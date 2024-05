Diese 5 Sternzeichen lieben laut Astrologie besonders intensiv!

Sie sind voller Hingabe: Bei diesen fünf Tierkreiszeichen wird Liebe ganz großgeschrieben. Gehörst du zu den leidenschaftlichen Sternzeichen?

Bei diesen Sternzeichen gibt es ganz große Gefühle!

Die Liebe ist ein Mysterium. Für die einen bedeutet sie pures Glück, die anderen treibt sie hin und wieder regelrecht zur Verzweiflung. Das perfekte Match zu finden ist schließlich gar nicht mal so einfach, denn so individuell jeder Mensch selbst ist, so individuell sind die Erwartungen an die Liebe und die Art, wie jemand liebt. Wo die einen zögern, sind die anderen direkt Feuer und Flamme - was leider nicht immer heißt, dass diese auch lange lodert.

Bist du leidenschaftlich, romantisch oder pragmatisch? Neben Charakter, Erwartungen, Lebensvorstellungen und Werten soll laut Astrolog:innen auch das Sternzeichen entscheiden, wie wir lieben.

Im Clip: Diese Sternzeichen klammern in Beziehungen

Widder

Widder zählen zu den Feuerzeichen und bringen damit von vornherein schon jede Menge Energie und Leidenschaft in die Beziehung. Kleine Hürden und große Herausforderungen nimmt dieses Tierkreiszeichen gerne auf sich, um ihre Auserwählte bzw. ihren Auserwählten für sich zu gewinnen. Das treibt zwar Beziehungen voran und gibt auch passiven Partner:innen Schwung, jedoch sollten Widder auch auf sich selbst achtgeben und aufpassen, dass der Wunsch nach Eroberung nicht zu einer Obsession wird.

Krebs

Um eines schon mal vorwegzunehmen: Krebse sind gefühlvolle Wesen, mit denen Streitigkeiten eigentlich schon vorprogrammiert sind. Dieses Sternzeichen nimmt Dinge gerne persönlich, insbesondere dann, wenn sie von den Liebsten kommen. Der Krebs besitzt einen Hang zum Drama. Das liegt daran, dass er so sensibel ist. Einmal verliebt, sind Krebse treue Seelen, die anderen Wertschätzung entgegenbringen und äußerst fürsorglich sind.

Jungfrau

Sie sind skeptisch und nehmen potenzielle neue Partner:innen genauestens unter die Lupe, bevor es ernst wird - eine Beziehung mit einer Jungfrau einzugehen, kann sich so anfühlen, als würde man eine Prüfung ablegen müssen. Aber einmal überzeugt, würde dieses Sternzeichen alles tun, damit es dem anderen Part gut geht. Unterstützung und Fürsorge sind seine Liebesbasis. Damit die Leidenschaft in der Jungfrau geweckt wird, braucht es einen sehr feurigen, leidenschaftlichen Gegenpart wie einen Skorpion.

Skorpion

Mit Skorpionen sprühen die Funken. Ihnen ist Sex und körperliche Nähe wichtig, doch wenn sie sich einmal so richtig verliebt haben, erstreckt sich ihre Leidenschaft auch auf alle anderen Ebenen der Beziehung. Das Wasserzeichen öffnet sich nur langsam, beweist aber dann, wie liebevoll und loyal es ist.

Schütze

Mehr Geduld als beim Skorpion brauchen wir nur beim Schützen. Das Feuer ist zwar schnell entfacht und gegen aufregende gemeinsame Abenteuer würde wohl kein Schütze einen Einwand einlegen. Bei ernsthaften Beziehungen sieht das jedoch ganz anders aus. Es braucht Mühe und einen langen Atem - der sich allerdings auszahlt. Du kannst mit Schützen wunderbare Beziehungen voller Hingabe und Vertrauen erleben.