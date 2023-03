Coachella 2023: Alles über das angesagteste Festival der Welt

Das Wichtigste in Kürze Dieses Jahr findet das Coachella Festival vom 14. April – 16. April 2023 & 21. April – 23. April 2023 statt.

Die Coachella Tickets starten in diesem Jahr bei einem Preis von 549.00 $, hinzukommen noch diverse Gebühren.

Es treten Musiker:innen aus den Bereichen Pop, Rock, Hip-Hop und Electronica auf.

Festival-Fans aufgepasst: Das Lieblingsfestival der Stars und Sternchen geht bald in die nächste Runde! Alle Infos zur Veranstaltung, Ticketpreise, Line-up und Spielplan findest du hier.

Coachella 2023: Das musst du zum Festival wissen

Datum: 14. April – 16. April 2023 & 21. April – 23. April 2023

Ort: Indio im Coachella Valley, Kalifornien

Preis: 549.00 $ + Gebühren (General Ticket)

Das Coachella Valley Music and Arts Festival (kurz: Coachella) findet jedes Jahr im April im kalifornischen Indio statt. Auch wenn viele die Vorstellung haben, dass das Festival in Palm Springs, mitten in der Wüste, veranstaltet wird, ist dem nicht so. Als Veranstaltungsfläche dient ein großer Polo-Club mit Rasenfläche, auf der es mehrere verschiedene Areale zum Parken gibt (Vorsicht, Stau ist vorprogrammiert!). Von dort aus sind es circa noch 15 Minuten bis zum tatsächlichen Festivalgelände. Auch das ist in unterschiedliche Areale aufgeteilt:

Das Hauptgelände ist für alle zugänglich, hier findest du die Bühnen sowie Zonen, in denen Alkohol ausgeschenkt werden darf.

Die VIP-Area ist nur mit einem VIP-Ticket zugänglich und vom Hauptgelände getrennt.

Zudem sind diese Areale auch nochmal aufgeteilt. Eine gute Übersicht findest du direkt auf der Festival-Website.

Musikalisch wird an den zwei Wochenenden (mit jeweils drei Tagen) einiges geboten. Mit dabei sind große und kleinere Acts aus Pop, Rock, Hip-Hop und Electronica. Außerdem können auch Installationen und Skulpturen von Künstler:innen bestaunt werden.

Das besonders Faszinierende für viele Besucher:innen ist die hohe Dichte an Promis. Das Coachella zählt nicht nur zu den größten Festivals der Welt, sondern lockt auch Berühmtheiten rund um den Globus an.

Alle wichtigen Festivals auf einen Blick: Check hier den Festival-Planer 2023!

Im Video zeigen wir dir, wie du dein Festival-Food pimpst!

Hier lang: Die wichtigsten Festivals 2023 auf einen Blick

Coachella Festival 2023: Line-Up und Headliner

Wir müssen zugeben, das Line-up vom Coachella Festival 2023 kann sich sehen lassen – wie immer eigentlich. Mit dabei sind ganz große, aber auch kleine Stars und Newcomer, die an beiden Wochenenden spielen.

Generell gilt für dieses Festival: Das gleiche Line-up für beide Wochenenden. Allerdings gibt es kleine Ausnahmen und das Coachella ist für besondere Überraschungen bekannt, die dann natürlich nur an einem der beiden Wochenenden stattfinden. Wir verraten dir, auf welche Headliner und Acts du dich jetzt schon freuen kannst:

