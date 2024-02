Das sind laut "Lonely Planet" die Top Ten der schönsten Strände der Welt

Inspiration für den nächsten Traumurlaub gefällig? Der Reiseführer "Lonely Planet" hat die schönsten Strände der Welt 2024 gekürt. Das Beste: Zwei Reiseziele aus den Top 10 liegen sogar in Europa.

Kleine, romantische Bucht oder kilometerlanges, palmengesäumtes Paradies? Was einen Strand zum Traumstrand macht, liegt natürlich immer auch im Auge der Betrachterin oder des Betrachters. Unter den frisch gekürten "World's best Beaches" des Weltenbummler-Verlags Lonely Planet dürfte aber für jeden Geschmack etwas dabei sein. Hier die Top-Ten-Empfehlungen des Jahres 2024.

Platz 10: Punta Paloma, Spanien

Eine der größten Wanderdünen Europas ist die Punta Paloma im Süden Spaniens. Diese liegt zwischen Cádiz und Tarifa an der Straße von Gibraltar und besticht unter anderem durch den Kontrast zwischem dem tiefblaue Meer und dem feinen, goldenen Sand. Ein ca. 2,5 km langer Küstenabschnitt mit ruhigen Stränden und Buchten, die zum Träumen einladen.

Platz 9: Playa Balandra, Mexiko

Herrlich geeignet für einen Familienurlaub auch mit kleinen Kindern ist diese geschlossene Bucht mit seichtem, kristallklaren Wasser auf der mexikanischen Halbinsel Baja California Sur in La Paz. Der Strand gehört zu einem Naturschutzgebiet, das umgeben ist von mit Kakteen bewachsenen Bergen. Aktuell sind nur 450 Besucher:innen pro Tag zugelassen, mit zwei Zeitfenstern von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Platz 8: Anse Source D'Argent, Seychellen

Das Archipel vor der Ostküste Afrikas darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen: Ein Highlight der an Traumstränden nicht armen Seychellen ist die paradiesische Bucht Anse Source D'Argent auf der Insel La Digue. Weißer Sand, türkisfarbenes Meer und von dichtem Grün umgebene außergewöhnliche Felsformationen: Besser geht's nicht! Dank der vielen bunten Fische ist der Strand auch ideal zum Tauchen und Schnorcheln!

Platz 7: Cabo San Juan Del Guía, Kolumbien

Den Genuss dieses kolumbianischen Paradieses im Nationalpark Tayrona muss man sich verdienen: Zu ihm gelangt man über einen Weg durch den Dschungel oder am Strand entlang über riesige vulkanische Felsen. Nach der rund zweistündigen Wanderung erwartet Besucher:innen eine Traumkulisse und samtweicher Sand. Wer Hin- und Rückweg nicht an einem Tag zurücklegen möchte, findet hier Hütten zum Übernachten und ein Restaurant für die Verpflegung. Achtung: Wer Ruhe sucht, ist hier nicht unbedingt richtig. Es kann sehr voll werden.

Platz 6: Chesterman Beach, Kanada

Der Strand auf Vancouver Island gilt als Surfer-Paradies, auch Kajak fahren oder Stand-up-Paddeln lässt sich hier wunderbar. Darüber hinaus lädt der kleine Chesterman Beach in der Nähe von Tofino aber auch einfach zum Relaxen und Spazierengehen ein. Zu entdecken gibt es in den Gezeitentümpeln unter anderem bunte Seesterne, Anemonen, Seeigel und andere Meeresbewohner.

Platz 5: Sarakiniko, Griechenland

Auf der Kykladen-Insel Milos liegt dieser Küstenabschnitt, der berühmt ist für seine "Mondlandschaft": Im Laufe der Zeit haben Wind und Meer hier aus weißem Vulkangestein faszinierende Formen gestaltet, die ihresgleichen suchen. Dazu das tiefblaue bis türkisfarbene Wasser: Tolle Fotomotive sind gewiss, besonders am frühen Morgen! Ein ganz besonderes Erlebnis ist hier auch eine Vollmondnacht. Wie in anderen Sphären!

Platz 4: Mnemba, Tansania

Exklusiv, exklusiver, Mnemba: Den Strand dieser kleinen, romantischen Insel zu genießen, ist leider nur den wenigsten vergönnt: Gerade mal 23 Plätze gibt es hier, die allesamt für die Gäste des dortigen Luxus-Resorts reserviert sind. Wer sich das leisten kann, den erwartet ein feiner, weißer Sandstrand, kristallklares Wasser und herrliche Ruhe.

Platz 3: Maya Bay, Thailand

Vier Jahre lang war dieses Paradies auf der unbewohnten Insel Koh Phi Phi Leh im Süden Thailands gesperrt. Denn nach dem Welterfolg des Films "The Beach" (2000) mit Leonardo DiCaprio folgte ein touristischer Massenandrang, der gravierende Umweltschäden zur Folge hatte. Mittlerweile dürfen pro Stunde "nur noch" 375 Besucher:innen den nur 250 Meter langen und 15 Meter breiten Strand besuchen. Trotz des bitteren Beigeschmacks: Die Bucht gilt zu Recht als eine der schönsten der Welt.

Platz 2: Ipanema Beach, Brasilien

Na, wer hat jetzt auch gleich eine Bossa-Nova-Melodie im Kopf: "Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking ..."? Wer auf den Spuren des schönen "Mädchens aus Ipanema" aus dem 1960er-Jahre-Song wandeln möchte, muss dafür nach Rio de Janeiro reisen. Südlich der brasilianischen Metropole, im gleichnamigen Nobel-Stadtteil wartet einer der berühmtesten und schönsten Strände der Welt auf sonnenhungrige Besucher:innen.

Platz 1: The Pass, Australien

Auf Platz 1 der "Lonely Planet"-Rangliste befindet sich ausgerechnet ein für uns besonders weit entferntes Paradies. Im Heimatland des Verlags, Australien, liegt das Surfer-Paradies, das mit konstant sanften und langen Wellen und türkisfarbenem Wasser aufwarten kann. The Pass liegt ganz im Osten des Festlandes in der trendigen Küstenstadt Byron Bay, etwa 160 Kilometer südlich von Brisbane und ist ideal, um die Seele baumeln zu lassen.

