausgiebigen Spaziergängen in der Natur Kraft. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wohlfühlbad, um deinem Körper, Geist und Seele etwas Gutes zu tun?

Tiger im August 2023: Pech in der Liebe, Glück im Beruf?

Das erwartet dich in der Liebe

Für vergebene Tiger-Menschen könnte ein Monat voller kleinen Hürden bevorstehen: Streitereien und Meinungsunterschiede poppen womöglich in deiner Beziehung auf. Atme in solchen Momenten tief durch und überlege lieber einmal mehr, welche Handlung in einer brenzligen Situation am besten angebracht wäre. Versuche, ruhig zu bleiben und keine voreiligen Entscheidungen zu treffen.

Falls du hingegen Single bist und dich noch auf der Suche nach der großen Liebe befindest, dann bewahre besser noch etwas Geduld. Versuche deine Partnersuche auf einen anderen Monat zu vertagen, um einer potenziellen toxischen Beziehung aus dem Weg zu gehen. Sei dir deines Wertes bewusst und achte auf deine eigenen Bedürfnisse.

Das erwartet dich im Beruf

Während es in der Liebe möglicherweise nicht so gut läuft, könnte es in deiner beruflichen Laufbahn wohl nicht besser ausschauen. Deine Produktivität und dein gutes Zeitmanagement heizen dir ein Erfolgserlebnis nach dem anderen ein. Auch deine Kreativität scheint auf Hochtouren zu sein und dich mit neuen Ideen zu berieseln.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Falls du dich in stressigeren Situationen mit manipulierenden Selbstzweifeln erwischt, dann gönn dir für einen Augenblick eine kurze Pause. Sei dir deiner Stärken bewusst und schiebe negative Gedanken zur Seite. Sport, Yoga, Meditation und Achtsamkeitsübungen als Ausgleich könnten dir dabei helfen.

Hase im August 2023: Erfolgsmomente sind vorprogrammiert!

Das erwartet dich in der Liebe

Hast du in letzter Zeit immer mal wieder über eine Trennung nachgedacht? Vielleicht solltest du endlich deine Konsequenzen ziehen und deinem Impuls nachgehen. Gehe in dich und achte auf deinen eigenen Selbstwert - schließlich hast auch du eine harmonische Beziehung mit eine:m treue:n Partner:in verdient! Hier findest du 5 Signale, dass eure Beziehung am Ende ist.

Als Hase-Single steht der August ganz im Zeichen der Liebe, sodass du sogar auf deine:n Traumpartner:in stoßen könntest. Glücksgefühle sind in diesem sommerlichen Monat vorprogrammiert und kunterbunte Schmetterlinge flattern durch deine Seele und deinen Bauch.

Das erwartet dich im Beruf

Deine hohe Motivation scheint in diesem Monat einige Erfolgsmomente mit sich zu bringen: Dein:e Chef:in könnte deine starke Arbeitsleistung mit einer verdienten Beförderung oder Gehaltserhöhung belohnen. Und wenn du noch auf der Suche nach einem passenden Job bist, scheint das Glück auf deiner Seite zu stehen. Halte regelmäßig Ausschau nach einer geeigneten Stelle und bleib am Ball!

Das erwartet dich in der Gesundheit

Auch wenn du in diesem Sommer vor Energie strotzen magst, solltest du dir nicht zu viel vornehmen. Berufliche und private Veränderungen erfordern viel Kraft und Energie, weshalb erholsame Momente umso wichtiger sind. Wie wäre es mit einem Kurzurlaub oder einem Wellnesstag mit Freund:innen? Sicherlich würde dir ein Tapetenwechsel in solch wandelnden Tagen guttun.

Drache im August 2023: Genieße die sonnigen Momente!

Das erwartet dich in der Liebe

Als Drachen-Mensch erwartet dich in diesem Monat wohl keine allzu rosige Zeit. Mit deinem Schatz scheinst du immer mehr aneinander vorbeizuleben. Doch keine Sorge: Nach dem Tief kommt auch schon bald wieder ein Hoch. Mache das Beste aus den warmen Sommertagen, greife nach einem Must-Read-Buch, erweitere deinen Horizont und nutze die Zeit für dich selbst.