Coachella Headliner

Bad Bunny

Blackpink

Frank Ocean

Weitere Acts beim Coachella

Björk

Bygenius

Calvin Harris

Gorillaz

Rosalía

Sleaford Mods

The Chemical Brothers

Underworld

2ManyDJs

070 Shake

1999.ODDS

A Boogie Wit Da Hoodie

Adam Beyer

AG Club

Airrica

Alex G

Ali Sethi

Angèle

Ashnikko

Bakar

Becky G

Benee

Big Wild

Blondie

Boris Brejcha

Bratty

Burna Boy

Camelphat

Cannons

Carlita

Cassian

Charli XCX

Chloé Caillet

Chris Stussy

Christine And The Queens

Chromeo

Colyn

Conexión Divina

DannyLux

Dennis Cruz + Pawsa

Despacio

Destroy Boys

Diljit Dosanjh

Dinner Party Ft. Terrace Martin

DJ Tennis

Doechii

Dombresky

Domi & JD Beck

Dominic Fike

Donavan’s Yard

Drama

EarthGang

Eladio Carrión

Elderbrook

El Michels Affair

Elyanna

Eric Prydz Presents HOLO

Ethel Cain

Fisher + Chris Lake

FKJ

Flo Milli

Fousheé

Francis Mercier

Gabriels

Glorilla

Gordo

Hiatus Kaiyote

Horsegirl

Hot Since 82

IDK

Idris Elba

Jackson Wang

Jai Paul

Jai Wolf

Jamie Jones

Jan Blomqvist

Joy Crookes

Juliet Mendoza

Jupiter & Okwess

Kali Uchis

Kamasi Washington

Kaytranada

Keinemusik

Kenny Beats

Knocked Loose

Kyle Watson

Labrinth

Latto

Lava La Rue

Lewis OfMan

Los Bitchos

Los Fabulosos Cadillacs

LP Giobbi

Maceo Plex

Magdalena Bay

Malaa

Marc Rebillet

Mareux

Mathame

Metro Boomin

Minus The Light

MK

Mochakk

Momma

Monolink

Muna

Mura Masa

Nia Archives

Noname

Nora En Pure

Oliver Koletzki

Overmono

Paris Texas

Pierre Bourne

Porter Robinson

Pusha T

Rae Sremmurd

Rebelution

Remi Wolf

Robert Glasper

Romy

Saba

Sasha & John Digweed

Sasha Alex Sloan

Scowl

SG Lewis

Shenseea

Snail Mail

Sofi Tukker

Soul Glo

Stick Figure

Sudan Archives

Suicideboys

Sunset Rollercoaster

Tale Of Us

Testpilot

The Blaze

The Breeders

The Comet Is Coming

The Garden

The Kid Laroi

The Linda Lindas

The Murder Capital

Tobe Nwigwe

TSHA

TV Girl

Two Friends

UMI

Uncle Waffles

Vintage Culture

Wet Leg

Weyes Blood

WhoMadeWho

Whyte Fang

Willow

Yaeji

Yungblud

Yung Lean

Yves Tumor

¿Téo?

Tickets für das Coachella 2023

Tickets für das Coachella Festival 2023 findest du auf der Coachella Website. Um sich vor einem möglichen Betrug zu schützen, sollten die auch ausschließlich über den offiziellen Ticketshop gekauft werden. Dir stehen folgende Ticket-Optionen zur Verfügung:

Coachella Passes

Von den klassischen Coachella Tickets können pro Bestellung maximal 4 erworben werden. Diese Optionen stehen dir zur Verfügung:

General Ticket: 549.00 $ + Gebühren

General Ticket & Shuttle: 599.00 $ + Gebühren

VIP Ticket: 1.069.00 $ + Gebühren

Coachella Camping

Alle Tickets für das Camping sind in diesem Jahr schon ausgebucht! Grundsätzlich gibt es zwei Varianten:

Car Camping

Zelt-Camping

Coachella Parking & Shuttles

Camping Companion Parking (zusätzlicher Parkplatz): 99.00 $ + Gebühren

LAX Shuttles vom Coachella nach Los Angeles: 85.00 $ + Gebühren

LAX Shuttles von Los Angeles zum Coachella: 85.00 $ + Gebühren

Shuttle Pass für beide Strecken: 120.00 $ + Gebühren

Weitere Unterkünfte

Neben dem Standard-Camping bieten die Veranstalter:innen noch luxuriöse Zelte und Lodges an. Die "El Dorado"-Unterkünfte sind für dieses Jahr allerdings schon restlos ausgebucht.

Spielplan für Coachella 2023: Wer spielt wann?

Du willst wissen, wann deine Lieblingskünstler:innen beim Coachella starten? Einen genauen Timetable gibt es aktuell noch nicht, dafür wissen wir aber, an welchem Tag du mit wem rechnen kannst.

Freitag: 14.04. & 21.04.2023

Angèle

Ashnikko

Bad Bunny

Becky G

Benee

Blondie

Burna Boy

Chris Stussy

DannyLux

Dennis Cruz & PAWSA

Desert Cahuilla Bird Singers

Doechii

Dombresky

Domi & JD Beck

FKJ

Gabriels

Gorillaz

Jamie Jones

Juliet Mendoza

Jupiter & Okwess

Kaytranada

Kyle Watson

Lava La Rue

Lewis OfMan

Maceo Plex

Magdalena Bay

Malaa

Metro Boomin

Mochakk

MUNA

Nora En Pure

Oliver Koletzki

Overmono

Pusha T

Saba

Soul Glo

TESTPILOT

The Chemical Brothers

The Comet Is Coming

The Garden

The Murder Capital

Tobe Nwigwe

TV Girl

Two Friends

Uncle Waffles

Vintage Culture

Wet Leg

Whyte Fang

Yungblud

Yves Tumor

¿Téo?

