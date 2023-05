Frozen Aperol Spritz: So mixt du den leckeren Trend-Cocktail 2023

Erfahre hier, wie du dem spritzigen Cocktail-Klassiker "Aperol Spritz" ein erfrischendes Upgrade verpassen kannst und alle deine Gäste mit neuen außergewöhnlichen und angesagten Sommer-Cocktails überraschen kannst...

Jetzt, wo die Tage immer heißer und die Partys immer lauter werden, ist es höchste Zeit, ein paar neue Cocktails auszuprobieren und den Klassikern, wie Mojito, Aperol Spritz und Margarita einen coolen (& kühlen) Twist zu verpassen. Wir haben für dich die neuen Trend Cocktails getestet und sind überzeugt: der Sommerparty steht nichts mehr im Weg!

Sommer-Cocktail No.1: Frozen Aperol Spritz

Stell dir vor, du bist in Italien, sitzt unter herrlich duftenden Orangenbäumen mit der Sonne im Gesicht, einem erfrischenden Glas Aperol Spritz in deiner Rechten und einem Liebesroman in deiner linken Hand - hach wäre das schön. Nur leider sitzen die meisten von uns zu Hause in der Heimat und der Schweiß läuft uns herunter, weil die nächste Hitzewelle über Deutschland rollt. Aber hey, um das Dolce Vita aus unseren Träumen zu uns nach Hause zu holen, haben wir einen Tipp für dich: Schlürf dich mit dem Cocktail Frozen Aperol Spritz gedanklich einfach nach Italien. Dieser Cocktail ist ein Upgrade von der klassischen Variante des italienischen Aperol Spritz mit Orange und noch mehr Ice. Jetzt kann die Sommerparty beginnen und du lädst am besten schleunigst deine Freunde zu dir nach Hause ein.

Zutaten für 4 Personen:

340ml Aperol

340ml Orangensaft

1 Hand voll gefrorene Erdbeeren oder Mango (optional)

1 Flasche Prosecco oder Champagner

1 Hand voll Eiswürfel

ein paar Orangenscheiben zum garnieren

1. Fülle den Aperol und Orangensaft in Eiswürfelbehälter und friere sie mindestens 4-5 Stunden vor dem Genuss ein.

2. Blend it! Mixe jetzt im Mixer den gefrorenen Aperol & den Orangensaft, die gefrorenen Erdbeeren (oder Mango) mit dem Prosecco und den Eiswürfeln. Etwa 30 Sekunden sollten reichen, bis keine Stücken mehr zu sehen sind!

3. Jetzt kannst du den Sommer Drink in schöne Gläser einschenken, mit den Orangenscheiben verzieren & genießen. Et Voila!

Sommer-Cocktail No.2: Der Wassermelonen Mojito

Es gibt im Sommer fast nichts besseres als eiskalte Wassermelone, frisch aus dem Kühlschrank. Aber auch nur fast. Wir setzen nämlich noch einen drauf und machen unseren Lieblings-Cocktail, den Mojito, zum unwiderstehlichen Cocktail-Sommerhit 2022 mit Wassermelonengeschmack. Erfrischend, lecker und angenehm fruchtig!

© picture alliance / Zoonar | Maryna Voronova

Zutaten für 4 Personen:

2 Limetten

8 TL Rohrzucker

Minze

240ml Rum (weiß)

½ Wassermelone

1 Glas Mineralwasser

Crushed Ice

Viertel die Limetten und verteile sie auf die Gläser. Gebe jeweils Rohrzucker dazu und zerdrücke die Limetten mit einem Stößel. Jetzt noch Minzblätter hinzugeben und einige kleine Stücken Melone und nochmals zerdrücken. Noch einige kleine Stücke Melone hinzugeben und die Gläser mit Crushed Ice auffüllen. Jeweils 60 ml Rum dazugeben und die Gläser mit einem Schuss Mineralwasser auffüllen. Schließlich musst du die Gläser nur noch mit Minze garnieren

Sommer-Cocktail No.3: Pina Colada - ganz Klassisch

Wusstest du, dass der Pina Colada es geschafft hat, das Nationalgetränk eines ganzen Landes zu werden? Ist wirklich so! Im Jahr 1978 wurde der leckere, cremige Cocktail mit Ananas und Kokos zum Nationalgetränk Puerto Ricos gekürt. Um dir das Urlaubsfeeling nach Hause oder auf deine nächste Sommerparty zu holen, darf der Klassiker unter den Cocktails natürlich nicht fehlen. Ein Ananas-Kokos-Traum, von dem deine Freunde noch lange schwärmen werden.

© picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Zutaten für 1 Glas:

6 - 8 Eiswürfel

60 ml weißer Rum

120 ml Ananassaft

40 ml Kokosnusscreme

20 ml Sahne

1 Scheibe Ananas

1 Cocktailkirsche zum Verzieren

Gebe die Hälfte der Eiswürfel in einen Mixbecher. Gebe anschließend den Rum mit dem Ananassaft, der Kokosnusscreme und der Sahne in den Mixbecher dazu, verschließe den Mixbecher und schüttele kräftig. Schneide die Ananas in Scheiben und hebe sie für das Dekorieren auf. Gebe die restlichen Eiswürfel in ein Cocktailglas und gieße den Cocktail auf. Verziere als letzten Feinschliff noch das Glas mit der Ananasscheibe und der Cocktailkirsche.

Sommer-Cocktail No.4: Der Avocado Margarita

Ja, du hast richtig gelesen! Solltest du Avocados mögen, dann haben wir genau das richtige Cocktailrezept für dich. Wir geben dem mexikanischen Trend-Cocktail auf der Basis von Tequila einen (gesunden) Twist. Avocados in Cocktails, das hört sich erstmal ein bisschen seltsam an, aber du kannst uns glauben: die Avocados machen den Cocktail super cremig und die grüne Farbe sieht auch total cool aus. Deine Partygäste werden begeistert sein.

Zutaten für 4 Personen:

2 Avocados

3 Limetten

½ Zitrone

170 ml Tequila

80 ml Triple Sec

etwa 50 ml Agavensirup (je mehr, desto süßer)

Für den Glasrand:

Salz

Chili (optional)