Auch als Single solltest du dir im August eine kleine Dating-Auszeit gönnen und lieber deine Beziehungen zu Familie und Freund:innen stärken. Plane beispielsweise einen kleinen Ausflug in ein Tiny House oder an einen naheliegenden See und genieße die Sonne.

Das erwartet dich im Beruf

Deine Bemühungen der letzten Wochen werden sich nun endlich auszahlen. Deine Leistung wird von deine:m Chef sowie deine:n Kolleg:innen wertgeschätzt und vielleicht steht auch schon bald eine Beförderung an. Sei positiv gestimmt und bleib deiner ehrgeizigen Art treu!

Das erwartet dich in der Gesundheit

Achte in diesem Monat besonders auf deine Körpersignale und Bedürfnisse. Versuche, ihnen nachzugehen und dir Gutes zu tun. Bereite dir gesundes Essen zu, bewege dich regelmäßig und teste auch vielleicht einfach mal ein neues Hobby – Abwechslung tut gut! Begib dich auf spaßige Ausflüge, Kurztrips und erkunde unbekannte Orte mit einem spaßigen Roadtrip.

Schlange im August 2023: Heiße Flirts stehen an!

Das erwartet dich in der Liebe

Im August 2023 ist viel Romantik vorprogrammiert! Genieße mit deinem Schatz die sommerliche Zeit und unternehmt das, was ihr euch schon lange vorgenommen habt - jetzt ist die beste Zeit für die Umsetzung!

Falls du derzeit in einer Affäre steckst, könnte sie sich endlich in Richtung Liebesbeziehung entwickeln. Trau dich, zeig deine Gefühle und habe den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Außerdem ziehst du mit deiner Ausstrahlung viele Blicke auf dich und könntest on Top den einen oder anderen Flirt entfachen.

Das erwartet dich im Beruf

Dein Job hält in diesem Monat wohl einige Herausforderungen bereit. Vertraue dennoch deiner eigenen Leistung, setze Prioritäten und arbeite strukturiert ein To Do nach dem anderen ab. Sehe jede Hürde als Chance, dich weiterzuentwickeln und deine Skills zu erweitern – schließlich lernen wir nie aus!

Das erwartet dich in der Gesundheit

Der berufliche Druck könnte sich durch unruhige Nächte, Müdigkeit und Verspannungen bemerkbar machen. Achte deshalb auf dein eigenes Wohlbefinden und mache genügend Pausen. Plane beispielsweise tolle Erlebnisse mit Freund:innen oder auch einfach allein, um für Ablenkung und Erholung zu sorgen.

Pferd im August 2023: Quality Time für dich und deine Liebsten

Das erwartet dich in der Liebe

In deiner Partnerschaft fühlst du dich derzeit pudelwohl und endlich kannst du mit deinem Schatz viel Quality Time genießen. Unternehmt all das, was ihr schon lange auf eurer Bucket List stehen haben. Kreiert neue Erinnerungen und genießt die Zweisamkeit in vollen Zügen.

Auch als Single fühlst du dich diesem Monat so zufrieden wie schon lange nicht mehr. Ob mit oder ohne Date – die sommerlichen Tage bringen gute Laune und freudige Momente.

Das erwartet dich im Beruf

Die Anstrengungen der letzten Tage und Wochen zahlen sich nun endlich aus: Du erreichst dein Ziel und erntest einige Lorbeeren. Nehme sie dankend an, feiere deine Erfolge und freue dich auf entspannte Arbeitstage. Doch Vorsicht: Auch wenn es beruflich gut läuft, heißt das nicht, dass du dich finanziell verausgaben solltest. Dein Kontostand wird es dir danken!