Samstag: 15.04. & 22.04.2023

$uicideboy$

070 Shake

AG Club

Bakar

BLACKPINK

Boygenius

BRATTY

Calvin Harris

Charli XCX

Chloé Caillet

Chromeo

Colyn

Destroy Boys

Diljit Dosanjh

Dinner Party ft. Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington

DJ Tennis & Carlita

Donavan's Yard

DRAMA

EARTHGANG

Eladio Carrión

Elderbrook

Elyanna

Eric Prydz Presents HOLO

Ethel Cain

Flo Milli

Francis Mercier

Hiatus Kaiyote

Horsegirl

Hot Since 82

Jan Blomqvist

Keinemusik

Kenny Beats

Labrinth

Los Fabulosos Cadillacs

Marc Rebillet

Mathame

Monolink

Mura Masa

NIA ARCHIVES

Rebelution

Remi Wolf

ROSALÍA

Scowl

Shenseea

Snail Mail

SOFI TUKKER

Sunset Rollercoaster

Tale Of Us

The Breeders

The Kid LAROI

The Linda Lindas

UMI

Underworld

Yaeji

Yung Lean

Sonntag: 16.04. & 23.04.2023

1999.ODDS

2manydjs

A Boogie Wit Da Hoodie

Adam Beyer

Airrica

Alex G

Ali Sethi

Big Wild

Björk

Boris Brejcha

Camelphat

Cannons

Cassian

Christine and the Queens

Conexión Divina

Dominic Fike

DPR LIVE & DPR IAN

El Michels Affair

Fisher & Chris Lake

Fousheé

Frank Ocean

GloRilla

Gordo

IDK

Jackson Wang

Jai Paul

Jai Wolf

Joy Crookes

Kali Uchis

Knocked Loose

Latto

Los Bitchos

LP Giobbi

Mareux

Minus the Light

MK

Momma

Noname

Paris Texas

Pi'erre Bourne

Romy

Sasha Alex Sloan

Sleaford Mods

Stick Figure

Sudan Archives

The Blaze

TSHA

Weyes Blood

WILLOW

So funktioniert das Camping beim Coachella

Wie du schon in den Ticket-Optionen nachlesen konntest, bietet das Coachella Festival auch einen Campingplatz an. Dort stehen dir öffentliche Duschen und Toiletten zur Verfügung. Wer es komfortabler mag oder zu spät dran ist (die Camping-Tickets für dieses Jahr sind nämlich schon alle ausverkauft), kann sich auch eine Unterkunft in der näheren Umgebung buchen. Im Umkreis von circa 30 Minuten Fahrtzeit gibt es viele Ferienwohnungen, dennoch heißt es: schnell sein! Und ganz so preiswert ist das Ganze auch nicht.

So viel kostet das Coachella Festival

Über die Ticketpreise konntest du einen guten Überblick erhalten, aber: Je nach Unterkunft, Anreise und weiteren Extras kann das Geld, das du für dieses eine Wochenende ausgibst, extrem variieren. Nur eines steht fest und zwar, dass es nicht günstig ist. Diese Punkte solltest du in deiner Planung vorab kalkulieren:

Anreise (Flüge, Mietwagen, öffentliche Transportmittel) Unterkunft (Camping, Wagen mit Übernachtungsmöglichkeit, Ferienwohnungen/-häuser, etc.) Coachella Ticket Verpflegung (Essen und Trinken sind weder auf dem Festival noch in der Umgebung günstig) weitere Kosten (wie zu Beispiel Merch, usw.)

Wie du siehst, kann dich ein Wochenende auf dem Coachella schon mal mehrere tausend Euro kosten. Selbst, wenn du auf günstige Unterkünfte und Schnäppchenpreise für Mietwagen und Co. setzt. Ob es das wirklich wert ist, kannst nur du entscheiden.

Anreise Coachella: So kommst du zum Festival

Tatsächlich gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du zum Festival gelangen kannst – natürlich auch abhängig davon, wo du eigentlich herkommst. Genaue Beschreibungen erhältst du direkt auf der Festivalseite vom Coachella und zwar mit Infos zu:

Anfahrt mit dem Auto

Anfahrt mit dem Shuttle

Anfahrt mit dem Fahrrad oder zu Fuß

Parken

Anfahrt mit Limousinen

Fahrgemeinschaften

Flughäfen in der näheren Umgebung

öffentliche Verkehrsmittel

Aufladestationen für E-Autos

Der perfekte Festival Look fürs Coachella

Das Coachella gilt als das Trend-Festival in Sachen Mode. Kein Wunder, dass sich dort auch jede Menge Influencer:innen und Fashion-Fans tummeln. Aber auch diejenigen, die nicht bei diesem Festival dabei sind, haben ein Auge auf die Looks und lassen sich inspirieren. Welche Festival-Outfits und Trends in diesem Jahr angesagt sind, erfährst du hier.

Der perfekte Make-up-Look fürs Coachella

Dein Festival Look steht? Dann darf das passende Make-up dazu natürlich auf keinen Fall fehlen! Mehr ist mehr und beim Coachella darfst du dich mal so richtig austoben. Wir zeigen dir, welche Make-up-Looks auf den Festivals 2023 voll im Trend sind und mit welchen Produkten du die Looks easy nachmachen kannst.