Ob besonders hübsch, exklusiv gezüchtet oder weil sie reich geerbt haben - der Wert von Tieren kann stark variieren und die Vierbeiner sogar zu echten Luxus-Objekten werden lassen. Wer besitzt Millionen? Das sind die teuersten Tiere der Welt.

Der teuerste Zwergspitz

"Mr. Amazing" ist durch die sozialen Netzwerke berühmt geworden. Der Zwergspitz soll laut seiner kanadischen Züchterin der kleinste der Welt sein und sein Frauchen Paris Hilton im Jahr 2014 etwa 13.000 Dollar gekostet haben. Der Mini-Hund ist damit gleichzeitig der teuerste seiner Art.

Der teuerste kontinentale Zwergspaniel

Die verstorbene Hollywood-Legende Lauren Bacall vermachte ihrer "Sophie" über 10.000 Dollar. Gleich zu Beginn ihres Nachlass-Dokuments soll der Zwergspaniel mit der Summe bedacht worden sein. Um sein Erbe sollen sich Bacalls Sohn und Sophies neues Herrchen kümmern. Damit ist der Zwergspaniel der vermögendste seiner Art.

Das teuerste Pferd

"The Green Monkey" gilt als eines der teuersten Pferde der Welt. Es wurde bereits 2006 als Fohlen für die damalige Rekordsumme von 16 Millionen Dollar in einer Auktion versteigert. Grund für den hohen Wert des Rennpferdes war seine Abstammung: Beide Eltern gewannen das Kentucky Derby, eines der größten Sportereignisse in den USA.

Der wertvollste Labrador

Einen süßen Labrador wünschen sich viele als Haustier, vor allem bei Familien ist die Hunderasse beliebt. Aber nicht jeder Vertreter dieser Rasse ist so teuer wie "Sir Lancelot Encore". Ein Ehepaar aus dem US-Staat Florida ließ den Vierbeiner nämlich aus seinem geliebten Vorgänger klonen, der an Krebs verstarb. Für den Hunde-Klon sollen sie 155.000 Dollar bezahlt haben. Damit ist er wohl der teuerste Labrador der Welt.

Die teuerste Kuh der Welt

Trainierte Statur, glänzendes, schwarzes Fell - "Miss Missy" galt seit 2019 als die wertvollste Kuh der Welt. Mit ihrem Aussehen sicherte sie sich den Sieg bei einem renommierten Kuh-Wettbewerb und besaß anschließend einen stolzen Wert von 1,2 Millionen Dollar.

Doch seit 2023 stellt die weiße Kuh "Viatina-19 FIV Mara Imóveis", eine Vertreterin der Rinderrasse Nelore, einen neuen Weltrekord auf. Bei einer Auktion soll ein brasilianischer Züchter 1,3 Millionen Dollar für sie bezahlt haben. Das Tier stellt damit den neuen Weltrekord der teuersten Kuh auf.

Die teuerste tibetanische Dogge

Eine besondere Linie der tibetanischen Dogge kommt vor allem in China vor. Dort wird die Hunderasse meist als Statussymbol gehalten und die Anschaffungskosten können stark variieren. Einzelne Exemplare dieser sehr großen Hunde gelten als besonders exklusiv. Die teuerste tibetanische Mastiff-Dogge soll für die extrem hohe Summe von umgerechnet 1,3 Millionen Euro verkauft worden sein.

Der teuerste Malteser

Die kleinen, weißen Vierbeiner sind in der Regel keine teuren Hunde. Doch ein Malteser soll laut Medienberichten von seinem Frauchen über 12 Millionen Dollar geerbt haben - mehr als alle anderen Familienangehörigen der Verstorbenen.