Flirten auf WhatsApp: Weißt du eigentlich, was das lila Herz-Emoji bedeutet?

Online-Dating ist nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken: Swipe auf Tinder hier, Match auf Bumble da. Auch über WhatsApp können flirty Nachrichten oder romantische Liebesbekundungen verschickt werden. Aber wie kommuniziert man eigentlich seine Gefühle digital? Denn Achtung: auch Körbe können über WhatsApp verteilt werden. Hier findest du die richtige Bedeutung der farbigen Herz-Emojis und erfährst, wie du deinem Crush oder Langzeitlover per Chat deine Gefühle zeigen kannst.

Rot: Romantische Liebe

Du hast den Klassiker unter den Liebessymbolen empfangen? Bingo, das rote Herz ist DAS Zeichen für die romantische Liebe. Egal ob am Valentinstag, als spontanes Liebesgeständnis in der Mittagspause oder nach dem Date: In der digitalen Welt verschickt man das rote Herz nur an ganz besondere Menschen. Mit ihnen verbindest du eine tiefe, emotionale Liebe - eben die ganz großen Gefühle. Wenn du also dieses Emoji verschickst oder gesendet bekommst, stehen alle Zeichen auf Liebe und Schmetterlinge im Bauch.

Besonders in einer Fernbeziehung bringt ein heißer Flirt über WhatsApp Spannung in die Beziehung.

Orange: Erste Verliebtheit

Die Farbe Orange ist aktuell vor allem als trendige Sommerfarbe auf den Catwalks zu sehen. Aber was bedeutet das orange Herz fürs Dating? Orange steht für Energie und Positivität - so auch beim Chatten auf WhatsApp. Das orangene Herz kann als Vorstufe für den Herzklassiker in Rot interpretiert werden. Es vermittelt eine positive Stimmung, zeigt Verliebtheit und erste romantische Gefühle. Perfekt also, um deinem Gegenüber zu sagen: "Hey, aus uns könnte was werden!"

Gelb: Gute Freundschaft

Gute Freundschaft hält ein Leben lang - was man nicht unbedingt von jeder Tinderromanze behaupten kann. Kein Wunder also, dass du auch deinen Liebsten mit Herz-Emojis freundschaftliche Gefühle zeigen kannst. Wer ein gelbes Herz verschickt, zeigt eine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit und sagt dem oder der anderen: "Du hast ein Herz aus Gold". Ärgerlich natürlich, wenn ausgerechnet das Herzchen der Freundschaft von deinem Crush kommt. Denn das ist ein Anzeichen dafür, dass du (vorerst) in der Friendzone gelandet bist.



Grün: Eifersucht oder Hoffnung

Diese Farbe hat es in sich! Wer die Farbe Grün für Liebesnachrichten auf WhatsApp verwendet, kann sowohl negative als auch positive Gefühle ausdrücken. Das grüne Herz kann nämlich sowohl für eine vergiftete und eifersüchtige Romanze stehen als auch für die Hoffnung auf das Gute. Wenn du also ein grünes Herzchen in deinem Chatverlauf entdeckst, ist Interpretationskunst gefragt! Wie steht dieser Mensch zu dir, ist er oder sie neidisch oder voller Hoffnung auf ein Happy End? Und in welcher Situation hast du dieses Herz bekommen? Das kann vieles über das geheimnisvolle Herz verraten.

Hellblau: Unverbindliches Flirten

Eine der neuen Farben der Herzemojis bei WhatsApp: Hellblau! Die Trendfarbe ist nicht nur für dein Date-Make-up perfekt, sondern kann auch geschickt beim digitalen Flirten auf WhatsApp eingesetzt werden. Mit dem hellblauen Herzchen kannst du verspielt und unverfänglich chatten. Dabei steht die Farbe Hellblau fürs Glücklichsein ohne feste Absichten - eine zwanglose Liebelei. Wer also gerade locker durch den Frühling turtelt, sollte ihn oder sie mal mit einem hellblauen Herzchen überraschen.

