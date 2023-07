Der perfekte Ort für einen Heiratsantrag: So wird der Moment besonders magisch!

Ein Heiratsantrag ist etwas total Persönliches - und sollte gut durchdacht sein. Nach dem Ringkauf kommt der größte Stress: Wo soll ich eigentlich um seine oder ihre Hand anhalten? Wie wäre es mit diesen 5 wunderschönen Hotspots in Europa, die eine Reise und einen Heiratsantrag wert sind...

Paris - die Stadt der Liebe

Santé! Mit dem Eiffelturm im Blick stellt sich die Frage aller Fragen fast von selbst. © Song_about_summer - stock.adobe.com

Romantisch, romantischer, Paris! Nicht umsonst wird die französische Hauptstadt auch "Stadt der Liebe" genannt - und tausende an der Pont Neuf angebrachte Liebesschlösser beweisen es! In Paris liegt einfach Liebe in der Luft. Ein besonders schöner Ort ist natürlich der Eiffelturm, von dem aus man die ganze Stadt überblicken kann. Am besten den Antrag früh morgens planen, damit nicht so viele Touris unterwegs sind und ihr einen ungestörten Moment haben könnt. Willst du den Eifelturm im Blick haben, geht das natürlich nicht, wenn ihr draufsteht. Wer sich das bekannte Wahrzeichen also für den Hintergrund seiner Verlobungsfotos wünscht, der sollte es auf der Rooftopbar des Terrass Hotel im 9. Arrondissement versuchen. Hier muss man auch kein Frühaufsteher sein, um einen ungestörten Moment zu genießen. Natürlich geht auch immer ein romantischer Spaziergang an der Seine entlang oder durch den Jardin du Luxembourg.

Beste Reisezeit: ganzjährig - aber die meiste Sonne gibt's von Juni bis Oktober

Venedig - Pizza, Pasta und Amore

Romantik kommt in Venedig von alleine auf. © loreanto - stock.adobe.com

Rom und Venedig streiten sich um den Ruf der romantischsten Stadt Italiens. Wir finden, seine malerischen Kanäle lassen Venedig als Sieger hervorgehen. Hier kann man sich auch direkt eine Privattour in einer Gondel buchen und die große Frage stellen - etwas Romantischeres gibt es fast gar nicht. Übrigens: Am besten vorher buchen und anfragen, ob in der Gondel Blumen oder Sekt (oder beides) versteckt werden können, damit man das "Ja" gebührend feiern kann. Ebenso romantisch kann ein Antrag in einem der vielen Restaurants sein. Besonders schick: das "Gio's" am Markusplatz, direkt am Flussufer mit Blick auf die Basilica di Santa Maria della Salute, die besonders bei Sonnenuntergang eine Wucht ist. Hier im Kerzenschein bei einem Teller Cannelloni mit Ricotta oder einem Florentiner Steak kann man es sich schmecken lassen - und die Frage stellt sich schon fast wie von selbst. Natürlich ist auch fast jede der rund 400 Brücken wie gemacht für einen Antrag.

Beste Reisezeit: ganzjährig - aber im Sommer wird es sehr heiß! Für Hitzeempfindliche empfiehlt sich Frühjahr oder sogar Herbst.

Norwegen - für Naturliebhaber

Was für eine Aussicht - hier kann man doch nur "ja" sagen! © Alex Koch - stock.adobe.com

Es muss nicht immer bei Kerzenschein und Geigen passieren. Vor allem für Paare, die gerne in der Natur sind oder es etwas actionreicher mögen, ist die "Trollzunge" (auf norwegisch "Trolltunga") ein perfektes Reiseziel für einen Antrag. Auf dem Felsvorsprung überblickt man einen wunderschönen See, umgeben von Wald, Wald und noch mehr Wald. Wildromatisch! Aber auch anstregend: 23 Kilometer muss man hinwandern - und die Steigung hat es in sich. Wanderschuhe, Wasser und Proviant sowie wetterfeste Kleidung gehören - neben dem Ring - zur Ausstattung für einen gelungen Aufstieg und Antrag auf der Trollzunge dazu. Auch das Wetter muss mitspielen - bei Nebel oder Regen heißt es unten bleiben. Wer sich nicht alleine hochtraut, der kann auch einen Tourguide engagieren (der praktischerweise auch gleich als Fotograf für den besonderen Moment dienen kann). Wen das jetzt nicht abgeschreckt, sonder begeistert hat: Eine schönere Kulisse für einen Antrag gibt es für sportbegeisterte Naturfans nicht.

Beste Resezeit: Juni, Juli, August und September - hier ist das Wetter am besten

Pfälzer Mandelpfad - romantische Blütenpracht

Die blühenden Mandelbäume verzauber die Pfalz in ein Märchenland © Adobe Stock/ RUBENBON10

Wieso in die Ferne reisen, wenn das Schöne doch direkt vor der Haustür liegt? Die Pfalz ist im Frühjahr bekannt für ihre blühenden Mandelbäume. Es erinnert ein bisschen an die japanische Kirschblütenzeit - überall Meere von weiß-rosa blühenden Bäumen. Klingt doch nach einer perfekten Kulisse für einen Antrag - und es ist ein Reiseziel, das sehr leicht zu erreichen ist. Entweder sucht man sich einen der vielen malerischen Orte in der Pfalz aus, in denen Mandelbäume stehen, darunter Edenkoben oder Bad Dürkheim, oder man wandert entlang des 100 km langen Pfälzer Mandelpfads. Entlang des Hauptwegs gehen etliche schöne Rundwege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden ab, auf denen man die Mandelblütenpracht für ein paar Stunden bestaunen kann. Besonders schön ist der etwa 4-stündige Wanderweg bei Maikammer. Für Lauffaule ist der Villenweg in Edenkoben etwas. Am Ende kann man meist - dank Nähe der Weinstraße - in eines der vielen Wirtshäuser einkehren und den bekannten Pfälzer Wein genießen.

Beste Reisezeit: März und April - da stehen die meisten Bäume in Blüte

Brügge - am See der Liebe

Minnewater wirkt wie aus einer anderen Welt - vielleicht liegt es an der Legende, die den Ort so magisch macht? © Jose Ignacio Soto - stock.adobe.com

Brügge sehen und... sich verloben? Wie romantisch die Stadt mit den alten Fachwerkhäusern ist, zeigt eine alte Legende a la "Romeo und Julia". Minna verliebte sich in Stromberg, aus einem verfeindeten Stamm - ihr Vater war natürlich dagegen. Also rannte Minna weg und Stromberg (der aus dem Krieg zurückkehrte und direkt zu seiner Geliebten ging) suchte sie auf - aber sie starb in seinen Armen. Also ehrte Stromberg seine große Liebe mit einem Denkmal am Ufer des Sees. Was hat das jetzt mit Brügge zu tun? Nun, den See gibt's immer noch: Minnewater wird mit "See der Liebe" übersetzt und ist besonders bei Paaren beliebt. Denn wer über die dortige Brücke spaziert und sich küsst, dem wird die ewige Liebe gewährt. Romantischer geht es wohl kaum - außer man man nach dem Kuss direkt einen Antrag bekommt! Aber auch so ist die schuckelige belgische Stadt ein echt schönes Panorama für die große Frage.

Beste Reisezeit: Mehr Sonne und weniger Regen gibt's zwischen März und September, ansonsten ganzjährig