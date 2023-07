Diese 6 Sätze sagt ein Mann, wenn er  sich entliebt und keine Gefühle mehr hat

"Wenn es dir nicht passt, dann such dir jemand anderen!" Du hast diesen Satz schon häufiger von deinem Partner gehört? Das solltest du nicht ignorieren. Diese Aussage ist ein klares Zeichen dafür, dass er keine Konflikte lösen will und auch nicht bereit dazu ist, sein Verhalten zu reflektieren und etwas daran zu ändern. Doch damit nicht genug: Mit diesen Worten stellt er dich vor ein Ultimatum. Entweder du akzeptierst ihn mit seinen Macken oder du sollst die Beziehung beenden. Lass dir das auf keinen Fall gefallen.

