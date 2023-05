Kann man auf Instagram die große Liebe finden? 6 Tipps, wie es klappen kann!

Das Wichtigste in Kürze Instagram bietet viele Vorteile im Vergleich zu Tinder, Bumble und anderen Dating-Apps.

Ein authentischer Account, der einen offenen Eindruck macht, ist eine gute Voraussetzung, um andere kennenzulernen.

Wer auf Instagram auf Partner:innensuche geht, sollte stets respektvoll bleiben und auch ein Nein akzeptieren.

Instagram als Dating-App? Why not? Wir verraten dir alle Vorteile und was es braucht, um dort die große Liebe zu finden!

Flirten und die große Liebe finden auf Instagram

Tinder, Bumble, OkCupid und Co.: Online-Dating nutzen viele als Möglichkeit, die große Liebe zu finden oder zumindest den ein oder anderen Flirt. Dennoch haben die wenigsten wirklich Spaß daran und wünschen sich eigentlich jemanden, den oder die sie im echten Leben kennenlernen können. Das verstehen wir sehr gut! Nichtsdestotrotz kannst du online schneller Menschen kennenlernen und vielen fällt es zudem auch leichter, anderen übers Smartphone zu schreiben. Unser Tipp: Wer keine Lust mehr auf frustrierende Dating-Apps hat, sollte es mal mit Instagram probieren. Klingt verrückt? Ist es gar nicht!

Instagram ist doch eigentlich der perfekte (digitale) Ort, um die große Liebe zu finden. Du hast gleich mehrere Möglichkeiten, interessante Menschen aufzuspüren - vielleicht stolperst du aber auch nur durch Zufall über ein Profil, das du sympathisch und interessant findest. Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass der Eindruck, den ein Instagram-Profil vermittelt, täuschen kann. Nicht ohne Grund gibt es endlose Debatten über das Thema Authentizität. Davon mal abgesehen, lassen sich im besten Fall trotzdem gemeinsame Interessen erkennen, du lernst jemanden kennen, der oder die dir sofort sympathisch war.

Ein weiteres Argument für Instagram als Dating-Plattform: Durch Likes, Kommentare und Antworten auf IG-Stories macht man sich gut sichtbar für die anderen, das senkt die Hemmschwelle in der Kontaktaufnahme. Zudem ist das Ganze etwas diskreter als auf anderen Dating-Apps, niemand muss befürchten, hinter dem nächstes Swipe Chef:innen, Nachbar:innen oder andere bekannte Gesichter zu entdecken und von ihnen entdeckt zu werden. Gerade im Liebesleben ist so ein bisschen Privatsphäre doch etwas Feines. Eines sei dennoch gesagt: Es ist nicht unbedingt ratsam, Instagram inflationär zu nutzen, wenn es ums Dating geht. Solltest du jemanden finden, der oder die dir wirklich gefällt, probiere es! Du kannst natürlich auch versuchen, andere Singles zu finden, die ebenfalls über Instagram die große Liebe suchen. Wir würden jedoch davon abraten, zig Profile mit derselben Kennenlern-Nachricht vollzuspamen. Das durchschaut dein Gegenüber in der Regel sehr schnell und davon hat am Ende niemand etwas!

Alle Vorteile, die Instagram als Dating-Plattform hat, haben wir dir in diesem Überblick zusammengefasst:

Anschreiben wirkt persönlicher

Dating-Druck ist geringer

Der erste Eindruck wirkt generell anders als auf Dating-Apps

Du kannst dir vorher genau überlegen, ob du eine Person anschreibst / antwortest

Bekannte, Freund:innen, Familie und Kolleg:innen sehen nicht direkt, dass man auf Partner:innensuche ist

Die besten Tipps, um einen Flirt oder die große Liebe auf Instagram zu finden

Bevor es mit der Suche nach der großen Liebe auf Instagram losgehen kann, gibt es noch ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Die folgenden Tipps helfen dir auf der Suche nach Dates:

Erstelle ein authentisches Profil

Authentizität zieht! Sonst wird es spätestens beim Kennenlernen problematisch und eventuell sogar unangenehm. Dazu gehört ein regelmäßiges Update deiner Fotos, hin und wieder eine IG Story und in jedem Fall ein öffentliches Profil – wie soll sonst die andere Person ein richtiges Bild von dir bekommen?

Potenzielle "Matches"

Sei proaktiv! Gehe auf Personen, die du wirklich gut findest zu. Darauf zu warten, dass du angesprochen wirst, lohnt sich in der Regel nicht. Natürlich kann es passieren, dass eines Tages eine DM von deinem Traum-"Match" in dein Postfach flattert, aber wieso nicht einfach das Glück selbst in die Hand nehmen? Potenzielle "Matches" kannst du zufällig entdecken oder durch bestimmte Hashtags, die Singles benutzen.

Zeige Interesse

Du hast jemanden gefunden, der oder die dir gefällt? Dann gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, der Person zu zeigen, dass du sie gut findest. Like Bilder und Stories, schreibe Kommentare und schau, was sich ergibt.

Schicke eine Privatnachricht

Kommentare wirken nicht oder du möchtest es nicht für alle lesbar machen? Dann slide doch einfach mal in die DMs! Die Nachricht sollte in jedem Fall mit einer kleinen persönlichen Note versehen und kein ellenlanger Roman sein. Und auf keinen Fall gehören hier unangemessene Bilder rein!

Kommuniziere ehrlich

Ob in der ersten Nachricht oder im Laufe eures Gesprächs – sei offen, warum du dein Gegenüber kontaktiert hast und was deine Absichten sind. Charmant rübergebracht fühlt sich die andere Person im besten Falle geschmeichelt und weiß direkt, worum es geht bzw. woran sie ist.

Akzeptiere ein Nein und bleibe respektvoll

Es kommt nichts zurück? Oder sogar eine freundlich-bestimmte Absage? Dann solltest du das Nein akzeptieren und keine weiteren Nachrichten schicken. Ob du der Person weiter folgen möchtest, musst du entscheiden.

Fürs Flirten auf Instagram gilt: