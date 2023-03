Die tollsten Komplimente für Frauen: Diese Sätze kommen bei IHR garantiert gut an

Es soll ehrlich klingen, keinesfalls abgedroschen, und im besten Fall einen tiefen Eindruck hinterlassen: Du suchst nach dem perfekten Kompliment für sie? Welche Komplimente bei Frauen wirklich gut ankommen, verraten wir dir!

Komplimente machen: So geht's

Im Gegensatz zu Männern hören Frauen häufiger mal ein Kompliment – was noch lange nicht heißt, dass es auch gut ankommt. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht und nichts ist unangebrachter, als ein abgedroschenes und vor allem nicht wirklich ernst gemeintes Kompliment.

Dabei ist das Ganze doch gar nicht so schwer! Es gibt kaum einen leichteren Weg, ihr deine Wertschätzung entgegenzubringen oder ihr zu zeigen, wie gerne du sie hast. Womit du auf jeden Fall punktest, sind persönliche und authentische Komplimente.

Und noch ein Hinweis: Nicht selten werden Frauen auf ihr Äußeres reduziert. Natürlich freuen wir uns alle auch über etwas Bestätigung, ein ehrliches Kompliment, zum Beispiel zu unserer Persönlichkeit oder Leistung, wiegt jedoch noch mehr! Worauf es bei Komplimenten für Frauen außerdem ankommt, erfährst du in unserem Überblick:

Das ist bei einem Kompliment wichtig

Verzichte auf Klischees. Es sollte zur Situation passen. Ehrlichkeit währt auch hier am längsten. Komplimente sollten von Herzen kommen. Lieber ein gutes Kompliment als viele schlechte. Achte auf deine Wortwahl, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.

Noch ein Tipp: Nicht nur Komplimente zu machen, kann schwerfallen. Auch sie anzunehmen ist gar nicht immer so einfach, was meist mit Unsicherheit zu tun hat (vorausgesetzt, es liegt nicht an der Person, von der das Kompliment kommt, am Kompliment an sich oder der Art und Weise, wie es gesagt wurde). Bekommst du ein Kompliment, nimm es an und bedanke dich gegebenenfalls. Auf keinen Fall solltest du es gleich erwidern oder es negieren bzw. herunterspielen.

Die besten Komplimente für Frauen

Du musst dir nichts Wildes ausdenken, nur um kreativ zu wirken. Dir gefällt ihr Kleidungsstil? Du magst ihre Augen? Dann sag ihr das so. Du liebst ihren Humor oder bist stolz auf sie? Raus damit! Ein Kompliment muss gar nicht immer tiefgründig oder nur auf die Persönlichkeit bezogen sein. Optimal fühlt sich eine gute Mischung an. Welche Komplimente Männer gerne hören, verraten wir dir hier. Du bist unsicher, wie ihr zueinander steht, und willst wissen, was dein Gegenüber fühlt? Das verrät die Körpersprache beim ersten Date. Nicht nur die Körpersprache, sogar der Lieblingsdrink kann dir etwas über die Persönlichkeit deines Dates verraten. Es hilft auch zu wissen, welche Love Language du und dein Date sprecht.

Ganz egal, ob Partnerin, beste Freundin, Mutter oder Schwester – schenke den Frauen in deinem Leben hin und wieder ein ernstgemeintes Kompliment. Du weißt nicht so richtig, was du sagen könntest? Wir haben die schönsten Komplimente für Frauen gesammelt:

Komplimente zur Persönlichkeit

Ich liebe es, mit dir zu lachen.

Ich bin stolz auf dich!

Du inspirierst mich.

Du bist toll, genauso wie du bist!

Ich weiß dich wirklich zu schätzen.

Ich finde es beeindruckend, wie du Herausforderungen meisterst.

Ich habe das Gefühl, dass ich mit dir immer ich selbst sein kann.

Mit dir habe ich immer Spaß, egal was wir machen oder wo wir sind.

Ich mag dich für deine Art und Weise mit Dingen umzugehen.

Ich finde es beeindruckend, wie du dich in XY auskennst.

Du redest so voller Leidenschaft über das Thema! Ich finde es toll, wenn sich jemand für etwas begeistern kann.

Komplimente zum Aussehen