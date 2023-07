Cocktail-Rezepte für den Sommer 2023: So lecker ist der Trend-Drink Espresso Martini

Das Wichtigste in Kürze Jeder gute Drink lässt sich alkoholfrei machen.

Es gibt 7 Drinks, die dieses Jahr besonders angesagt sind.

Für den perfekten Cocktail benötigst du das richtige Equipment.

Anzeige

Jeder Sommer bringt einen neuen Cocktail-Trend. Welche Hipster dieses Jahr unsere Gläser füllen? Probier doch mal den Tinto de Verano oder einen Espresso Martini! Wir haben 7 geniale Rezepte zum Mixen für dich: Das sind die Trend-Cocktails für 2023!

Cocktail-Trends 2023: Das sind die besten Rezepte des Jahres!

Ob beim Grillabend, After Work oder einem Get-Together mit Freund:innen - mit einem Cocktail in der Hand macht das Ganze gleich noch viel mehr Spaß! Cocktails sind die Paradiesvögel unter den alkoholischen Mischgetränken und besitzen in der Regel mindestens zwei verschiedene Zutaten. Zubereitet werden sie in einem Cocktail-Shaker, Rühr- oder Cocktailglas - das hängt ganz von deinem Cocktail ab oder dem, was dir so zur Verfügung steht. Immer mehr Menschen holen sich ihre eigene Bar nach Hause und wagen einen kleinen Ausflug in die Welt des Mixens und Shakens.

Cocktails sind aber nicht nur beliebt, weil sie so besonders aussehen, sondern auch, weil so unglaublich vielseitig sind. Für wirklich jeden Geschmack findet sich ein Rezept und neben weltweit bekannten Klassikern wie dem Long Island Ice Tea oder einem Sex On The Beach gibt es auch immer wieder neue Trendgetränke wie 2023 den Espresso Martini und andere angesagte Neuheiten.

Alkohol ist nicht so dein Ding? Auch kein Problem, denn alkoholfrei schmecken die Drinks auch. Cocktails ohne Promille werden auch Mocktails genannt. Neben einer Vielfalt an verschiedenen Kreationen werden manchmal auch einfach nur die im Getränk enthaltenen Spirituosen entweder weggelassen oder durch eine alkoholfreie Alternative ersetzt. Derzeit sehr beliebt ist beispielsweise alkoholfreier Gin.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Das sind die Foodtrends 2023 aus Hollywood!

7 Cocktail-Trends 2023, die du kennen musst

Tinto de Verano

Espresso Martini

Horses Neck

Negroni

Limoncello Spritz

Gin Tonic Mocktail

Virgin Basil Mule

Anzeige

So kreierst du deinen eigenen Cocktail

Bevor wir die Rezepte zu unseren Trend-Cocktails verraten, geben wir dir ein paar Tipps, wie du deinen eigenen Cocktail kreieren kannst. Die wichtigste Voraussetzung für einen gelungenen Drink ist Balance! Zu süß, zu sauer, zu stark, zu wässrig: Beim Mixen kann einiges schiefgehen. Dosiere dominante Zutaten in Maßen statt in Massen, denn mehr geht im Nachhinein immer noch. Dann geht es an die Basis deines Cocktails. Die Spirituose entscheidet über die weiteren Zutaten. Möchtest du ein sommerlich leichtes Getränk kreieren oder darf es stärker und schwerer zur Sache gehen? Probiere gerne etwas rum und greife auch zu ungewöhnlicheren Zutaten, wenn du denkst, das könnte schmecken. Cocktails sind immer für eine Überraschung gut, insbesondere wenn Kräuter, Gewürze oder ungewöhnliche Früchte ins Spiel kommen.

Die besten Tipps nochmal im Überblick:

Spaß bei der Sache haben

finde Zutaten, die du gerne magst

die richtige Balance ist der Schlüssel

mutig sein und sich einfach ausprobieren

Cocktails selber machen: Das brauchst du

Es muss nicht immer die Profi-Ausstattung sein, allerdings gibt es tatsächlich Cocktails, die nur mit dem richtigen Equipment gelingen. Am besten checkst du vorher, was genau du brauchst und auf was du getrost verzichten kannst. Hier findest du einen Überblick über das wichtigste Werkzeug zur Cocktail-Zubereitung:

ein geeignetes Glas

Barlöffel

Barmaß

Barsieb

Shaker

Messer

Zestenschneider

Die meisten Cocktails werden übrigens besonders kalt serviert, entweder mit Eiswürfeln im Glas oder vorab mit Eis geshaked!

Kennst du den Vodka Soda? Deshalb ist dieser Cocktail perfekt, wenn du abnehmen möchtest. Lust auf einen Frozen Aperol Spritz? So mixt Du den Trend-Cocktail. Probier doch auch mal den Limoncello Spritz.