Das erwartet dich in der Gesundheit

Nutze deine freie Zeit, um dich sportlichen Aktivitäten zu widmen. Wie wäre es mit einer neuen Sporteinheit wie Spinning, Bouldern oder Yoga? Besitzt du einen Garten mit eigenen Pflanzen, Kräutern oder Blumen? Dann kannst du dich zwischendurch auch in Ruhe deinen Lieblingen widmen und sie ausreichend pflegen.

Ziege im August 2023: Auf in ein Abenteuer!

Das erwartet dich in der Liebe

Beschäftigt dich schon länger ein bestimmtes Thema in deiner Beziehung? Trau dich und sprich es deinem Schatz gegenüber offen an. Jetzt ist der passende Moment, um deinen Gefühlen und Gedanken nachzugehen. Falls du dabei feststellen, dass ihr einfach nicht mehr zusammenpasst, dann solltest du auf deinen eigenen Selbstwert achten und eine mögliche Trennung in Erwägung sehen.

Als Single wirst du im August hingegen von einigen Verehrern umschwärmt. Deine Ausstrahlung und gute Laune scheint bei anderen positiv anzukommen. Achte auf ernst gemeinte Komplimente sowie Flirts – vielleicht ergibt sich schon bald ein schönes Date.

Das erwartet dich im Beruf

Im Arbeitsalltag wirst du in diesem Monat mit effektiven Phasen bereichert. Auch deine Finanzen scheinst du gut im Griff zu haben, weshalb du dir zwischendurch ruhig auch mal ein neues Sommerkleid oder eine stylische Handtasche gönnen kannst.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Packt dich etwa schon seit mehreren Tagen das Fernweh? Auch wenn du bisher vielleicht keinen Urlaub geplant hast, könntest du dennoch auf einen Kurztrip mit Freund:innen, Familie oder deinem Schatz gehen. Deutschland bietet so viele schöne Orte, in denen du einiges entdecken und dir eine kleine Auszeit vom Alltagstrubel gönnen kannst. Also: Pack deine Siebensachen und los geht das Abenteuer!

Affe im August 2023: Erkenne und ergreife neue Chancen!

Das erwartet dich in der Liebe

Der August beschenkt vergebenen Affen-Menschen mit wertvollen Glücksmomenten – ein Monat, der dir viele Möglichkeiten bietet, um über die gemeinsame Zukunft mit deinem Schatz zu quatschen und zu träumen. Was ist euer nächstes Ziel? Möchtet ihr vielleicht endlich euer gemeinsames Zuhause schaffen?

Bist du Single und hast Lust auf spannende Dates? Sei offen für tolle Begegnungen, aber springe auch nicht von einer Person zur nächsten. Schenke deinem Gegenüber Aufmerksamkeit und gib ihm oder ihr die Chance auf ein zweites Treffen.

Das erwartet dich im Beruf

Lass deiner Kreativität freien Lauf: Der neue Monat zeigt Erfolge und berufliche Fortschritte, wenn du am Ball bleibst. Falls du dich nach einer Beförderung oder Gehaltserhöhung sehnst, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Verhandlungsgespräch bei deinem Chef oder deiner Chefin einzufordern. Deine Leistung wird sich auszahlen, vertraue darauf!

Das erwartet dich in der Gesundheit

Auch wenn Fast Food, Pasta, Pizza oder Pommes verlockend sein mögen, solltest du auf eine gute Balance achten. Iss nicht zu viel fettige Nahrung und sorge für einen gesunden Lebensstil. Neben einer vitaminreichen Ernährung zählt auch ausreichend Bewegung dazu, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln und fit zu bleiben.

Hahn im August 2023: Es wird romantisch!

Das erwartet dich in der Liebe

Das tolle Wetter, spaßige Ausflüge und romantische Sommerabende schweißen dich mit deinem Schatz in diesem Monat besonders zusammen. Mit tiefgründigen Gesprächen könnt ihr eure Liebe wieder aufleben lassen – freue dich auf eine knisternde Zeit!

Bist du noch auf der Suche nach deinem Traummann oder deiner Traumfrau? Die Sterne scheinen diesen Monat gut für dich zu stehen. Schau dich um und werfe auch einfach mal einen Blick auf dein direktes Umfeld: Vielleicht kennst du deine große Liebe sogar bereits.

