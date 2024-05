David und Victoria Beckham: So reich ist das Glamour-Paar wirklich

David Beckhams aktive Fußballkarriere ist längst Geschichte, dennoch führt er gemeinsam mit seiner Ehefrau Victoria die von der Plattform "Gambling Zone" erstellte Rangliste der reichsten Paare der Fußballwelt an. Doch woher kommen die aktuellen Einnahmen in mehrstelliger Millionenhöhe?

Geschätztes Vermögen: 500 Millionen Euro

Umgerechnet rund 2.000 Euro Monatsgehalt bekam David Beckham (48) laut der Zeitschrift "Telegraph", als er zu Beginn seiner Fußballkarriere 1995 von Manchester United an Preston NE verliehen wurde. Heute verdient der ehemalige englische Nationalspieler so viel in weniger als einer halben Stunde: Nach Unternehmensangaben hat seine Firma David Beckham Ventures Limited und Seven Global LLP im vergangenen Jahr einen Vorsteuergewinn von 37,57 Millionen Euro gemacht. Das berichtete die britische Zeitung "The Sun".



Über seine Firma vertreibt David Beckham Kleidung, Accessoires und Parfüm, beteiligt sich damit aber auch als Co-Produzent an Filmproduktionen wie der Netflix-Dokuserie "Beckham", dem Disney+-Format "Save Our Squad", der BBC-Two-Dokuserie "Fever Pitch: The Rise Of The Premier League" und dem Ronnie-O'Sullivan-Biopic "The Edge Of Everything" für Amazon Prime Video. Auch als Werbegesicht ist der durchtrainierte Brite weiter gefragt und soll durch seine Kooperationen mit Marken wie Maserati, Nespresso und Adidas fast 10 Millionen Euro Gewinn gemacht haben.



Peanuts - mit Blick auf Beckhams Karriere als Fußball-Investor und Manager. So gehörte der Champions-League-Sieger zu einer Investorengruppe, die Ende 2017 den US-Fußballklub Inter Miami gründete. Im Rahmen seines letzten Profi-Vertrags mit LA Galaxy erhielt er bereits 2007 die Option, für 25 Millionen US-Dollar ein Expansionsteam für die US-Fußballliga zu gründen. Bevor Weltstar Lionel Messi im Juli 2023 zu dem Klub aus Florida wechselte, war der Verein laut Wertschätzung des Magazins "Forbes" bereits 550 Millionen US-Dollar wert. Wie viele Anteile darauf auf Beckham entfallen, ist unklar.



Aber die Fußball-Ikone ist ohnehin nicht der einzige Großverdiener in der Familie. Das Luxusunternehmen seiner Gattin Victoria Beckham konnte zwar im letzten Jahr einen Umsatz von 67,76 Millionen Euro verbuchen, unterm Strich aber blieb ein Verlust von 1,04 Millionen Euro. Sie dürfte es angesichts der noch immer fließenden Musik-Tantiemen und unterschiedlicher Werbedeals verschmerzen, zumal das Gesamtvermögen des Paares von Brancheninsidern auf rund 500 Millionen Euro geschätzt wird.

Auch der Nachwuchs verdient mit

Auch ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham (24) ist bereits Großverdiener. Als Influencer bespaßt er eine Fangemeinde von 15 Millionen Follower:innen. Außerdem hält er Werbekooperationen mit Firmen wie der Beleuchtungsmarke Twinkly, Wendys Burgerkette und der Milchalternative Silk Nextmilk. Rund 5,6 Millionen Euro sollen da innerhalb eines Jahres zusammengekommen sein.

Kostspielige Hobbys

Ihr Geld legen die Beckhams wie viele Stars gerne in Immobilien an. Für gut sieben Millionen Euro etwa haben sie ihr Zuhause in Great Tew, Oxfordshire erstanden, das heute auf einen Wert von rund 14 Millionen Euro geschätzt wird.



Neben solch konservativen Investitionen geben sie aber auch Geld für glamouröse Dinge aus: Laut "Men's Health" soll David bis zu 42.000 Euro täglich (!) für seine Hobbys ausgeben. Dazu gehört zum Beispiel das Sammeln von Elvis-Devotionalien. Angeblich besitzt er unter anderem einige Kostüme des 1977 im Alter von 42 Jahren verstorbenen Entertainers. Die Zeitung "The Sun" schätzt außerdem die Summe, die der Ex-Fußballer bereits in Autos investiert hat, auf rund 2,8 Millionen Euro.

Traumjob Geschenke-Auspacker:in?

Das ehemalige Spice Girl Victoria dagegen gibt ihr Geld gerne für die Inneneinrichtung ihres Zuhauses oder Designertaschen aus. Auch kauft sie gerne Geschenke für ihre Lieben - ihren Gatten beglückte sie zum Beispiel mal mit einem Vintage-Spielautomaten, Hühnern zu Weihnachten oder einem vergoldeten Laptop. Zu ihren schrägsten Ausgaben dürften allerdings die 1.650 Euro Tageshonorar gehört haben, die sie jemandem zahlte, damit der ihre Weihnachtsgeschenke öffnet!