Dating-Horoskop: Diese Dates passen zu den verschiedenen Sternzeichen!

Planst du gerade dein absolutes Traumdate? Bei der Frage nach dem Wohin kann das Tierkreiszeichen helfen. Wir verraten dir, welche Dates und Locations zu den Charaktereigenschaften von Löwe, Wassermann und Co. passen.

Finde die perfekte Date-Location für dein Sternzeichen

Das perfekte Date mit einem Steinbock, einem Wassermann oder einem Löwen zu planen, ist nicht immer einfach. Aber zum Glück verraten uns die Charaktereigenschaften der Sternzeichen einiges über ihre Datingvorlieben. Lassen wir also einfach die Astrologie bei der Wahl der Date-Location mitsprechen. Unser Date-Horoskop 2023 verrät, wo und wie sich die Tierkreiszeichen wohlfühlen!

Widder 21. März - 20. April

Als Widder magst du Aktivitäten, bei denen du deine Energie ausleben kannst. Nervenkitzel kannst du einfach nicht genug bekommen. Wie wäre es mit einem Besuch im Freizeitpark? Zwischen Zuckerwatte, Riesenrad und Achterbahn darf es dann kräftig knistern.

Stier 21. April - 21. Mai

Stiere lieben es, in die Welt der Sinne einzutauchen. Ein romantisches Picknick mit einer Flasche Wein und einer Auswahl köstlicher Leckereien ist die perfekte Art, einen Stier zu verführen. Vergiss nicht, eine weiche Decke und ein paar Kerzen mitzubringen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Zwillinge 22. Mai - 21. Juni

Zwillinge lieben es, neue Dinge zu entdecken und sich intellektuell herausfordern zu lassen. Ein Besuch in einem Museum oder einer Kunstausstellung ist die perfekte Art, ihre Neugier zu befriedigen. Nach dem Besuch könnt ihr über das Gesehene diskutieren und eure Eindrücke austauschen.

Krebs 22. Juni - 22. Juli

Krebse sind bekannt für ihre Sensibilität und emotionale Tiefe. Eine romantische Bootsfahrt auf einem See oder Fluss weckt ihre romantische Seite. Vergiss nicht, ein paar Snacks und eine Flasche Sekt mitzubringen, um euer Date perfekt abzurunden.

Löwe 23. Juli - 22. August

Löwen lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und bewundert zu werden. Der Sommer ist die liebste Jahreszeit des Löwen. Jetzt heißt es: Raus aus den warmen Klamotten und rein in die Badesachen. Fahrt an den See und genießt das gute Wetter. Bei einem Cocktail im Beachclub lasst ihr dann den Tag ausklingen.

Jungfrau 23. August - 22. September

Das Tierkreiszeichen Jungfrau ist bekannt für Genauigkeit und das Streben nach Perfektion. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Abend in der Kochschule? Oder einem arrangierten "perfekten Dinner"; das ihr gemeinsam zubereitet? Die gute italienische Küche eignet sich hierfür perfekt. Einfache, aber raffinierte Rezepte, die die Jungfrau liebt. Also Buon appetito!

Waage 23. September - 22. Oktober

Waagen mögen eine harmonische Umgebung und schätzen die Schönheit der Natur. Ein Besuch in einem botanischen Garten ist ideal, um die künstlerische Seite der Waage anzusprechen. In solch einer grünen, ruhigen und entspannten Umgebung kann sich die Waage vollkommen fallen lassen und gerät ins Träumen.

Skorpion 23. Oktober - 22. November

Skorpione sind bekannt für ihre Leidenschaft und ihre Intensität. Ein echtes Abenteuer wie ein Fallschirmsprung entfacht die Leidenschaft der Skorpione. Der Adrenalinkick wird euch für immer zusammenschweißen und euch an ein historisch aufregendes Date erinnern.

Schütze 23. November - 20. Dezember

Schütze lieben es, neue Orte zu erkunden und ihren Horizont zu erweitern. Wieso nicht einfach mal etwas wagen und mit deinem Date einen kleinen Wochenendtrip in ein neues, unbekanntes Städtchen planen? Wien eignet sich hierfür perfekt. Erkundet gemeinsam die Stadt, geht den Spuren von Kaiserin Sisi nach und folgt dem Duft von leckerem Kaiserschmarrn.

Steinbock 21. Dezember - 19. Januar

Steinböcke sind bekannt für ihre Stärke, ihre praktische Art und ihre Zielstrebigkeit. Für ein erfolgreiches Date mit einem Steinbock solltest du eine Aktivität auswählen, die seinen Charakterzügen entspricht. Eine gemeinsame Wanderung auf einen Berggipfel oder ein Kletterabenteuer wird den Steinbock definitiv begeistern. Achte darauf, dass das Date gut organisiert ist und alles nach Plan verläuft. Das wird dem Steinbock Sicherheit und Stabilität geben, die er sehr zu schätzen weiß.

Wassermann 20. Januar - 18. Februar

Wassermänner sind unabhängige und freigeistige Menschen. Für ein perfektes Date mit einem Wassermann solltest du eine Idee haben, die seine unkonventionelle Seite anspricht. Ein entspannter Konzertbesuch im Park ist genau nach dem Geschmack des Wassermanns. Zwischen schönen Klängen und in einem leichten Gewusel kann man sich auf lockere Weise näherkommen und gemeinsam die Musik genießen.

Fische 19. Februar - 20. März

Fische sind bekannt für ihre Kreativität, Sensibilität und emotionale Tiefe. Entdeckt doch einfach gemeinsam die Schönheit eurer Stadt und lasst sie auf euch wirken. Schlendert von einem schönen Park in den nächsten und rundet eure Erkundungstour mit leckeren Köstlichkeiten ab. Der Fisch liebt kreative Eissorten wie Nougat mit Meersalz, eine bunt belegte Pizza und den Trend-Cocktail des Sommers. Gute Gespräche und lustige Momente werden so wie von selbst entstehen.