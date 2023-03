Frühlings-Wochenende in Wien: 9 Highlights

Du planst deinen nächsten Städtetrip? Wie wäre es mit Wien? Österreichs Metropole gilt als Stadt der Träume, war Heimat von Sisi und Sigmund Freud, Gustav Klimt und Falco. Wir verraten dir, welche 9 ganz besonderen Highlights dort auf dich warten.

Wien als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet

Kultur und Events, Architektur und Design, Restaurants und Shopping: In Wien gibt es so viel zu entdecken. Kein Wunder, dass Österreichs Hauptstadt im "Economist"-Ranking auch 2022 wieder als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet wurde. Wir haben auf unserer Entdeckungstour 9 großartige Highlights gefunden, die dich von den Wiener Klassikern zu atemberaubenden Aussichtspunkten führen.

Top Tipp: Ein großer Vorteil von Wien ist, dass es sich auch gut zu Fuß erkunden lässt, die meisten Sehenswürdigkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Für weitere Strecken empfiehlt sich das Wochenticket für unter 20 Euro. In jedem Fall sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sehr preiswert. Spar dir also den Auto-Stress und das Parkticket und nutzte den öffentlichen Nahverkehr.

Wien-Tipp 1: Haus des Meeres

Starte deine Tour im wunderschönen 6. Bezirk. Hier befindet sich, was viele nicht wissen, eine kostenlose 360°-Aussichtsplattform. Vom Dach des "Haus des Meeres" hast du eine großartige Aussicht über Wien. Nimm den Aufzug bis in den 11. Stock, genieße den Ausblick und vielleicht noch eine kleine Erfrischung im Restaurant. Von hier oben solltest du auch schon unser nächstes Highlight, den Naschmarkt, sehen. Du liebst Tiere? Dann lohnt sich ein Besuch direkt im Haus des Meeres. Ganz besonders ist die Katta-Tour. Hol dir die Tickets, die um die 20 Euro kosten vorab online und komm den Tieren ganz nah.

Highlight im Haus des Meeres: Katta- und Lemuren-Tour mit abschließender Fütterung der Tiere. © picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com

Wien-Tipp 2: Der Naschmarkt

Der Naschmarkt mit seinen rund 120 Marktständen und Lokalen sollte bei deiner Tour durch Wien auf keinen Fall fehlen. Probiere dich einmal querbeet durch – vom Mango Lassi bis hin zu den ausgefallenen Gewürzkreationen. Halte Ausschau nach Wiener Klassikern wie den Mohnzelten. Die Teigtaschen gefüllt mit Mohn sollte man sich nicht entgehen lassen. Für alle Schnäppchenjäger lohnt sich auch ein Besuch beim Flohmarkt direkt neben dem Naschmarkt, der jeden Samstag aufgebaut wird.

Der berühmteste Markt in Wien sorgt mit seinen rund 120 Ständen für eine riesige kulinarische Auswahl. © imago/F. Berger

Wien-Tipp 3: Traditionelles Kaffeehaus

Wenn dich die vielen Eindrücke schon etwas müde gemacht haben, kannst du dich mit einem traditionellen Apfelstrudel im Central, Sperl oder im Gerstner Kaffeehaus stärken. Scheu dich nicht, im Gerstner bis nach oben in den zweiten Stock zu gehen. Es lohnt sich! Denn dort erwartet dich ein Kaffeehaus wie zu Sisis Zeiten. Tauche in die Welt der Habsburger ein und genieß deine heiße Schokolade mit Schlagobers (zu deutsch: Schlagsahne) und einen Apfelstrudel. Doch aufgepasst! Neben Klassikern wie dem Cappuccino und Co. gibt es hier auch echte Wiener Spezialitäten wie den Kaffee Melange, den Braunen und den Einspänner, die du unbedingt probieren solltest.

Die Kaffeehauskultur hat in Wien lange Tradition. © imago/Westend61

Wien-Tipp 4: Der Prater

Wenn du beim Prater mit seinen ganzjährig aufgestellten Fahrgeschäften und insgesamt 250 verschiedenen Attraktionen gelandet bist, ist es Zeit für ein bisschen Nervenkitzel. Besonders bekannt ist der älteste Freizeitpark der Welt für sein Riesenrad direkt am Eingang. Wenn du Lust auf mehr Adrenalin hast, solltest du bei der Achterbahn Volare oder der Geisterbahn Skull Rock – Fluch der Piraten vorbeischauen. Du hast noch nicht genug? Dann kannst du anschließend im nahegelegenen größten Club Wiens, dem Praterdome, auf 3.500 Quadratmetern das Tanzbein schwingen.

