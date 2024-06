Eine Frage des Charakters: Welche Menschen laut Studie den besten Sex haben

Psycholog:innen gehen davon aus, dass Menschen mit einer bestimmten Eigenschaft den besseren Sex haben. Großzügigkeit, Gelassenheit, Empathie - was ist es?

Wer hat den besten Sex?

Guter Sex ist abhängig von vielen Faktoren. Die Chemie zwischen zwei Menschen, unterschiedliche Bedürfnisse, Befindlichkeiten, Kommunikation - all das wirkt sich auf unser Erleben und Empfinden aus. Die einen können Intimität nur mit jemandem teilen, wenn Gefühle im Spiel sind. Sie brauchen emotionale Nähe und müssen die andere Person besser kennenlernen, auch um sich selbst mehr öffnen zu können. Für andere wiederum ist das nicht unbedingt notwendig. Sex ist sehr subjektiv und wichtig ist vor allem ein respektvoller, offener Umgang - und dass beide Spaß daran haben.

Die Online-Plattform Happify befragte in einer Studie dazu Teilnehmer:innen verschiedener Altersgruppen mit dem Ergebnis, dass die meisten den besten Sex mit rund 46 Jahren hatten. In den Vierzigern fühlen sich viele Menschen gefestigter, haben Erfahrungen gesammelt und sich selbst besser kennengelernt. Die meisten wissen, worauf es ihnen beim Sex ankommt. Laut Expert:innen gibt es jedoch noch mehr, was das Sexleben positiv beeinflusst. Besonders eine Eigenschaft sticht dabei hervor.

Besserer Sex dank Empathie?

Britische Wissenschaftler:innen vom King's College untersuchten 2.000 weibliche Zwillinge. Das Ergebnis veröffentlichten sie im Journal of Sexual Medicine. Demnach wirkt sich die emotionale Intelligenz direkt auf das sexuelle Lustempfinden aus. So hatten die Probandinnen, die im Test als besonders empathisch hervorgingen, den besseren Sex und mehr Orgasmen. Tim Spector, Leiter der Studie, äußert sich dazu wie folgt: "Das Ergebnis zeigt deutlich, dass hohe emotionale Intelligenz in sehr

vielen Lebensbereichen von Vorteil ist. Das reicht sogar bis ins

Schlafzimmer."

Wie dieser Zusammenhang entsteht, erklärt sich die Studienautorin Andrea Burri so: "Emotionale Intelligenz scheint einen direkten Effekt auf das Sexualleben zu haben, da sie offensichtlich eine bessere Kommunikation eigener sexueller Erwartungen und der Wünsche des Partners oder der Partnerin ermöglicht." Guter Sex kommt also zunächst einmal von innen heraus. Wer emotional intelligent ist, besitzt eine gewisse Sensibilität und hat ein Verständnis von Gefühlen, sowohl in Bezug auf sich selbst, als auch gegenüber anderen.

Psychotherapeutin Paula Hall erklärt, dass guter Sex und eine hohe Orgasmus-Wahrscheinlichkeit eben nicht allein eine Frage der Technik und anderer äußerer Einflüsse ist. "Wenn jemand seine eigenen Emotionen erkennt, die wichtigen Belange bestimmt und sie auch kommuniziert, ist es sehr wahrscheinlich, dass er oder sie auch Schwierigkeiten lösen kann", betont die Expertin. Kommunikation und Empathie sind also mal wieder der Schlüssel zu allem.