Dating-Tipps: Diese Verhaltensweisen finden Frauen bei Männern unglaublich attraktiv und sexy!

Optik, Ausstrahlung, Charakter - was finden Frauen wirklich attraktiv? Wir verraten, was dich absolut anziehend macht und bei der Partner:innensuche hilft!

Diese Verhaltensweisen finden Frauen sexy!

Auch wenn's gnadenlos klingt: Der erste Eindruck kann beim Dating über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Beim Online-Dating ist es bei den meisten von uns wahrscheinlich das erste Foto, das darüber entscheidet, ob wir einen genaueren Blick aufs Profil werfen und sogar nach rechts swipen - oder eben nicht. Wie du mehr Matches beim Online-Dating erzeugst, verraten wir dir hier.

Treffen wir uns dann tatsächlich, wird es allerdings erst richtig spannend, denn nach dem ersten Eindruck kommt das, was wirklich zählt: das Gesamtbild. Dazu gehören Gestik und Mimik, die Attitüde eines Menschen sowie die Art und Weise, wie er sich uns gegenüber verhält. Optik, Ausstrahlung, Charakter: Was der einen gefällt, muss noch lange nicht auf alle zutreffen. Dennoch gibt es Verhaltensweisen, die bei besonders vielen Frauen gut ankommen. Welche das sind und wie du deine Herzdame von dir überzeugen kannst, verraten wir dir!

Das finden Frauen wirklich attraktiv

Ob wir es gut finden oder nicht: Auch das Äußere entscheidet darüber, ob uns jemand gut findet oder nicht. Das bedeutet nicht, dass man(n) aussehen muss wie Brad Pitt, sondern vielmehr, dass es einfach passen muss. Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so!

Anders sieht es beim Thema Verhalten aus. Hier gibt es einen gewissen Konsens, was bei Frauen besonders gut ankommt und was allgemein als attraktiv oder sogar sexy empfunden wird. Womit du immer gut beraten bist, wenn du das Herz einer Frau erobern möchtest, verraten wir dir jetzt.

Ein gepflegtes Äußeres

Nein, du musst weder ins Fitnessstudio gehen, noch dein komplettes Äußeres verändern. Auf ein Mindestmaß (und alles darüber hinaus) an Hygiene und Pflege kommt es allerdings schon an. Warum wir das erwähnen, sollte dies doch eigentlich ganz selbstverständlich sein? Naja, weil es eben nicht immer ganz so selbstverständlich ist. Wenn du einen guten Eindruck machen möchtest, nimm eine Dusche, putze deine Zähne und ziehe saubere Kleidung an - und das am besten regelmäßig, nicht nur vor eurem Date. Das ist die halbe Miete!

Gute Kleidung

Saubere Kleidung ist das eine, aber ein bisschen Stilgefühl schadet ebenfalls nicht. Du hinterlässt einen guten Eindruck, wenn du dir mit deinem Outfit Mühe gibst. Was genau das bedeutet? Niemand erwartet, dass du zum Modeexperten avancierst. Ein paar coole Schuhe und gut sitzende Kleidung reichen schon. Falls du Hilfe brauchst, frage einen Freund oder eine Freundin oder, falls du dich sicher genug fühlst, dein Date. Vielleicht hat sie ja Lust, dich zu beraten! Allerdings ist die Frage nach einem gemeinsamen Shopping-Ausflug nicht unbedingt bei eurem ersten Date angemessen. Warte ab, wie sich eure gemeinsame Zeit entwickelt und frage erst, wenn du dich in ihrer Gegenwart sicher fühlst.

Augenkontakt

Blickkontakt zu halten, ist ein wichtiges Ausdrucksmittel der Körpersprache und signalisiert deinem Date, dass du interessiert bist. Das solltest du während eurer Gespräche, aber auch ganz generell beherzigen. Ihr tief und ehrlich in die Augen zu schauen, macht dich vor allem auf unterbewusster Ebene spannend und sollte keinesfalls unterschätzt werden. Das erzeugt ein Knistern und heizt euer Date weiter an!

Zuhören können

Natürlich finden es Frauen gut, wenn ihr Gegenüber zuhört. Wer tut das nicht? Sei aufmerksam, lass sie aussprechen, aber stelle ihr auch Fragen, die darauf eingehen, was sie gerade erzählt hat. Zur Inspiration haben wir hier ein paar Fragen zum Kennenlernen, die sich bewährt haben. Das zeigt nicht nur aufrichtiges Interesse, sondern auch, dass du sie ernst nimmst. Und lass dein Smartphone in der Tasche, während ihr redet! Klar, einen kurzen Blick kannst du schon mal darauf werfen, mehr - und vor allem häufig - muss doch nicht sein.

Schenke ein Lächeln

Niemand erwartet, dass du ununterbrochen wie eine Grinsekatze dasitzen musst. Lächle sie jedoch immer mal wieder an, zum Beispiel in euren Gesprächen oder auch ganz beiläufig. Das zeigt, dass du sie magst und gibt ihr ein gutes Gefühl.

Humor

Und wo wir schon beim Lächeln sind: Wer eine Frau zum Lachen bringt, hat schon fast gewonnen. Lachen bringt nicht nur einen Schub an Glücksgefühlen, sondern stärkt auch die Abwehrkräfte und senkt den Stresspegel. Wenn ihr zusammen lachen könnt, steigert das auch deine Attraktivität und das gibt mit Sicherheit jede Menge Pluspunkte im Dating-Game!

Ein gewisses Maß an Selbstliebe

Nein, selbstverliebte Typen mag niemand! Aber Selbstbewusstsein und Selbstliebe wirken sich unmittelbar auf deine Ausstrahlung aus. Zweifelst du spürbar an dir, merkt das auch dein Date, das dein Selbstwertgefühl nicht erst noch aufbauen möchte. Dazu haben die wenigsten Frauen Lust, noch ist es ihr Job. Außerdem ist ein Mindestmaß an Selbstbewusstsein und Selbstliebe die Basis dafür, dass ihr euch auf Augenhöhe begegnen könnt.

Aufmerksamkeiten machen

So abgedroschen es klingen mag, aber das ein oder andere Geschenk macht ihr sicherlich eine Freude. Wir sprechen hier von Kleinigkeiten, denn niemand erwartet, dass du regelmäßig ein Vermögen für deine Herzdame ausgeben sollst. Es geht vielmehr darum zu zeigen, dass du an sie gedacht hast. Blumen, ihre Lieblingssüßigkeit, ein Kochabend oder ein Ausflug zeigen, dass du sie magst und dir Gedanken machst.

Verstelle dich nicht

So hilfreich die Tipps auch sein mögen, ganz besonders wichtig ist es, dass du authentisch bleibst und dich nicht verstellst. Ansonsten hilft weder der beste Witz, noch das schönste Geschenk. Frauen wollen nicht nur um ihrer selbst willen gemocht werden, sondern auch dich so kennenlernen wie du bist. Andernfalls wird es auf Dauer ziemlich anstrengend, sich zu verstellen - und schließlich möchtest du doch auch so gemocht werden, wie du bist. So habt ihr auch die beste Chance, dass daraus etwas Langfristiges wird!