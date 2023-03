Diese Sehenswürdigkeiten bleiben 2023 weltweit geschlossen

Lost Places in Deutschland: Diese 9 verlassenen Orte musst du kennen!

Wer kennt sie nicht, diese Faszination für das Unbekannte, das einen auf magische Art und Weise anzieht. Wahrscheinlich hatten wir alle in unserer Kindheit dieses eine verlassene Nachbarhaus oder eine leerstehende Ruine, irgendwo in der Nähe. Unabhängig vom Alter, ziehen solche Orte Menschen auf der ganzen Welt an. Welche Lost Places in Deutschland eine Reise wert sind, erfährst du jetzt.