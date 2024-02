Das Vermögen von Harry Styles und welchen Luxus er sich gönnt

Der Mann hat's geschafft: Weltweit fliegen Pop-Legende Harry Styles Frauen- und Männerherzen zu. Und das zahlt sich aus: Zum zweiten Mal in Folge wurde der Sänger, Songwriter und Schauspieler von der Zeitung "Daily Mail" Ende 2023 zum reichsten britischen Jungstar unter 30 gekürt.

Anzeige

Geschätztes Vermögen: 200 Millionen Euro

Nach einer Boygroup-Karriere als Solokünstler durchzustarten - das gelingt nur wenigen. Justin Timberlake (42) war darunter, Robbie Williams (49) oder eben auch Harry Styles (29), der es vom One-Direction-Cutie zu einem der begehrtesten Popstars des Planeten geschafft hat. Seine im letzten Sommer zu Ende gegangene fast zweijährige "Love On"-Konzerttournee war restlos ausverkauft. Die Zeitschrift "Rolling Stone" bezeichnete ihn sogar als neuen "King of Pop". Dass Harry Styles supererfolgreich ist, belegt nicht zuletzt sein Kontostand.

Mehr als 200 Millionen Euro schwer soll der "As It Was"-Interpret laut "Daily Mail" sein. Zum Vergleich: Die Zweitplatzierte der Rangliste, die Sängerin Dua Lipa (28), kommt auf ein Vermögen von "nur" 96 Millionen Euro. Die neunstellige Summe hat Harry maßgeblich mit seiner Musik und den Konzerten verdient. Aber auch als Schauspieler ("Dunkirk") ist er begehrt. Sein Fünf-Filme-Vertrag mit Marvel soll ihm allein 92 Millionen Euro einbringen, wenngleich aktuell das schwächelnde Cinemativ-Universe auf den Kopf gestellt wird. Als Model stehe er wiederum im Rahmen eines Neun-Millionen-Euro-Deals bei Gucci unter Vertrag. Zudem vertreibt er seine eigene Kosmetik-Linie Pleasing.

Passend dazu: Harry Styles bringt erotische Düfte raus: Wird seine Brand Pleasing damit Erfolg haben? Außerdem verraten wir dir, wie reich Schauspieler Ryan Gosling wirklich ist.

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Dieses KI-Model verdient Unsummen - und existiert gar nicht

Harry Styles: Seine Castingshow-Anfänge

Dass Harry ins Rampenlicht gehört, merkte man in seiner Familie früh: Schon als kleiner Junge tobte er sich an der Karaoke-Maschine aus, die ihm sein Opa geschenkt hatte. 2010, im Alter von 16 Jahren, ermutigte ihn seine Mutter Anne Twist, an der Castingshow "X Factor" teilzunehmen, in der er erst als Solokünstler auftrat, sich dann aber mit vier anderen Kandidaten zur Band One Direction formierte und den dritten Platz belegte.

Offiziell getrennt haben sich Harry Styles, Niall Horan (30), Liam Payne (30) und Louis Tomlinson (32) bislang nicht, allerdings "pausiert" die Gruppe seit 2016. Sämtliche Mitglieder widmen sich derzeit ihren Soloprojekten und Familien. Zayn Malik (31) hatte die Band schon 2015 verlassen.

Anzeige

Harry Styles: Seine Häuser, seine Autos, seine Großzügigkeit

Das in den letzten 14 Jahren verdiente Geld gibt Harry gerne für extravagante Mode und teure Autos aus. Medienberichten zufolge besitzt er unter anderem einen Jaguar E-Type, einen klassischen Mercedes-Benz, einen Range Rover Sport und einen Audi R8 Coupé. Außerdem gehören ihm diverse Immobilien. Er selbst lebt derzeit angeblich für rund 3.000 Euro pro Nacht mit Freundin Taylor Russell (29) in einem Londoner Luxushotel und wartet darauf, dass seine neue 58-Millionen-Euro-Villa fertiggestellt wird.

Zuletzt kaufte er außerdem in England für umgerechnet 4,4 Millionen Euro ein denkmalgeschütztes Haus, das er in eine Kindertagesstätte umbauen lassen möchte. Überhaupt ist der Brite bekannt dafür, Millionen in Charityprojekte zu investieren. Zu den Organisationen, die er unterstützt, gehören Planned Parenthood, Choose Love, Physicians For Reproductive Health, Black Minds Matter UK, Save The Children, International Rescue Committee und Every Town For Gun Safety.