Emotionale Intelligenz: Diese 3 Sternzeichen besitzen den höchsten EQ

Fühlst du die Emotionen deiner Mitmenschen so intensiv, als wären es deine eigenen? Laut Astrologie besitzen bestimmte Sternzeichen besonders hohe emotionale Intelligenz. Finde heraus, ob auch deinem Sternzeichen ein hoher EQ-nachgesagt wird.

Besitzt du einen überdurchschnittlichen EQ?

Du betrittst einen Raum und spürst sofort die Stimmung der Anwesenden? Außerdem hast du ein gutes Verständnis für deine eigenen Gefühle und die deiner Mitmenschen? Wie leicht fällt es dir, auf andere zuzugehen und empathisch zu reagieren? Diese Fragen sind entscheidend für die Bestimmung deiner emotionalen Intelligenz. Manche Menschen haben ein besonderes Talent, die eigenen Emotionen und die der anderen sensibel wahrzunehmen. Wenn die Probleme deiner Mitmenschen dir sehr nahe gehen und deine Freund:innen dich als ihre Seelsorge betrachten, könntest du einen überdurchschnittlich hohen EQ besitzen. Einigen Sternzeichen wird nachgesagt, in Sachen EQ besonders stark zu sein.

Im Clip: Woran du Menschen mit einem niedrigen EQ sofort erkennst

Was genau ist der EQ?

Während der IQ (Intelligenzquotient) unsere analytischen Fähigkeiten und unser logisches Denkvermögen bewertet, misst der EQ unsere Fähigkeit, eigene Gefühle sowie die Emotionen anderer zu verstehen und darauf angemessen auf sie zu reagieren. Doch welche Sternzeichen sind die wahren EQ-Champions?

Krebs: Der emotionale Superdetektiv

Als Krebs bist du bekannt für deine außergewöhnliche Feinfühligkeit. Du besitzt die angeborene Fähigkeit, unter die Oberfläche zu schauen und die wahren Emotionen anderer zu erkennen. Deine starke Intuition und dein tiefes Mitgefühl machen dich zu einer verlässlichen Freundin oder einem verlässlichen Freund in emotionalen Krisen. Du bist die Person, die vermutlich als erste im Falle eines emotionalen Zusammenbruchs angerufen wird. In deiner Freundesgruppe hast du vielleicht so etwas wie die Mutter-Rolle übernommen und kümmerst dich um jede:n. Achte darauf, dich vor lauter Sorge um andere nicht selbst aus dem Blick zu verlieren und nimm dir aktiv Zeit, dich mit deinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen.

Waage: Die Diplomatin der Sternzeichen

Als Waage bist du der Inbegriff von Gerechtigkeit und Fairness. Du bist bekannt dafür, ein:e ausgezeichnete Zuhörer:in zu sein, der/die die Fähigkeit besitzt, Menschen und Situationen objektiv zu bewerten. Deine diplomatische Natur ermöglicht es dir, Konflikte zu entschärfen und Kompromisse zu fördern. Du bist oft Vermittler:in, sowohl in deinem privaten Umfeld als auch beruflich. Auch in schwierigen Situationen kannst du einen kühlen Kopf bewahren und bleibst stets ruhig. Nutze deine Fähigkeiten, um Spannungen zu lösen und in Stresssituationen Lösungen zu finden, die allen Beteiligten gerecht werden. Deine soziale Intelligenz macht dich attraktiv und selbstständig.

Fische: Der Meister der Empathie

Als Fisch zeichnest du dich durch eine unvergleichliche emotionale Tiefe aus. Deine Fähigkeit, dich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen und diese nachzuempfinden, ist besonders ausgeprägt. Du bist ein/e wahre Freund:in, der/die immer ein offenes Ohr hat. Es ist jedoch wichtig, dass du lernst, dich emotional abzugrenzen, um deine eigene seelische Gesundheit zu schützen. Deine Neigung, dich vollkommen den Probleme anderer zu widmen, kann sonst zu emotionaler Erschöpfung führen.

Warum EQ der neue IQ ist

Das Ausmaß der emotionalen Intelligenz beeinflusst, wie du Herausforderungen meisterst, Beziehungen pflegst und Empathie zeigst. Diese drei Sternzeichen zeigen täglich, dass ein hoher EQ zu tiefgreifenden Erfahrungen und Empathie beiträgt. Er hilft dir außerdem, auf deine eigenen Emotionen zu achten und liebevoll mit dir selbst umzugehen. Dein Sternzeichen wurde nicht genannt? Keine Sorge, auch wenn es nicht dabei war, kannst du einen hohen EQ haben.

Sind Menschen mit hohem EQ entspannter? Vielleicht liegt auch in dir das Potenzial, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und dein Umfeld positiv zu beeinflussen!