Das erwartet dich im Beruf

Aufgrund der vielen To Do's siehst du zurzeit womöglich kein Licht am Ende des Tunnels. Versuche dennoch, deine Nerven zu bewahren, atme tief durch und trau dich, auch mal "Nein" zu sagen. Es gibt meistens einen Plan B, wodurch dann doch noch das Ziel erreicht werden kann.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Durch deinen beruflichen Stress fällt es dir zurzeit womöglich umso schwerer, zur Ruhe zu kommen und im Feierabend abzuschalten. Vielleicht wäre nun etwas Quality Time mit besten Freund:innen oder deiner Familie der optimale Balsam für deine Seele - viel Lachen hilft, um sich inmitten des Alltagstrubels positiv zu stimmen!

Hund im August 2023: Der August steht im Zeichen der Liebe

Das erwartet dich in der Liebe

Deine Beziehung scheint sich endlich zu festigen: Der August bringt dir wertvolle Zweisamkeit mit deinem Schatz, wodurch ihr euch nochmals ein ganzes Stück näherkommen könnt. Widme dich deinem Gegenüber und habe ein offenes Ohr, falls er oder sie dich als wichtige Stütze benötigen sollte – solch vertraute Momente stärken eure Beziehung sehr.

Auch als Single stehen die Sterne in diesem Monat gut für dich. Zeige dich von deiner charmanten Seite und gehe Verabredungen ein. Du könntest diesen Monat Glück haben und sogar deine große Liebe finden. Sei also offen und genieße deine Dates!

Das erwartet dich im Beruf

Der August ist ein guter Zeitpunkt, um deinen beruflichen Wünschen nachzugehen. Sehnst du dich nach einer Fortbildung oder einem neuen Job? Dann schau dich doch einfach mal um und versuche dein Glück, falls du etwas Spannendes findest. Immerhin tut uns zeitweise eine Veränderung gut und besonders in unglücklichen Phasen sollten wir uns manchmal neu orientieren.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Deine Gesundheit könnte an den heißen Tagen ins Wanken geraten: Mal sprudelst du womöglich vor Energie und dann fühlst du dich plötzlich wie erschlagen sowie antriebslos. Pass auf dich auf und vergiss nicht, genügend Wasser zu trinken. Meditation, Yoga und ein erholsamer Schlaf tragen zu deinem Wohlbefinden bei.

Schwein im August 2023: Werde kreativ!

Das erwartet dich in der Liebe

Womöglich steht ein anstrengender Monat in deinem Liebesleben bevor. Meinungsunterschiede und eine kalte Schulter deines Partners oder deiner Partnerin lassen dich ins Grübeln geraten. Falls deine Liebe nicht mehr stark genug sein sollte, um diese schwere Zeit zu überstehen, dann kommuniziere dies fairerweise.

Single-Personen hingegen können sich im August auf entspannte und attraktive Dates freuen. Heiße Flirts, neue Kontakte und abwechslungsreiche Momente warten auf dich. Bleib dir treu und sei du selbst – dein Gegenüber wird deine wahre Persönlichkeit lieben.

Das erwartet dich im Beruf

Die letzten Wochen waren ziemlich tough – nicht wahr? Es ist Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Gönne dir eine kleine Auszeit und tanke Energie, um anschließend wieder tatkräftig durchstarten zu können. Falls du jedoch keine Urlaubstage nehmen kannst und immer mehr Arbeit aufgedrückt bekommst, solltest du mit deinen Kolleg:innen offen kommunizieren und auch mal um Unterstützung bitten.

Das erwartet dich in der Gesundheit

Der Stress im Beruf könnte in den kommenden Wochen an dir nagen. Gehe deshalb deinen Lieblingsbeschäftigungen nach, um Ausgleich zu finden und lass dich vielleicht auch mal von anderen inspirieren. Wie wäre es mit einem neuen DIY-Projekt oder einem kleinen Retreat?