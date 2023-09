Chinesisches Monats-Horoskop im September 2023: Dieses Sternzeichen verliebt sich jetzt neu!

Im chinesischen Kalender steht der September ganz im Zeichen des Hahns. Der neue Monat verspricht für viele Sternzeichen Erfolg und Glück in der Liebe, bedeutet aber auch harte Arbeit und Disziplin. Was der September für dein chinesisches Sternzeichen alles bereit hält, erfährst du hier!

So findest du dein chinesisches Sternzeichen heraus

Du kennst dein chinesisches Sternzeichen noch nicht? Dein chinesisches Tierkreiszeichen richtet sich nach dem jeweiligen Jahr, in dem du geboren wurdest. In der Liste kannst du ganz einfach nachschauen, welches Tier dein chinesisches Sternzeichen ist:

Ratte: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Büffel: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hase: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drache: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Schlange: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pferd: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ziege: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Affe: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hahn: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hund: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Schwein: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Im Clip: Das sagt dein chinesisches Sternzeichen über deine Persönlichkeit aus

Ratte im September 2023: Findest du jetzt die große Liebe?

Das erwartet dich in der Liebe

In Sachen Dating hast du im September besonders viel Glück! Wenn du Single bist, fällt es dir gerade besonders leicht, neue Kontakte zu knüpfen, die du in den kommenden Monaten vertiefen kannst. Vielleicht triffst du ja sogar auf deine große Liebe? Auch auf Vergebene wartet ein aufregender Monat: Zwischen dir und deiner besseren Hälfte läuft es gerade besonders gut. Gemeinsame Unternehmungen wie Wochenendtrips oder Urlaube schweißen euch im September noch mehr zusammen.

So läuft es im Job

Auch im Job kannst du im September von dir überzeugen. Du strahlst vor positiver Energie und deine Vorgesetzten sind von deiner charismatischen Art besonders angetan. Neue Vorhaben solltest du also am besten im September bei deinem Chef oder deiner Chefin ansprechen! Auch mit deinen Kollegen und Kolleginnen läuft die Zusammenarbeit super. Ihr seid ein gutes Team und beweist täglich euer Können.

So steht es um deine Gesundheit

Auch wenn es in Deutschland langsam wieder kühler wird, geht es dir fantastisch. Dein Immunsystem ist stark, aber du solltest dir trotzdem genug Me-Time gönnen, damit sich dein Körper erholen kann. Wie wäre es also mit einem entspannten Abend auf der Couch mit deiner Lieblingsserie?

Büffel im September 2023: Gönne dir ein wenig Ruhe!

Das erwartet dich in der Liebe

Im September bist du viel zu beschäftigt für die Liebe. Du hast aktuell viel Stress im Alltag und deshalb kaum Zeit für neue Dating-Abenteuer. Auch wenn du aktuell viel zu tun hast, stehen dir deine bessere Hälfte und dein persönliches Umfeld bei und bauen dich mit positiven Worten auf.

So läuft es im Job

Auch im Job macht sich der Stress bemerkbar. Du sehnst dich nach einer Auszeit und fühlst dich ausgelaugt. Doch keine Sorge: Halte weiterhin durch, dann wird sich deine harte Arbeit schon bald auszahlen!

So steht es um deine Gesundheit

Das Ende des Sommers bedeutet oft auch der Beginn der Erkältungssaison. Am besten ruhst du dich jetzt besonders gut aus, denn du bist aktuell sehr anfällig für Erkältungen. Auch wenn du aktuell viel zu tun hast, solltest du versuchen, abends runterzufahren und dich nicht unter Druck zu setzen. Gönne dir ausgiebige Spaziergänge in der Natur und viel Vitamin C.

Tiger im September 2023: Ein wahres Karrierehoch wartet auf dich

Das erwartet dich in der Liebe

Im September bist du besonders abenteuerlustig! Dir fällt es leicht, dein Date oder deine bessere Hälfte von deinen Ideen zu überzeugen. Wenn du also schon lange etwas Bestimmtes mit deinem Partner oder deiner Partnerin unternehmen willst, ist der September der perfekte Monat dafür. Egal ob Tanzkurs, Tauchschein oder Kochkurs - jetzt kannst du deine bessere Hälfte ganz leicht von neuen Hobbies überzeugen. Auch in Sachen Dating läuft es im September gut für dich: Du bist voller Lebenslust und ziehst andere schnell in deinen Bann.

So läuft es im Job

Im Job kannst du dich nicht beklagen - im Gegenteil: Dich erwartet ein wahres Karrierehoch! Alles läuft genau so, wie du es dir wünschst und all deine Vorhaben gelingen dir. Doch Vorsicht: Pass auf, dass dir der Erfolg nicht zu Kopf steigt, sonst könntest du es dir schnell mit deinen Kollegen und Kolleginnen verscherzen.

So steht es um deine Gesundheit

Der September begleitet dich mit guter Laune und viel Energie. Du bist aktiv und unternimmst gerne etwas mit deinen Herzensmenschen. Doch auch wenn du viel unterwegs bist, solltest du dich nicht übernehmen und hin und wieder auch mal eine kleine Pause einlegen.

