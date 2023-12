3 Weihnachtsmenüs aus der Box im taff-Test: So gut sind sie wirklich!

Weihnachtsessen: Das kommt in Deutschland und Europa auf den Tisch

Ob Adventskranz, Weihnachtsbaum oder Adventskalender: Es gibt viele individuelle Bräuche rund um Weihnachten und den Advent. Aber auch das Essen nimmt an den Feiertagen oft einen hohen Stellenwert ein. Was in Deutschland und Europa Weihnachten auf den Tisch kommt und wie du die Reste vom Festessen verwertest, erfährst du hier.