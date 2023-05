Diese 5 Sätze sagt eine Frau, wenn sie dabei ist sich zu entlieben und die Gefühle vorbei sind

Bei deiner Freundin und dir läuft es nicht mehr so rund und du hast das Gefühl, dass sie sich immer mehr von dir distanziert und sich bald von dir trennt? Eine bevorstehende Trennung kommt nur selten unerwartet - gerade wenn Frauen Schluss machen. Die meisten Frauen denken sehr lange darüber nach, bis sie sich von ihrem Partner endgültig lösen. An diesen 5 Sätzen erkennst du, dass sie dich womöglich nicht mehr liebt.

Laut Psycholog:innen und Soziolog:innen gibt es einige Sätze, mit denen dir deine Partnerin signalisiert, dass sie nicht mehr richtig glücklich mit dir ist. Vorsicht, wenn ihr in ein auswegloses Hin und Her geratet: So kannst du eine toxische Beziehung erkennen. Hier erfährst du, welche Äußerungen ein Zeichen dafür sein können, dass sie sich entliebt hat:

"Auf diese Diskussionen mit dir lasse ich mich nicht mehr ein." Für die meisten Frauen ist es ganz normal, mit ihrem Partner über ein bestimmtes Thema zu diskutieren, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Wenn sie plötzlich jedoch nicht mehr mit dir über solche Themen spricht und dir stattdessen ausweicht, könnte es sein, dass es ihr schlichtweg egal geworden ist. Es ist ihr womöglich nicht mehr wichtig, was du darüber denkst und was du zu sagen hast. "Ich möchte aktuell keinen Körperkontakt mit dir." Körperliche Intimitäten gehören zu jeder Partnerschaft dazu. Zu Beginn eurer Beziehung konntet ihr kaum die Finger voneinander lassen, doch mittlerweile habt ihr kaum Sex und auch im Alltag küsst ihr euch nur noch äußerst selten? Wenn du deine Partnerin darauf ansprichst, und sie dann mit Sätzen wie diesem antwortet, könnte es sein, dass ihre Gefühle für dich aktuell nicht mehr so stark sind. "Das interessiert mich nicht." Früher wollte sie stets wissen, wie es dir geht oder wie dein Tag war, seit einiger Zeit fragt sie aber überhaupt nicht mehr nach? Und wenn du ihr von selbst etwas erzählst, reagiert sie oft mit Sätzen wie diesem? Dann scheint sie dein Leben nicht mehr wirklich zu interessieren. Wenn du solche Phrasen vermehrt zu hören bekommst, könnte das laut Psycholog:innen eventuell ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht mehr glücklich mit dir ist. "Ach, nerv mich doch bitte nicht." In letzter Zeit wirkt deine Partnerin immer gereizt und kritisiert dich ständig? Früher haben deine Macken sie nie gestört, doch plötzlich hört deine Freundin gar nicht mehr damit auf, dir deine Fehler vorzuhalten? Mit so einem Verhalten gibt sie dir zu verstehen, dass es zwischen euch nicht mehr so gut läuft wie früher. Womöglich liebt sie dich nicht mehr. Es könnte natürlich aber auch sein, dass sie aktuell einfach eine schwere Zeit durchmacht und deshalb so reagiert. "Ich habe das so für mich entschieden. Punkt!" Wenn du von deiner Partnerin solch einen Satz zu hören bekommst, kann das eventuell darauf hindeuten, dass sie sich emotional von dir distanziert hat. Wenn ihr vor allem zu Beginn eurer Beziehung immer als Team agiert und gemeinsame Entscheidungen getroffen habt, solltest du achtsam sein, wenn sie dich plötzlich nicht mehr in deine Entscheidungen einbezieht und nur noch Pläne ohne dich macht. Das könnte ein Signal sein, dass sie sich keine gemeinsame Zukunft mehr mit dir vorstellen kann.

Du denkst, deine Freundin hat sich entliebt? So solltest du jetzt handeln

Natürlich kann es immer mal vorkommen, dass deine Freundin einfach gestresst ist, ihre schlechte Laune an dir auslässt und deshalb mal einen der oben genannten Sätze zu dir sagt. Wenn du das Gefühl aber einfach nicht loswirst, dass dich deine Partnerin nicht mehr liebt, solltest du herausfinden, wie es wirklich um eure Beziehung steht. Am besten suchst du das Gespräch mit deiner Freundin und sprichst sie darauf an, dass du dich aktuell nicht mehr geliebt fühlst. Frage sie am besten direkt, ob sich etwas an ihren Gefühlen zu dir geändert hat. Durch ein klärendes Gespräch lassen sich Missverständnisse schnell aus dem Weg schaffen.

Wenn sie sich wirklich entliebt hat, bleiben euch mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr einigt euch auf eine Trennung, ihr nehmt etwas Abstand voneinander und redet in ein paar Wochen noch mal über die Situation, oder ihr kämpft gemeinsam um eure Beziehung und gebt die Hoffnung nicht auf, dass die Gefühle wieder zurückkommen.