Adrenalin und Spaß auf dem 6 Quadratkilometer großen Gelände des berühmten Freizeitparks, dem Wiener Prater. © IMAGO / Westend61

Wien-Tipp 5: Der schöne 7. Bezirk

Ein weiteres Highlight der schönen Hauptstadt Österreichs ist der 7. Bezirk. Lass dich einfach treiben und stöbere in Ruhe durch die kleinen Geschäfte, Cafés und Secondhandläden. Ein Tipp ist das Café Burggasse 24, das dank angrenzender Secondhandläden die Disziplinen Shopping und Kaffeetrinken in entspannter Wohnzimmeratmosphäre vereint.

Wien-Tipp 6: Gediegener Lunch

Für eine Stärkung solltest du unbedingt im 1. Bezirk vorbeischauen und den angesagten hawaiianisch-arabischen Bowlladen Apapika besuchen. Das Franchise Unternehmen liegt bei den Wienern voll im Trend und kommt so gut an, dass sie inzwischen bereits ihre 3. Filialen in Wien aufgemacht haben. Hol dir also eine ihrer beliebten Signature Bowls wie das Lani Chicken oder den Teriyaki Salmon oder stell dir eine eigene Bowl zusammen. Kleiner Tipp: Bestell dir deine ausgewählte Bowl zum mitnehmen und genieße sie dann im 5 Gehminuten entfernten Burggarten mit tollem Blick auf das Palmenhaus oder dem Volksgarten, der in 15 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Wenn du eher auf die Klassiker setzt, solltest du unbedingt auf ein Schnitzel im Schwarzen Kameel vorbeischauen. Das Schnitzel wird nach original Rezeptur zubereitet und wird auch gern von den Einheimischen angesteuert. Als Nachtisch können wir dir den Kaiserschmarrn im Restaurant Heindls Schmarren & Palatschinkenkuchl mit hausgemachtem Zwetschkenröster empfehlen.

Wien-Tipp 7: Der Kahlenberg

Wenn du ein paar Tage mehr eingeplant hast und ein bisschen Ruhe vom städtischen Getümmel brauchst, schlagen wir dir eine Tour zum Kahlenberg im Wienerwald vor. Du siehst von dort nicht nur die 1,9 Millionen Großstadt vor dir, sondern hast an guten Tagen auch noch den Blick auf den Schneeberg. Auch hier kannst du alles problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Die Tour zum Kahlenberg lässt sich auch wunderbar mit einer Weinwanderung durch die Heurigen verbinden.

Wanderung bis zum Kahlenberg mit einigen Verschnaufspausen in den Heurigen. © imago images/Volker Preußer

Wien-Tipp 8: Wiener Kultur

Natürlich gibt es für alle Kulturbegeisterten oder die, die es noch werden wollen, eine große Auswahl an Angeboten. Ob Oper, Operette oder Ballett, hier findet jede:r was. Installiere dir die App Ticket Gretchen: Dort kannst du bereits Angebote ab 15 Euro finden. Lohnenswerte Klassiker sind auf alle Fälle das Schloss Schönbrunn oder das Schloss Belvedere. Auch die spanische Hofreitschule mit ihren weltberühmten Vorführungen ist sehr beliebt. Im gleichen Gebäude befindet sich für alle Sisi-Begeisterten das Sisi Museum. Im nächsten Tipp findest du zwei Locations, um deinen Abend entspannt ausklingen zulassen.

Vorführung der weltberühmten Lipizzaner Pferde der spanischen Hofreitschule. © imago/Eibner Europa

Wien-Tipp 9: Barhopping

Bei unserem nächsten Tipp geht es wieder hoch hinaus, und zwar bis in den obersten Stock des 25hours Hotels. Hier kannst du den Abend bei einem Raspberry Thyme Smash auf dem Dachboden gemütlich ausklingen lassen. Der Ausblick über das Parlament und den Park lohnt sich definitiv. Auch als Fotospot eignet sich die Terrasse hervorragend! Zu hoch für dich? Dann empfehlen wir dir das hippe schwimmende Badeschiff mit Bar, Restaurant und dem an Deck integrierten Pool. Wer jetzt noch nicht genug vom Abend hat, kann sich im vielseitigen Nachtleben Wiens treiben lassen.