Hase im September 2023: Du bist in Flirtlaune

Das erwartet dich in der Liebe

Dein Single-Leben könnte im September ein neues Hoch erleben! Du bist in Flirtlaune und es fällt dir jetzt gerade besonders leicht, das Herz deines Schwarms im Sturm zu erobern. Doch auch Beziehungen stehen im September unter einem guten Stern. Du willst deinen Partner oder deine Partnerin am liebsten rund um die Uhr mit Zärtlichkeiten verwöhnen.

So läuft es im Job

Weil du in den vergangenen Monaten so hart gearbeitet hast, solltest du es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Kümmere dich lieber erst einmal darum, liegengebliebene Aufgaben abzuarbeiten, anstatt dich in neue Projekte zu stürzen.

So steht es um deine Gesundheit

Auch in Sachen Gesundheit solltest du dir im September mehr Ruhe gönnen. Achte darauf, genug zu schlafen und versuche im Alltag ein wenig abzuschalten. Wie wäre es mit einem Wellness-Tag in deiner Lieblingstherme, bei dem du mal so richtig die Seele baumeln lassen kannst?

Drache im September 2023: Es ist Zeit für Veränderung

Das erwartet dich in der Liebe

In der Liebe musst du im September ein paar wichtige Entscheidungen treffen. Doch Vorsicht: Lasse dir dabei genug Zeit und überstürze nichts. Wenn du dir bei den Entscheidungen unsicher bist, frage deine Freunde und Freundinnen oder deine Familie um Rat. Bei ihnen findest du immer ein offenes Ohr.

So läuft es im Job

Auch im Beruf beginnt für dich eine Zeit der Veränderung. Du denkst schon länger darüber nach, deinen Job zu wechseln? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Doch auch wenn du mit deinem Beruf zufrieden bist, könnte sich nun einiges verändern: Egal ob Gehaltsverhandlungen, neue Aufgaben oder ein Positionswechsel - im September ist alles möglich.

So steht es um deine Gesundheit

Im September beeinflusst dich der stressige Alltag viel mehr als sonst. Magenprobleme sind da keine Seltenheit! Aus diesem Grund solltest du im September noch mehr auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung achten. Wenn du viel Tee trinkst, kannst du dein Wohlbefinden ebenfalls steigern.

Schlange im September 2023: Fahre einen Gang runter!

Das erwartet dich in der Liebe

Deine Beziehung erlebt im September ein neues Hoch! Du bist aktuell sehr glücklich mit deinem Partner oder deiner Partnerin und findest bei ihm oder ihr immer eine Schulter zum Anlehnen. Wenn du Single bist, solltest du es im September eher ruhiger angehen lassen. Genieße die Zeit alleine oder mit deinen Freunden und Freundinnen. Im Oktober stehen die Chancen auf neue Dates dafür aber wieder besser!

So läuft es im Job

Nimm dir nicht zu viel vor! Du hast zwar viele Ideen, verlierst aber manchmal schnell den Überblick. Plane deine nächsten Aufgaben deshalb umso sorgfältiger. Vielleicht hilft es dir, eine To-Do-Liste zu führen?

So steht es um deine Gesundheit

Im September steigt dir der alltägliche Trubel schnell zu Kopf. Nehme dir deshalb bewusst Auszeiten, um dich zu entspannen. Achte darauf, genug zu schlafen, um fit für den ereignisreichen Monat zu sein.

Pferd im September 2023: Es wird turbulent

Das erwartet dich in der Liebe

In Sachen Liebe stellt dich der September auf die Probe. Zwischen dir und deinen Lieblingsmenschen gibt es diesen Monat immer wieder Missverständnisse, die dich nicht loslassen. Doch anstatt die Situation zu zerdenken, solltest du lieber einen Schritt auf dein Gegenüber zugehen und ein klärendes Gespräch suchen.

So läuft es im Job

Auch im Job erwartet dich ein turbulenter Monat. Unvorhergesehene Zwischenfälle bringen deine Pläne in der ersten Monatshälfte immer wieder durcheinander. Trotzdem solltest du versuchen, dich nicht zu sehr zu stressen. Erledige deine Aufgaben der Reihe nach. Wenn du Hilfe braucht, scheue dich nicht davor, deine Kollegen und Kolleginnen um Unterstützung zu bitten.

So steht es um deine Gesundheit

In der Liebe und im Job geht es diesen Monat zwar drunter und drüber, deine Gesundheit lässt dich im September dafür aber nicht im Stich. Du bist energiegeladen und strahlst das auch aus.

Ziege im September 2023: Du bist voller Tatendrang!

Das erwartet dich in der Liebe

Beim Thema Liebe solltest du im September vorsichtig sein. Du schießt gerne mal übers Ziel hinaus und solltest deshalb unbedingt darauf achten, niemandem deine Meinung aufzudrängen. Versuche dir immer vor Augen zu halten, dass deine bessere Hälfte nicht immer deiner Meinung sein muss.

