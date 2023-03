Flirt-Hot-Spots für die große Liebe: Im Job und beim Sport stehen Chancen besonders gut

Eine gute Zeit haben und gleichzeitig die große Liebe oder einen heißen Flirt finden? Wir verraten dir die besten Hot Spots, um jemanden kennenzulernen.

Flirt-Hot Spots: Hier stehen die Chancen gut

Ob beim Einkauf, einem Spaziergang oder im Urlaub – die Liebe begegnet uns oft, wenn wir gar nicht mit ihr rechnen. Wer auf der Suche nach einer Beziehung ist, sollte zuerst lernen, loszulassen. So abgedroschen es auch klingen mag: Je verzweifelter wir nach unserem Traumpartner bzw. unserer Traumpartnerin suchen, desto schwieriger und vor allem frustrierender wird es oft.

Natürlich gibt es einige Faktoren, die die Chancen erhöhen, jemanden kennenzulernen. Das kann beispielsweise die Art und Weise sein, wie man anderen begegnet. Wir senden bewusst und unbewusst zu jeder Zeit Signale an die Menschen in unserer Umgebung. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich auch, an welchen Orten wir uns aufhalten. Du wärst überrascht, wo sich überall potenzielle Partner:innen kennenlernen lassen – und wo vielleicht besser nicht.

Doch wo sind denn nun die Chancen am höchsten, die große Liebe zu finden? Wir haben uns auf die Suche begeben und verraten, wo zumindest die Flirtbereitschaft am höchsten ist.

Im Urlaub

Ganz klar, ein Klassiker. Eine laue Sommernacht am Strand, ein geselliger Abend in einer Bar oder ein Gruppenausflug: Im Urlaub gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Das mag unter anderem an der ausgelassenen Stimmung liegen, ihr befindet euch beide an einem Ort fernab von Alltagsstress und Einheitsbrei. Das kann wahre Wunder bewirken! Außerdem tut dir ein Urlaub immer gut, egal ob du alleine reist, mit Freund:innen oder deiner Familie. Doch welche Urlaubsorte eignen sich am besten dafür? Hier kommen ein paar Ideen für deinen nächsten Trip, die sich als ideale Orte für spannende Aktivitäten und coole Partys bewiesen haben:

Mykonos

Balearen

Côte d'Azur

Alpen

Italienische Riviera

Beim Sport

Tatsächlich ist Sport eine ganz hervorragende Möglichkeit, die Liebe zu finden. Auch wenn du vielleicht im ersten Moment an schweißüberströmte Gesichter und atemlose Erschöpfung denkst. Nicht nur das Fitnessstudio kann ein Flirt-Hot Spot sein. Auch beim Bouldern, im Tischtennisverein oder beim Volleyball stehen die Chancen gut, jemanden kennenzulernen. Gemeinsame Interessen verbinden und Sportvereine sind ideal, um unkompliziert ins Gespräch zu kommen.

Konzerte & Festivals

Gute Musik, ein gemeinsames Erlebnis und ausgelassene Stimmung sind die wohl allerbesten Voraussetzungen, um zu flirten. Ist es nicht romantisch, sich zum Lieblingssong der Lieblingsband zu verlieben oder sich auf der Tanzfläche näher zu kommen? Konzerte und Festivals sind ein toller Flirt-Hot Spot – und falls der Annäherungsversuch doch fehlschlägt, musst du ihn oder sie danach nie wiedersehen!

Im Supermarkt

Zwischen Süßigkeitenregal und Zeitschriftenständer einen Flirt zu beginnen, bringt einen wesentlichen Vorteil mit sich: Die Einkäufe verraten viel über jemanden und geben Infos, an die du normalerweise nicht so schnell kommen würdest. Gibt der Einkauf Hinweise auf einen Single- oder Pärchen-Haushalt? Legt er oder sie Wert auf Qualität? Gibt es kulinarische Vorlieben? Wenn's ums Flirten geht, bietet der Supermarkt mehrere Optionen: Vielleicht fragst du mal nach, ob er oder sie das Pesto schon mal probiert hat, oder du bittest um Hilfe, wenn du das oberste Fach in der Tiefkühlabteilung nicht erreichen kannst. Werde kreativ, denn vielleicht verbirgt sich schon hinter dem Obstregal deine große Liebe!

In einer Bar

Klingt irgendwie abgedroschen? Muss nicht! Bars und Kneipen zählen immer noch zu den besten Flirt-Hot Spots überhaupt. Du kannst dich in aller Ruhe mit einem Drink in der Hand umschauen, Freund:innen können dir ihren ersten Eindruck verraten, und in lockerer Atmosphäre lassen sich easy ein paar eindeutige Blicke austauschen. Hier ist die Hürde, jemanden anzusprechen, definitiv niedriger als tagsüber im Bus, oder?

Bei der Arbeit

Die Liebe bei der Arbeit zu finden, kann Probleme mit sich bringen – schließlich gibt es da noch die Kolleg:innen, Chefs oder Chefinnen. Zwar ist das Ganze oft nicht gern gesehen, dennoch ist der Arbeitsplatz eine sehr gute Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Natürlich verbringst du hier sowieso viel Zeit und begegnest automatisch neuen Menschen – fernab von Freundeskreis und Supermarkt. Aber Vorsicht: Um nicht zu viel zu riskieren, solltest du sensibel agieren und das Gespräch mit deiner Teamleitung suchen, sofern es ernst wird.

Noch mehr Flirt-Hot Spots

Natürlich gibt es Orte, die ein Kennenlernen einfacher machen. Aber denk dran: Die Liebe kann dir eigentlich überall begegnen. Solange du mit offenem Herzen und der Lust, dich zu verlieben, unterwegs bist, kannst du dich ganz entspannt auf deinen Herzensmenschen freuen!