Die 10 wertvollsten Pokémon-Sammelkarten - so viel sind sie wert!

Pokémon ist nicht mehr in? Von wegen. Diese 10 seltenen Pokémon-Karten können dich tatsächlich reich machen. Check mal deine Sammlung!

Das sind die 10 teuersten Pokémon-Karten aller Zeiten

Was 1996 mit bunten und unterhaltsamen Videospielen begann, entwickelte sich zu einem riesigen internationalen Hype, der quasi bis heute anhält. Viele werden sich sicherlich noch daran erinnern, wie sie selbst auf der Konsole oder dem Gameboy das Reich der Pokémon erforscht, Spielkarten gesammelt und die dazugehörige Serie geschaut haben. Die Fantasiewesen sind fester Bestandteil einer ganzen Generation, fanden allerdings auch schnell Fans unter den Erwachsenen und selbst die ganz Kleinen fasziniert die Welt rund um Pikachu, Glurak und Co.

Und spätestens nach dem großen Revival, das durch Pokémon Go ausgelöst wurde, hat der Hype wieder so richtig an Fahrt aufgenommen. Kein Wunder, dass mittlerweile die beliebten Spielkarten hoch gehandelt werden und die seltensten unter ihnen gleich mehrere zehntausend Euro und mehr wert sind. Doch was macht diese Sammlerstücke so besonders und welche sind die wertvollsten? Hier kommt die Top 10 der begehrtesten und teuersten Pokémon-Karten der Welt.

10. Summer Battle Road Mew Victory Orb Trophy (1999) PSA Grade 10

Es existieren nur wenige Trainer-Karten mit einem hohen Marktwert. Mew Victory Orb Trophy ist eine von ihnen. Sie wurde an die Turnier-Teilnehmer:innen des 1998 stattfindenden Summer Battle Road-Wettbewerbs vergeben, und zwar ausschließlich in neun Regionen Japans, an die drei Besten in jedem Turnier-Bracket. Eine dieser Karten tauchte im Dezember 2020 bei einer PWCC-Auktion auf und endete mit 51 Geboten zu einem Endpreis von umgerechnet rund 49.000 Euro.

9. Tropical Mega Battle Tropical Wind Promo (1999) PSA Grade 10

Enton-Fans aufgepasst! Die Tropical Mega Battle-Promo Card wurde für 51.000 Euro versteigert und kommt mit einem süßen Bild vom Ukulele spielenden Enton sowie einem schlummernden Pummeluff. Selbst wenn man kein Fan der niedlichen Ente ist, ist diese Karte eine Investition wert!

8. Tamamushi University Karpador Trophy Promo (1998) PSA Grade 10

Auch wenn Karpador zu den schwächeren Pokémon zählt, ist diese Karte ziemlich stark und erzielte einen Preis von 54.000 Euro. Sie wurde 1998 an nur wenige Schüler:innen in Japan vergeben, die an einem Pokémon-Schulwettbewerb teilnahmen.

7. No. 1 Trainer Super Secret Battle (1999) PSA Grade 10

Diese Trainerkarte wurde 1999 den Gewinner:innen eines ominösen Wettbewerbs in Japan ausgehändigt, die sie zur Teilnahme am Finale berechtigte. Der Ort wurde damals übrigens geheim gehalten. Das "Super Secret Battle" ist nach wie vor von vielen Mythen umgeben und die Karte heute rund 74.000 Euro wert.

6. Pokémon World Championships Promo No. 2 Trainer (2006) PSA Grade 9

Diese seltene Trophy-Card wurde bei der Weltmeisterschaft 2006 in Anaheim, Kalifornien, ausgehändigt, ausschließlich an die Gewinner:innen, versteht sich. Das PSA-Rating hier ist nicht besonders hoch, dennoch ist sie mittlerweile über 90.000 Euro wert.

5. Lugia 1st Edition Neo Genesis (2000) PSA Grade 10

Diese Karte hat Power! Lugia zählt definitiv zu den stärkeren Pokémon und ist nicht nur ein legendäres Exemplar der Taschenmonster, sondern auch die fünftteuerste Pokémon-Karte aller Zeiten. 2020 wurde sie für 105.000 Euro verkauft.

4. Kangaskhan Family Event Trophy (1998) PSA Grade 10

Um diese Kangama-Karte sein Eigen nennen zu können, musste 1998 die gesamte Familie beim Turnier antreten. Schließlich ist Pokémon etwas für Groß und Klein und bringt die unterschiedlichen Generationen nochmal ganz neu zusammen. Teamarbeit lohnt sich! So besitzt diese Pokémon-Karte heute einen stolzen Wert von 120.000 Euro.

3. Ishihara GX Promo (2017) PSA Grade 7 / unterschrieben

Ungewöhnlich und heißbegehrt: Diese seltene Karte zeigt den CEO der Pokémon Company Tsunekazu Ishihara höchstpersönlich. So wurde das besondere Exemplar im Jahr 2017 an alle Mitarbeitenden der Firma verteilt und erzielt normalerweise einen Preis von ungefähr 50.000 Euro. Da diese Karte jedoch ebenfalls die originale Unterschrift von Ishihara besitzt, konnte das gute Stück für 200.000 Euro verkauft werden.

2. Glurak 1st Edition Shadowless (1999) PSA Grade 10

Glurak zählt zu den stärksten und beliebtesten Pokémon. Bei einer Auktion brachte das Sammlerstück 300.000 Euro ein, von dem es weltweit höchstwahrscheinlich nur eine kleine Handvoll gibt.

1. Illustrator (1998) PSA Grade 7

305.000 Euro für eine Pokémon-Karte? Da dürften einige nur mit dem Kopf schütteln. Tatsächlich gibt es jedoch jede Menge Liebhaber:innen, die keine Mühen und Kosten scheuen, eine der begehrten und vor allem raren Karten zu ergattern. So auch bei unserem Platz 1: Auf dieser Karte sieht man Pikachu mit einem Pinsel in der Hand andere Pokémon-Karten zeichnen. Wie passend, dass sie 1998 bei einem Zeichenwettbewerb vergeben wurde.