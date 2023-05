Dieses Verhalten finden Männer an Frauen sexy!

Das Wichtigste in Kürze Aussehen ist wichtig, aber nicht ausschlaggebend.

Auch Männer legen Wert auf Akzeptanz und gegenseitigen Respekt.

Ein gewisses Maß an Selbstliebe wirkt sich unmittelbar auf deine Ausstrahlung aus.

Du möchtest einem Mann gefallen? Was fasziniert ihn wohl: Optik, Ausstrahlung oder Charakter? Wir verraten dir, was Männer wirklich attraktiv finden und wie du das bei der Partnersuche für dich einsetzt.

Diese Verhaltensweisen finden Männer sexy

Modelfigur, lange Haare und normschön – diese Attribute galten lange Zeit als Voraussetzung dafür, Männern zu gefallen. So ist es zum Teil auch heute noch, wie wir immer wieder mit Erschrecken feststellen müssen. Dabei ist das totaler Quatsch!

Klar, die Optik muss schon stimmen, um sich zu seinem Gegenüber hingezogen zu fühlen, insbesondere beim Online-Dating. Hier kann schon das Profilfoto darüber entscheiden, ob sich jemand länger als eine Sekunde für dein Profil Zeit nimmt und einen genaueren Blick auf deine Bilder und Inhalte wirft. Übrigens: Falls du dich fragst, wie du mehr Matches auf Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Lovoo bekommst, helfen wir dir hier weiter!

Spätestens, wenn es zum ersten Date kommt, wird es erst richtig spannend. Optik, Ausstrahlung und Charakter - die richtige Mischung macht's! Und der Geschmack ist natürlich höchst individuell. Dennoch gibt es einige Dinge, die den meisten Männern gefallen.

Das finden Männer wirklich attraktiv

Du willst ihn für dich gewinnen? Dabei kann dir unsere kleine Dating-Checkliste helfen. Klar, es wird immer Männer geben, die das Ganze anders sehen oder sogar noch so tief in veralteten Strukturen feststecken, dass sie davon ausgehen, dass eine Frau "so oder so" zu sein hat. Lass dir da bloß nichts einreden!

Authentizität

Im Grunde geht es einfach darum, du selbst zu sein. Denk immer daran, bevor du dir um andere Gedanken machst. Tu das, was dich glücklich macht und stelle das Glück oder die Aufmerksamkeit anderer nicht über dein eigenes Wohlergehen. Außerdem willst bzw. sollst du doch auch gar nicht jedem Mann gefallen! Das Ganze muss auf Gegenseitigkeit beruhen und jeder der folgende Punkte gilt gleichsam für dein Gegenüber.

Natürlichkeit

Du musst dich nicht verstellen! Ob Verhaltensweisen oder Aussehen, du bist gut so wie du bist. Vorzugeben, ein anderer Mensch zu sein, wird zudem auf Dauer ziemlich anstrengend. Entweder der Mann mag dich und deine Art oder er ist nicht der Richtige bzw. du nicht die Richtige für ihn, auch wenn das manchmal schwer zu akzeptieren ist.

Humor

Es gibt kaum etwas Besseres, als gemeinsam lachen zu können. Na gut, einen bestimmten Humor hat man oder eben nicht, aber du kannst zumindest versuchen, alles etwas locker zu nehmen und dich zu trauen, den ein oder anderen Witz zu machen. Der gleiche Humor schweißt fest zusammen und sorgt garantiert für jede Menge Attraktivitätspunkte!

Eine eigene Meinung

Mit der eigenen Meinung meinen wir nicht, dass du dich permanent durchsetzen und deine Ansichten durchdrücken sollst. Und es geht auch nicht darum, ständig vom Gegenteil überzeugt zu sein. Solltet ihr euch allerdings mal nicht einig sein, ist das auch vollkommen okay. Es ist gut, eine eigene Meinung zu haben. Teilt eure Gedanken und diskutiert, denn ein kontroverses Gespräch heizt eure Beziehung im besten Falle noch an. Die einzige Voraussetzung: Sachliche Formulierungen, Augenhöhe und gegenseitiger Respekt.