Anzeige

Anzeige

Das sind die 7 besten Cocktail-Rezepte

Tinto de Verano

Tinto de Verano macht sofort Lust auf Urlaub! Das spanische Trend-Getränk ist mindestens genauso erfrischend wie lecker.

100 ml trockener Rotwein

100 ml Zitronenlimonade (je weniger süß, desto besser)

Bio-Zitrone oder Bio-Orange

Eiswürfel

Zitrusfrucht waschen und in Scheiben schneiden. Eiswürfel mit Rotwein und Zitronenlimonade in ein Glas füllen. Eine Scheibe Zitrone oder Orange hinzufügen und genießen!

Espresso Martini

Der absolute Trend-Drink 2023: Espresso Martini! Keine Cocktail-Karte kommt mehr ohne ihn aus und das, obwohl es sich dabei gar nicht wirklich um einen Martini handelt. Der Name kommt lediglich daher, dass in der Regel ein Martiniglas verwendet wird.

3 Eiswürfel

4 cl Wodka

3 cl Kaffeelikör

3 cl Espresso

Eiswürfel

Espressobohnen

Befülle einen Shaker mit den flüssigen Zutaten sowie den Eiswürfeln. Jetzt wird stark geschüttelt! Je besser dir das gelingt, desto geschmeidiger und besser wird der Schaum am Ende. Fülle nun den Espresso Martini ohne Eis in ein geeignetes Glas - am besten nutzt du dafür ein Barsieb. Garniere das Ganze mit ein paar Kaffeebohnen.

Horses Neck

Feine Ingwerfrische trifft auf eine süße Karamellnote: Der Horses Neck zählt zu den beliebtesten Highballs der Welt!

2 cl Bourbon Whiskey

120 ml Ginger Ale

2 - 3 Spritzer Angostura Bitter

1 Orangenzeste

Eiswürfel

Befülle das Glas mit Eiswürfeln. Gib nun den Whiskey und Angostura Bitter dazu. Fülle nun das Ganze mit Ginger Ale auf. Schneide eine breite Orangenzeste, reibe damit den Rand von deinem Glas ein und gib sie anschließend in den Drink.

Negroni

Der Negroni ist ein italienischer Aperitif bzw. Cocktail, der um 1920 erfunden wurde. Der Barkeeper des Grafen Camillo Negroni erfand das Getränk, da der Graf nach einem stärkeren Americano verlangte.

3 cl Gin

3 cl italienischer Bitterlikör (z. B. Campari)

3 cl süßer, roter Wermut

Eiswürfel

Orangenscheibe(n)

Befülle das Glas mit Eis. Gib nun die flüssigen Zutaten hinzu. Jetzt wird alles mit einem Barlöffel verrührt – dynamisch aber mit Gefühl bitte! Danach schneidest du eine Scheibe von der Orange ab und fügst sie als I-Tüpfelchen hinzu.

Limoncello Spritz

Der Aperol Spritz bekommt Konkurrenz, denn für alle, die es eher erfrischend und weniger süß mögen ist der Limocello Spritz die perfekte Alternative.

150 ml Prosecco oder Sekt

50 ml Limoncello

1 Schuss Mineralwasser mit Kohlensäure

Eiswürfel

Ein Rosmarinzweig und/oder eine Scheibe Zitrone

Gib Eiswürfel in ein Glas. Mische nun die alkoholischen Zutaten. Anschließend gibst du einen Schuss Mineralwasser dazu. Am Ende garnierst du deinen Drink mit einer Scheibe Zitrone. Auch ein Rosmarinzweig passt super dazu!

Gin Tonic Mocktail (alkoholfrei)

Der in Indien entstandene Drink steht schon lange ganz oben auf der Liste der beliebtesten Cocktails. Wie gut, dass man ihn auch ohne Alkohol genießen kann.

4 cl (alkoholfreier) Gin

120 ml Tonic Water (je höher die Qualität, desto besser)

Zitronenscheibe / Thymian / Rosmarin / ...

Eiswürfel

Befülle das gesamte Glas mit Eiswürfeln. Gib nun den Gin und schließend das Tonic Water hinzu. Abhängig von deinen Vorlieben und dem Geschmack des Tonic Waters, kannst du beispielsweise eine Zitronenscheibe oder einen Zweig Rosmarin hinzufügen.

Du hast Hunger bekommen? Zu Cocktails passt super Fingerfood: Diese 6 tollen Party-Snacks liebt jede:r! Probier doch mal Zitronen-Pasta & Co: Diese TikTok-Rezepte solltest du unbedingt ausprobieren! Noch mehr sommerliche Rezepte findest du hier.

Virgin Basil Mule (alkoholfrei)

Der Virgin Basil Mule ist das perfekte Sommergetränk, macht sich aber auch an kalten Tagen perfekt in deiner Hand. Und so gelingt er dir:

4 cl (alkoholfreier) Gin oder Tonic Water

8 TL frisch gepresster Limettensaft

1 Bund Basilikum

3 EL Puderzucker

Eiswürfel