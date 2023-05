Daran erkennst du, dass er verliebt in dich ist! 7 Anzeichen, dass er Gefühle für dich hat

Viele Männer sprechen nicht gerne über ihre Gefühle. In der Kennenlernphase kann das echt verunsichern. Wie empfindet der Angebetete? Wir verraten dir, woran du merkst, dass ein Mann verliebt ist.

Wie verhält sich ein Mann, wenn er verliebt ist?

Jeder Mensch tickt anders. Es gibt sowohl Frauen als auch Männer, die gerne offen über ihre Gefühle sprechen – und genauso gibt es Frauen und Männer, die ihre Emotionen eher für sich behalten. Auch wenn sich die Geschlechter nicht pauschal in eine Schublade stecken lassen, kommt es trotzdem häufig vor, dass Männer sich bei ihren Gefühlen eher bedeckt halten.

Viele Frauen oder Männer, die sich in einen eher verschlossenen Mann verguckt haben, fragen sich dann, wie sie erkennen können, ob er auch ein Kribbeln im Bauch hat oder sogar verliebt ist? Die Antwort lautet: an seinem Verhalten. Denn das ist bei verliebten Männern häufig ähnlich. Auf folgende Hinweise kannst du achten.

Ist ein Mann verliebt, will er dich treffen

Er meldet sich regelmäßig bei dir, macht Vorschläge für die nächsten Verabredungen und antwortet schnell auf deine Nachrichten. Dein Schwarm hat definitiv großes Interesse an dir und wenn er dich zeitnah wiedersehen möchte, ist das ein deutliches Anzeichen dafür, dass er verliebt sein könnte.



Ist er aufmerksam und hört zu?

Woran du noch erkennen kannst, dass er in dich verliebt ist? Achte darauf, wie eure Gespräche verlaufen. Wenn er dir aufmerksam zuhört und sich Dinge merkt, die du erzählst, ist das ein super Zeichen. Ist er verliebt, wird er sich nämlich jedes kleine Detail merken. Männer, die Interesse an dir und deinem Leben haben, stellen Fragen, wollen alles über dich wissen und erzählen auch gerne aus ihrem Leben. Schließlich wollt ihr euch ja kennenlernen. Wenn er bei euren Treffen dann auch noch sein Handy weglegt und sich voll auf dich konzentriert, ist es wahrscheinlich schon um ihn geschehen. Vielleicht macht er dir auch noch Geschenke und erinnert sich daran, welche Blumen du liebst oder welche Schokolade dir schmeckt. Dann ist die Sache ziemlich klar.

Verliebte Männer suchen Körperkontakt

Wer verliebt ist, möchte den anderen am liebsten ständig berühren und ihm tief in die Augen blicken. Vielleicht hat er schon versucht, im Café deine Hand zu halten oder seinen Arm um dich zu legen? Liebevolle und dezente Versuche, dich zu berühren, können ein Hinweis darauf sein, dass er verliebt ist. Mach dir aber keine Sorgen, wenn es noch keine körperlichen Annäherungsversuche gab. Manche Männer verhalten sich nämlich auch sehr zurückhaltend und schüchtern, wenn sie verliebt sind. Ein Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen und nichts überstürzen wollen.

Verliebte Männer zeigen Verletzlichkeit

Er muss sich nicht ständig cool geben oder sich selbst in den Himmel loben, sondern zeigt sich auch mal verletzlich oder erzählt dir offen von seinen Sorgen? Vielleicht gibt er auch Schwächen zu und verrät dir seine Makel. Wenn er kein Problem damit hat, auch über diese Dinge mit dir zu sprechen, kann es gut sein, dass du schon einen festen Platz in seinem Herzen hast, denn diese Offenheit ist ein großer Vertrauensbeweis.

Die Körpersprache verliebter Männer

Da viele Männer ihre Gefühle gerne für sich behalten, lohnt es sich, auf ihre Körpersprache zu achten. Merkst du ihm an, dass er nervös ist? Vielleicht fährt er sich ständig durchs Haar oder zupft an seiner Kleidung herum? Das kann ein Zeichen dafür sein, dass er aufgeregt ist. Viele Menschen können auch nicht ruhig sitzen, wenn sie nervös sind oder haben eine leicht zittrige Stimme. Wenn das bei deinem Angebeteten zutrifft, hast du ganz sicher eine Wirkung auf ihn.

Achte auch darauf, wie er vor dir sitzt. Ist seine Körperhaltung offen und dir zugewendet, dann scheint er sich wohlzufühlen und deine Nähe zu suchen. Verschränkt er die Arme und wendet sich eher von dir ab, dann ist er wohl noch nicht bereit, sich zu öffnen.

Er will dich seinen Freunden vorstellen

Er hat schon öfter davon gesprochen, dass er dich seinen Freunden vorstellen möchte? Dann sieht es ziemlich gut für dich aus, denn das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass er es ernst meint. Möglicherweise hat er ihnen ja sogar schon von dir erzählt, und sie freuen sich darauf, dich kennenzulernen. Herzlichen Glückwunsch!

Verliebte Männer planen langfristig

Ihr sprecht bei euren Verabredungen schon darüber, welche Reiseziele für den Sommerurlaub toll wären oder plant Ausflüge und gemeinsame Unternehmungen, die erst in ein paar Monaten stattfinden und für die man bereits Tickets kaufen oder eine Übernachtung buchen muss? Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass er Gefühle für dich hat. Wenn er nicht nur über die nächsten Dates nachdenkt, sondern tatsächlich schon Zukunftspläne schmiedet, scheint er in dich verliebt zu sein.

Treffen alle Punkte zu kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du dir keinen untreuen Fremdgeher geangelt hast. Es gibt aber noch weitere Anzeichen dafür, dass er in dich verliebt ist. An diesem Merkmalen erkennst du übrigens den Unterschied zwischen Verliebt sein und Liebe!