Du bist Single und wünschst dir, endlich die große Liebe zu treffen? Im September solltest du in Sachen Liebe nichts überstürzen. Warte lieber noch ein bisschen ab, bis du eine feste Partnerschaft eingehst.

So läuft es im Job

Im September sprühst du geradezu vor Tatendrang! Du erledigst deine Aufgaben pünktlich und zufriedenstellend und startest mit neuen, spannenden Projekten. Um unnötige Fehler zu vermeiden, solltest du jedoch darauf achten, deine Arbeit stets sorgfältig und gewissenhaft zu erledigen.

So steht es um deine Gesundheit

Deine positive Ausstrahlung lässt dich im September richtig aufblühen. Du bist voller Energie, die du am besten für Sport im Freien oder ein paar Kurztrips nutzen kannst.

Affe im September 2023: Kontakte knüpfen fällt dir leicht

Das erwartet dich in der Liebe

Die letzten Sommertage sind vorbei, es wird langsam kühler und das Wetter lädt zum entspannten Filmabend auf der Couch ein. Auch innerlich sehnst du dich nach mehr Wärme und Zuneigung. Du verbringst aktuell besonders gerne viel Zeit mit deinem Partner oder deiner Partnerin.

Doch auch als Single wartet ein aufregender Monat auf dich: Im September hast du die besten Chancen, neue Menschen kennenzulernen! Womöglich triffst du ja endlich deine bessere Hälfte?

So läuft es im Job

Du findest den neuesten Gossip im Büro aktuell spannender als deine Arbeit und kannst dich nur schwer auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Trotzdem solltest du versuchen, nicht den Fokus zu verlieren und dich nicht ablenken zu lassen.

So steht es um deine Gesundheit

Im September solltest du deine Ernährung unbedingt im Blick behalten. Du triffst dich oft mit deinen Lieblingsmenschen zu entspannten Lunches oder Abendessen, solltest aber trotzdem darauf achten, es mit fettigen Lebensmitteln nicht zu übertreiben.

Hahn im September 2023: Das Glück ist auf deiner Seite

Das erwartet dich in der Liebe

In Sachen Liebe gehst du im September aus Ganze! Aus lockeren Turteleien können nun endlich feste Partnerschaften werden. Du bist schon lange mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zusammenzuziehen oder die Kinderplanung anzugehen.

So läuft es im Job

Auch im Job erwarten dich positive Veränderungen. Womöglich wartet endlich die lang ersehnte Beförderung oder ein Jobwechsel auf dich! Finanziell kannst du dich ebenfalls nicht beklagen, denn das Glück ist ganz auf deiner Seite.

So steht es um deine Gesundheit

Im September solltest du dich um deine mentale Gesundheit kümmern. Achte darauf, dein inneres Gleichgewicht zu bewahren. Du brauchst ein paar Tipps? Versuche doch mal ein paar Yoga- und Entspannungsübungen. Zudem kann es dir helfen, täglich Tagebuch zu schreiben.

Hund im September 2023: Kraft tanken ist angesagt!

Das erwartet dich in der Liebe

Dein Liebesleben hält im September keine großen Veränderungen bereit. Aber ist es nicht auch mal schön, wenn alles ruhig bleibt? Wenn du ein wenig Abwechslung in deiner Beziehung brauchst, solltest du jetzt die Initiative ergreifen und mit deinem Partner oder deiner Partnerin reden.

So läuft es im Job

In den vergangenen Monaten war im Job viel los und du konntest sowohl kleine als auch große Erfolge feiern. Im September hast du endlich mal Zeit zum Durchatmen! Die hast du auch dringend nötig, denn in den kommenden Monaten warten wieder einige Herausforderungen auf dich.

So steht es um deine Gesundheit

Da die letzten Monate so kräftezehrend waren, solltest du im September darauf achten, dich unbedingt zu erholen. Lasse dich bei der Gestaltung deiner Freizeit nicht von deinen Freunden und Freundinnen beeinflussen. Stattdessen solltest du tief in dich gehen und darüber nachdenken, was dir gut tut und was du gerade brauchst, um Kraft zu tanken.

Schwein im September 2023: Im Job bist du super erfolgreich

Das erwartet dich in der Liebe

Im September sprühst du nur so vor Selbstbewusstsein. Wenn du Single bist, eignet sich der neue Monat perfekt dafür, um einen Schritt auf deinen Schwarm zuzugehen. Du bist vergeben? Dann stehst du jetzt noch mehr für dich ein und schaffst dadurch positive Veränderungen in deiner Beziehung.

So läuft es im Job

Im Job könnte es im September nicht besser für dich laufen. Sowohl finanziell als auch beruflich bist du super erfolgreich. Was auch immer du dir vornimmst, es gelingt dir sofort. Doch Achtung: Auch wenn du gerade auf der Überholspur bist, solltest du nicht übermütig werden!

So steht es um deine Gesundheit

Du denkst schon lange darüber nach, deine Ernährung umzustellen? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür, um es endlich anzugehen. Wenn du eine neue Sportart ausprobieren willst, solltest du das ebenfalls jetzt in Angriff nehmen. Dir fällt es im September besonders leicht, Veränderungen anzugehen.