Respekt

Wo wir schon beim Thema Respekt wären - der ist auch ganz allgemein entscheidend. Genauso wie Frauen, wollen auch Männer respektiert werden. Nur so entsteht eine Basis, auf der eine gesunde Beziehung zueinander wachsen kann.

Akzeptanz

Gleiches gilt beim Thema Akzeptanz. Na gut, es gibt tatsächlich einige Marotten, die man sich abgewöhnen kann, aber: Du solltest weder davon ausgehen, dass er sich ändert, noch ihn ändern wollen. Akzeptiere ihn wie er ist, andernfalls passt ihr einfach nicht zusammen. Akzeptanz gibt ihm ein gutes Gefühl. Wem denn auch nicht?

Unterstützung

Auch Support ist ein wichtiger Faktor. Ihn in seinen Vorhaben zu unterstützen und an seiner Seite zu sein, ist nicht nur wichtig, wenn es mal schwierig wird. Es ist immer ein gutes, bestärkendes Gefühl.

Selbstbewusstsein

Selbstbewusstsein wirkt sich unmittelbar auf deine Attraktivität und sexy Ausstrahlung aus. Doch wissen wir auch, dass es leichter gesagt als getan ist, wirklich selbstbewusst zu sein. Selbstliebe ist entscheidend dafür, selbstbewusst durch das Leben zu gehen. Solltest du damit Probleme haben, arbeite daran! Wir empfehlen Ratgeberbücher zu Selbstliebe und Selbstbewusstsein, die dich unterstützen können. Außerdem: So hilft dir Körpersprache, sofort selbstbewusster zu wirken und noch mehr Tipps für eine positive Ausstrahlung. Denk dran: Dein Gegenüber ist nicht dazu verantwortlich, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, das muss leider von dir alleine kommen. Erstmal erreicht, ist das nicht nur für dich ein unbeschreibliches Gefühl, sondern wird auch von deiner Umgebung unmittelbar wahrgenommen!

Ein gepflegtes Äußeres

Du musst dich nicht schminken, kleine Fältchen unterspritzen lassen oder dich speziell kleiden, nur um Männern zu gefallen. Ein gewisses Maß an Pflege und Hygiene sollte aber selbstverständlich sein. Es ist unnötig, dass zu erwähnen? Du wärst überrascht… Einen guten Eindruck erzielst du schon mit sauberen Klamotten, einer ordentlichen Dusche und geputzten Zähnen. Das gilt natürlich für euch beide! Falls du modeinteressiert bist, suche dir ein tolles Outfit für dein Date aus, in dem du dich so richtig wohl fühlst. Wir haben Inspiration für dich: Das sind die wichtigsten Modetrends im Frühling 2023, so trägst du das It-Piece Midi-Rock und stylst den Modetrend Babydoll-Kleid richtig. Für gepflegte und gestylte Nägel solltest du die Nagellacktrends für den Frühling 2023 kennen: Cream, Hellgelb & Barbie-Pink!

Zuneigung zeigen

Ob mit Berührungen, Geschenken oder kleinen Aufmerksamkeiten - auch Männer lieben es, umgarnt zu werden. Zeige ihm deine Zuneigung ohne Spielchen zu spielen. Wenn du ihn magst, sollte er das schließlich wissen. So wird er sich nicht nur geschmeichelt, sondern auch begehrt fühlen.

Schenke ein Lächeln

Aber nur, wenn du dich danach fühlst. Du sollst dich selbst natürlich nicht dazu zwingen, die ganze Zeit zu grinsen. Aber so ein Lächeln hin und wieder zeigt ihm deine Sympathie und sorgt in Sekundenschnelle für gute Laune.