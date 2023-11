Diese 7 Fantasy-Romane für Herbst und Winter wirst du nicht mehr aus der Hand legen!

Fantasy erlebt gerade einen Boom wie schon lange nicht mehr! Immer mehr tolle Autor:innen bringen ein Fantasy-Buch nach dem anderen heraus. Da mitzubekommen, was wirklich lesenswert ist, ist gar nicht so einfach. Darum haben wir für dich eine Liste mit unseren Lieblingsbüchern für den Herbst 2023 im Genre "fantastische Literatur mit Suchtgarantie" zusammengestellt.

1. "Das Kloster des geheimen Baumes - Die Thronfolgerin (Band 1) & "Die Drachenreiterin (Band 2)" von Samantha Shannon

"Das Kloster des geheimen Baumes" von Samantha Shannon © Penguin Random House Verlagsgruppe

Die BookTok-Community hatte den richtigen Riecher, was dieses Fantasy-Spektakel angeht. Samantha Shannon ist übrigens auch die Autorin, die bereits durch ihre Bücher "Der Orden des geheimen Baumes - Die Magierin & Die Königin" einen regelrechten Hype in der Fantasy-Bücher-Community ausgelöst hat. Das "Kloster des geheimen Baumes" spielt 500 Jahre vor dem "Der Orden des geheimen Baumes".

Samantha Shannon hat einen ruhigen Erzählstil, der aber an den richtigen Momenten Fahrt aufnimmt und dich ansonsten mit seiner Bildgewalt direkt in die Geschichte hineinzieht. Man kann nicht anders, als sich die Wälder, Burgen und Fabelwesen im Buch vor dem inneren Auge vorzustellen. Dabei hilft auch, dass Shannon ihre Fantasy-Welt bis ins kleinste Detail durchdacht und geschickt aufgebaut hat.

Darum geht's:

Drei Frauen in drei Teilen ihrer Welt verstreut. In Ynis muss sich Thronfolgerin Glorian unter der strengen Hand ihrer Mutter beweisen und wehrt sich gegen ihr Schicksal, die Blutlinie aufrechtzuerhalten und eine Hochzeit zu feiern. Währenddessen erfährt im weit entfernten Seiiki die junge Dumai, dass sie ihr Leben als Gottsängerin auf einem abgelegenen Berg aufgeben muss, denn sie ist die zukünftige Erbin des Thrones. Und in einer abgeschiedenen Priorei, von deren Existenz die Welt nichts wissen darf, wird Tunuva zwischen Pflicht und Liebe hin- und hergerissen. Doch alles scheint plötzlich nichtig, als sich die feuerspuckenden Wyrm aus dem Furchtberg aufmachen, um die Welt, wie man sie kannte, in Schutt und Asche zu legen. Die drei Frauen müssen sich in dieser neuen Welt zurechtfinden - und versuchen, darin nicht unterzugehen.

Seit Sommer 2023 auf Deutsch erhältlich.

2. "Black Bird Academy - Töte die Dunkelheit" von Stella Tack

Der erste Teil der Black Bird Academy-Reihe heißt "Töte die Dunkelheit" © Penguin Random House Verlagsgruppe

Stella Tack hat den wohl größten Cliffhanger des Jahres geschrieben - denn wer wissen will, wie es in der "Black Bird Academy" weitergeht, der muss sich gedulden. Teil zwei kommt erst (oder bereits, je nachdem wie man es sieht) am 10. Juli 2024. Der dritte und letzte Teil soll 2025 erscheinen.

Nach erfolgreichen Young Adult-Liebesromanen wagte sich Stella Tack mit "Black Bird Academy" an ihr erstes Fantasybuch mit einer erwachsenen Zielgruppe. Und schaffte es direkt, mit einer mitreißenden Storyline, liebenswürdigen Figuren und einer Portion Lovestory zum Bestseller.

Darum geht's:

Eigentlich sollte Leaf Young tot sein. Denn noch nie hat ein Mensch überlebt, wenn er von einem Dämon besessen war (der ihr kurz zuvor noch ein Messer ins Herz gerammt hat). Doch Leaf schon - sie findet sich gefesselt im Kerker der "Black Bird Academy" wieder, einer geheimen Schule für Exorzisten. Für Leaf gibt es nun zwei Möglichkeiten: Auch ein Exorzist werden oder beim Austreiben des Dämons sterben. Sie entscheidet sich, unter Exorzist Falco die Ausbildung zu beginnen. Doch die Kontrolle über ihren Geist nicht an den Dämon zu verlieren, ist gar nicht so einfach. Denn was niemand außer Leaf weiß: Sie hört eine Stimme in ihrem Kopf, die alles andere als menschlich ist. Hinzu kommt, dass auch die Academy scheinbar nicht so sicher ist, wie zu sein scheint…

Seit Frühling 2023 erhältlich.

3. "Fourth Wing - Flammengeküsst" & "Iron Flame - Flammengeküsst" von Rebecca Yaros

"Flammengeküsst" von Rebecca Yarros © dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Hier trifft Liebe auf Romantik! Und scheinbar auch auf einen Nerv - denn "Fourth Wing - Flammengeküsst" und sein Folgebuch "Iron Flame - Flammengeküsst" wurden Bestseller und BookTok-Lieblinge. Bei gefühlt jedem Ranking belegen die Bücher von Rebecca Yarros einen Platz in den Top 3 der besten Fantasybücher des Jahres.

Die Storyline wickelt einen direkt um den Finger - und dann ist man auch schon drin, in einer Achterbahn der Gefühle dank einem bunten Mix aus Spannung, Romantik, Drama und Action.

