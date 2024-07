Die richtige Reihenfolge der 12 Franz-Eberhofer-Krimis von Rita Falk

Nach dem Erfolg ihres 12. Buchs der Franz-Eberhofer-Krimireihe gönnte sich Autorin Rita Falk erst mal eine Auszeit. Ob und wann es weiter geht? Ungewiss. Für die Zwischenzeit haben wir die richtige Reihenfolge für alle, die sich in die bayerische Provinz lesen wollen.

Die richtige Reihenfolge der "Eberhoferkrimis"

Seit 2008 schreibt Rita Falk nun schon ihre Krimis rund um Polizist Franz Eberhofer. Ihr erstes Buch "Winterkartoffelknödel" war ihr Debütroman und schlug direkt große Wellen! Doch niemand hätte wohl ahnen können, dass die Krimireihe ganze 12 Bände umfassen würde. Eventuell wird es noch mehr geben. Denn die Autorin schon öfter spekuliert, die Geschichte zu beenden. "Ich bereite mich immer auf den Abschied vor – und dann mache ich mir doch wieder Notizen", erzählt sie im Interview mit "Hallo München". Immer wieder findet sie einen Weg, die Krimis mit Herz frisch zu erzählen.

Da mittlerweile aber einige Werke zusammengekommen sind, haben wir hier die richtige Reihenfolge aufgelistet.

1. "Winterkartoffelknödel"

Polizist Franz Eberhofer wurde aus München nach Niederkaltenkirchen, ein Dorf in der bayerischen Provinz, strafversetzt. Dort kann er es gemütlich angehen lassen. Nur seine Familie treibt ihn dann und wann in den Wahnsinn - zumindest bis die Familie Neuhofer nach und nach stirbt. Sind es verrückte Unfälle oder steckt mehr dahinter? Eberhofer ermittelt.

2. "Dampfnudelblues"

Franz Eberhofer hat wieder einmal Stress - und das ausgerechnet, wo es mit seiner Freundin Susi so gut läuft. Doch statt Liebesglück gibt's erst mal eine vermeintliche Mordermittlung für ihn. Denn jemand hat "Stirb du Sau!" an eine Wand geschmiert und kurz darauf ist wirklich jemand gestorben. Das kann doch kein Zufall sein, oder?

3. "Schweinskopf al dente"

Im Bett von Richter Moratschek liegt ein Schweinskopf. Moratschek bekommt Panik, auch oder gerade weil der wegen Mordes zu 15 Jahren verurteilte Dr. Küster aus dem Gefängnis entflohen ist. Steckt er etwa hinter dem Schweinskopf? Moratschek versteckt sich bei Franz Eberhofers Vater. Diese nächste Ermittlung beginnt ...

4. "Grießnockerlaffäre"

Für Franz Eberhofer sieht es nicht gut aus. Sein verhasster Vorgesetzter wird tot im Polizeihof Landshut aufgefunden. Eberhofer war der letzte, mit dem der Tote Kontakt hatte. Und auch die Mordwaffe ist von ihm!

5. "Sauerkrautkoma"

Wegen seiner guten Leistungen in Niederkaltenkirchen wird Franz Eberhofer wieder nach München versetzt. Als ihn sein Vater dort besucht, wird dessen Auto geklaut. Zwar taucht es wieder auf - aber mit einer Leiche im Kofferraum! Die Spuren führen in die schicke Münchner Gegend von Gründwald. Komplettes Neuland für Eberhofer.

6. "Zwetschgendatschikomplott"

Kollege Rudi zieht um und wundert sich, als ihm eine Krähe einen abgetrennten Frauenfinger zu Füßen legt. Gemeinsam mit Franz Eberhofer muss er deswegen im Münchner Rotlichtmilieu ermitteln, denn der Finger gehörte einer Prostituierten. Und auf der Wiesn sterben weitere Frauen durch eine rätselhafte Mordwaffe …

7. "Leberkäsjunkie"

Für Franz Eberhofer läuft es nicht: Strenge Besuchszeiten vom Kind, schlechte Cholesterinwerte und dazu noch ein grausamer Mord an einer Pensionsgästin. Der angolanische Fußballspieler Buengo vom FC Rot-Weiß Niederkaltenkirchen gerät unter Mordverdacht und Eberhofer hat einen neuen Fall zu lösen.

8. "Weißwurstconnection"

In Niederkaltenkirchen eröffnet ein Luxus-Spa-Hotel - ganz zum Ärger der Bewohner:innen. Als im Spa eine Leiche in der Badewanne gefunden wird, kann sich Eberhofer vom gemütlichen Alltag verabschieden und die Ermittlung aufnehmen. Dabei läuft es doch gerade wieder so gut mit seiner Susi.

9. "Kaiserschmarrndrama"

In Niederkaltenkirchen wird im Wald eine Leiche gefunden. Die tote Frau ist vor Kurzem erst zugezogen und hat im Netz "Mona" Stripshows angeboten. Pikante Ermittlungen für Franz Eberhofer stehen an, denn unter den Kunden von Mona sind einige Bekannte. Dann: die zweite Tote im Wald. Ist etwa ein Serienmörder im Dorf unterwegs?

10. "Guglhupfgeschwader"

Neben unverhofften Familienzuwachs muss sich Franz Eberhofer auch mit mafiösen Geldeintreibern herumschlagen, die sogar die frisch gebackenen Gugelhupfe von der Oma kaputt schießen! Doch da hat er sich mit den Falschen angelegt. Franz Eberhofer kümmert sich darum.

11. "Rehragoutrendezvous"

Die Oma will nicht mehr in die Küche, sondern Entspannung. Und das, obwohl Weihnachten vor der Tür steht. Zu allem Überfluss ist außerdem das Liebesleben mit Susi angespannt, seit sie eine Karriere als stellvertretender Bürgermeisterin anstrebt. Hinzu kommt, dass der Steckenbiller Lenz vermisst wird. Es wird das Schlimmste befürchtet - aber eine Leiche ist nirgendwo aufzufinden. Franz Eberhofer steht vor einem schier unlösbaren Problem.

12. "Steckerlfischfiasko"

Der Golfclub sorgt in Niederkaltenkirchen für Unmut. Und dann kommt noch hinzu, dass der Steckerlfischkönig tot aufgefunden wird, mitten in der Spa-Landschaft des Clubs. Franz muss sich in seinen Ermittlungen ganz neuen Schickimicki-Kreisen widmen. Und Susi? Will Bürgermeisterin werden.