Blau: Sicherheit und Vertrauen

Vertrauen ist sowohl in der Freundschaft als auch in der Partnerschaft sehr wichtig. Wie gut, dass du das auch mit dem blauen Herzen deinen Liebsten mitteilen kannst. Denn egal ob Freund:in, Freundschaft plus oder feste Partnerschaft: Wer ein blaues Herz verschickt, fühlt tiefe Verbundenheit, Vertrauen und Sicherheit. Ob dabei romantische Gefühle im Spiel sind oder alles nur freundschaftlich ist, bleibt jedoch offen.

Lila: Heimliche Liebe

Deine Liebelei soll erstmal ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben? Dann ist das lila Herz perfekt fürs Chatten auf WhatsApp. Denn dieses farbige Emoji steht für die heimliche Liebe, Leidenschaft und Affären. Du kannst es also deiner heißen Affäre schicken oder deinem Gegenüber signalisieren, dass deine Gefühle noch nicht für die große Öffentlichkeit bestimmt sind. So oder so, mit der Farbe Lila knistert die Leidenschaft im WhatsApp-Chatverlauf!



Rosa: unromantische Liebe

Wer die rosarote Brille trägt, verschickt auch rosa Herzchen? Nicht ganz! Zwar ist die neue Farbe der Herzemojis zuckersüß, jedoch eignet sie sich nicht für einen heißen Flirt. Das rosa Herz steht für eine aufrichtige, aber unromantische Liebe. Auch wenn der eigene Schwarm so nicht von den eigenen Gefühlen überzeugt werden kann, freuen sich Freund:innen oder die Familie, wenn man ihnen mit einem rosa Herzchen liebevoll sagt: Du bist mir wirklich wichtig.

Weiß: Harmonie und Spiritualität

Vom Bumble Match direkt vor den Altar im weißen Brautkleid? Für ganz Spontane sicherlich ein Abenteuer, etwas langsamer geht es mit dem Verschicken des weißen Herzchens. Dadurch kannst du Verbundenheit, Spiritualität und Harmonie ausdrücken. Das neue weiße Herzemoji kann an jede:n geschickt werden, mit dem du dich besonders tief verbunden fühlst - ganz egal ob auf einer flirty oder freundschaftlichen Ebene.

Schwarz: Schmerz und Verlust

Das kleine Schwarze kann zwar das perfekte Frühlings-Outfit fürs erste Date sein, aber besonders romantisch ist die Farbe irgendwie nicht. So ist auch das Verschicken von schwarzen Herzemojis nicht der beste Weg, das Herz des Chatpartners oder der Chatpartnerin zu erobern. Denn: Das schwarze Herz steht für Trauer, Schmerz und Verlust. Keine guten Voraussetzungen für eine glückliche Beziehung. Aber aufgepasst! Vielleicht hat dein Crush auch einfach einen ausgeprägten Sinn für schwarzen Humor oder ist Fan von Heavy Metal, dann liegst du mit dem schwarzen Herzemoji goldrichtig!

Braun: Geborgenheit

Bei der Farbe Braun denkst du an deinen Kuschelteddy aus der Kindheit oder die Trendfarben Mocca Mouse und Macchiato für diesen Frühling? Soweit ist die Bedeutung des braunen Herzens bei WhatsApp gar nicht von dieser kuscheligen Vorstellung entfernt. Die Farbe Braun steht nämlich für Geborgenheit, Wärme und Gemütlichkeit - wie der Teddy oder ein Cashmeretuch in Mocca. Wer also seinem Schatz zeigen möchte, wie wohl man sich bei ihm oder ihr fühlt, darf häufiger mal das braune Herzchen verschicken.

Grau: Mitgefühl und Sympathie

Die Farbe Grau steht erstmal für Monotonie, regnerische Tage oder die ersten grauen Haare, die gestylt werden wollen. Auch das graue Herz gilt wahrlich nicht als Flirtgranate für einen leidenschaftlichen WhatsApp-Chat, dennoch kann das neue Emoji Gefühle vermitteln. Und zwar Mitgefühl und Sympathie. Zugegeben, für Leidenschaft und Liebe ist das Herz nicht unbedingt geeignet, aber wer seinen Freund:innen oder der Familie in schweren Zeiten beistehen will, kann das mit dem grauen Herz in einer Nachricht fürsorglich unterstreichen.