Darum geht's:

Violet muss beim Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen - obwohl sie lieber Schriftgelehrte am renommierten Basgiath War College werden würde. Doch nein, als Tochter der Generalin muss sie da durch. Ob sie das erste Jahr übersteht? Denn Drachen bauen keine Bindung zu schwachen Menschen auf, sie grillen sie stattdessen. Hinzu kommt, dass die meisten anderen Kadetten sie aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken wollen, allen voran der skrupellose Geschwadenführer Xaden, dem Violet in ihrem Unglück auch noch unterstellt wird. Nun heißt es, Zähne zusammenbeißen - denn aus dem Basgiath War College kommt man nur mit Abschluss raus - oder tot.

Fourth Wing - Flammengeküsst ist seit Sommer 2023 erhältlich. Iron Flame - Flammengeküsst kommt am 1.12.2023 in den Buchhandel.

4. "Poster Girl - Wer bist du, wenn dir niemand zusieht?" von Veronica Roth

"Poster Girl" von Veronica Roth © Penguin Random House Verlagsgruppe

Aufgepasst, Veronica Roth haut mal wieder einen Banger raus! Die Erfolgsautorin steckt hinter Lesehits wie der "Die Bestimmung"-Trilogie, die auch mit Shailene Woodley und Miles Teller verfilmt wurden, und "Der Rat der Neun". Nun veröffentlicht sie ein Urban-Fantasy-Buch, das für sich steht.

Darum geht's:

Sonya Kantors Gesicht war noch vor zehn Jahren auf Propagandaplakaten in der gesamten Megalopolis zu sehen. Sie war das Aushängeschild des Regimes, das jeden auf Schritt und Tritt überwachte. Doch dann kam die Revolution - und mit dem Regimewechsel auch der Fall von Sonya, die seitdem mit den anderen Anhänger:innen der alten Regierung ein trostloses Dasein in Gefangenschaft führt. Es gibt keinen Ausweg, dachte sie zumindest, bevor ihr ein unwiderstehliches Angebot wird. Um den Freifahrtschein nutzen zu können, muss sie ein Kind finden - und ein dunkles Kapitel ihrer Familiengeschichte aufschlagen.

Erschien am 18. Oktober 2023.

5. "Für den Wolf" und "Für den Thron" von Hannah Whitten

"Für den Wolf" und "Für den Thron" von Hannah Whitten © Penguin Random House Verlagsgruppe

Auch wieder eine Buchreihe, die ein Bestsellererfolg wurde, und einen absoluten Hype auf TikTok auslöste.

Wie alle Menschen fürchtet die Königstochter Red den Wilden Wald - einen verwunschenen Ort, an dem schreckliche Monster hausen. Das Schlimmste unter ihnen ist der Wolf, dem seit jeher die zweitgeborene Königstochter geopfert wird. Red ist diese Tochter, und obwohl ihre ältere Schwester Neve ihr verbieten will, den Wilden Wald zu betreten, sehnt sich die jüngere danach. Denn in Red glüht eine gefährliche Macht, die sie nicht kontrollieren kann - und im Wilden Wald kann sie wenigstens niemanden verletzen, den sie liebt. Doch an dem Tag, als sie dem Wolf gegenübersteht, ahnt Red nicht, dass sie dieses Monster in Menschengestalt mit jeder Faser ihres Wesens lieben wird.

Darum geht's:

"Für den Wolf" erschien am 18. Oktober 2023,

"Für den Thron" erscheint am 21. Februar 2024.

6. "Sword Catcher - Die Chroniken von Castellan" von Cassandra Clare

"Sword Catcher" von Cassandra Clare © Penguin Random House Verlagsgruppe

Wer Fantasy liebt, der kennt den Namen Cassandra Clare. Denn sie steckt unter anderem hinter der erfolgreichen Buchreihe "Die Chroniken der Unterwelt", dessen Teil "City of Bones" auch mit "Emily in Paris"-Star Lily Collins und Jamie Campbell Bower aus "Stranger Things" verfilmt wurde. Nun hat die Weltbestseller-Autorin eine neue Fantasy-Saga in petto.

Darum geht's:

Kels Leben wird gehörig auf den Kopf gestellt, als er - ein Straßenkind ohne Eltern - zum Schwertfänger für Prinz Conor Aurelian auserkoren wird. Ein Schwertfänger hat nur eine Aufgabe: statt dem Thronfolger zu sterben. Durch ein gescheitertes Attentat kommt Kel gemeinsam mit Heilerin Lin an den Hof des gefürchteten Lumpensammlers, den Herrscher über Castellans Unterwelt. Beide entdecken eine Verschwörung, die die Welt ins Chaos stürzen soll - denn eine verbotene Liebe bringt das Königreich in Gefahr.

Erscheinungstermin war der 25. Oktober 2023.

7. "Ink Blood Mirror Magic" von Emma Törzs

"Ink Blood Mirror Magic" von Emma Törzs © copyright Piper Verlag GmbH 2022

Emma Törzs gewann für ihre fantastischen Kurzgeschichten bereits 2019 einen World Fantasy Award. Jetzt erschien mit "Ink Blood Mirror Magic" ihr lang ersehntes Romandebüt, über das die Literaturwelt bereits in den höchsten Tönen schwärmt.

Darum geht's:

Die Familie Kalotay ist seit Generationen im Besitz von seltenen Büchern, mit denen man Magie erwirken kann - solange man dafür mit Blut bezahlt. Abe Kalotay hat sein Leben an ein solches Buch verloren und seine Tochter Joanna will herausfinden, warum. Auf der Suche danach muss sie sich mit ihrer entfremdeten Halbschwester Esther zusammentun - die wurde nämlich von Unbekannten bedroht. Gemeinsam stellen sie sich einem mysteriösen Feind, der vor nichts zurückschreckt, um Abes Buch zu stehlen.

Erschienen am 28. September 2023.