Der Frühling startet bei einigen Sternzeichen ganz im Zeichen der Liebe. Heiße Flirts und berauschende Dates stehen da an der Tagesordnung. Ob du unter den glücklich Verliebten bist, verrät dir unser Liebeshoroskop 2023

Im Clip: Diese Sternzeichen erleben im Mai ein Liebesabenteuer

Dein Liebesleben ist die letzten Monate vollkommen eingeschlafen? Mit der neuen Jahreszeit erwachen auch die Frühlingsgefühle und Liebesplanet Venus hat besonders diese Sternzeichen im Fokus. Wie du erfolgreich flirten kannst und wie du erkennst, ob jemand mit dir flirtet, verraten wir dir hier!

Diese 4 Sternzeichen schweben diesen Frühling im Liebesglück

Löwe

Widder

Stier

Steinbock

Kleine Romanze, große Liebe oder aufregendes Abenteuer? Checke hier dein großes Liebeshoroskop für 2023. Persönlichkeitsmerkmale, die deine Attraktivität steigern? Ja, die gibt es wirklich, wir verraten dir, wie du auf andere Menschen sofort attraktiver wirkst.

Löwe: Eine zweite Chance verändert dein Leben

Du, lieber Löwe, genießt dein Leben, triffst dich mit Freund:innen und hast tolle Ausflüge an deinen Wochenenden geplant. Nur in Sachen Liebe hat sich bei dir seit Wochen nichts getan. Bis eine schicksalshafte Begegnung Mitte Mai dein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Du begegnest jemandem aus deiner Vergangenheit. Ihr beide habt eine Vorgeschichte und schon vor einiger Zeit innige Stunden miteinander verbracht. Zu diesem Zeitpunkt hat euer beider Leben nicht zueinander gepasst. Jetzt, einige Zeit später, stehen die Sterne verdammt gut für euch. Ihr seid erwachsener geworden und die alten Spielchen und Unwahrheiten sind euch inzwischen zu blöd geworden. Jetzt ergänzt ihr euch perfekt und könnt euer Glück im zweiten Anlauf kaum fassen.

Widder: Auf den zweiten Blick

In den nächsten Wochen wirst du viele besondere Begegnungen vor dir haben. Tiefgründige Gespräche (hier findest du ein paar Gesprächsthemen für das erste Date) und aufregende Flirts bestimmen den Alltag des Sternzeichens Widder. Du bist überwältigt von so viel Aufmerksamkeit, dennoch wird es dir langsam etwas zu viel. Du möchtest dich lieber festlegen und bist bereit, etwas Ernsthaftes einzugehen? Unter deinen Herzensmenschen gibt es einen, der dein Herz zum Schmelzen bringt und in allen Bereichen mit dir matched. Auch wenn du es nicht auf den ersten Blick siehst, wirst du es mit der Zeit herausfinden. Es wird auch Tage geben, an denen du überfordert bist, die richtige Wahl zu treffen. Wenn du dich aber auf dein Gefühl verlässt, wird es dir mit der Zeit zeigen, wer der oder die Richtige ist. Ende Mai schwebst du bereits auf Wolke 7 und dir stehen verliebte Stunden bevor. Die Chancen stehen gut für ein romantisches Liebesmärchen voller prickelnder Momente und sinnlicher Abendstunden. 8 Ideen für die perfekte Date-Location haben wir!

Stier: Du weißt, was du willst

Nachdem dich die letzten Wochen vor einige Herausforderungen gestellt haben und du mit deinem Gefühlschaos zu kämpfen hattest, legt sich diese Unruhe Ende April bei dir. Du, lieber Stier, hast für dich eine Entscheidung getroffen und dich von einer vergangenen Liebe endgültig verabschiedet. Dass diese Entscheidung richtig war, zeigen dir die nächsten Wochen, denn du fühlst dich leichter und unbeschwerter als je zuvor. Du hast nun endlich erkannt, was dir in einer Partnerschaft wichtig ist und was du in deinem Leben brauchst. Dein neu gewonnenes Selbstbewusstsein fällt nicht nur deinen Freund:innen auf, sondern auch einigen anderen… Ende Mai fällt dir ein Mensch ganz besonders auf, ein spannendes Liebesabenteuer wartet auf dich. Ob dein Crush auch Potenzial für die wahre Liebe ist wird der Frühling zeigen. Fürs erste heißt es für dich erstmal genießen, genießen, genießen.

Steinbock: Du hast deinen Soulmate an deiner Seite

In den vergangenen Wochen wurde eure Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Viele kleine Turbulenzen haben euer Liebesglück gefährdet. Andere hätten bei diesem Stress womöglich Reißaus ausgenommen. Du, lieber Steinbock, hast dich mit deinem Schatz aber diesen Schwierigkeiten gestellt. Was deutlich zeigt, ihr beide meint es ernst miteinander. Um sicher zu gehen, kannst du anhand einiger Green Flags noch einmal checken, ob er/sie es wirklich ernst meint! Die Hürden aus der Vergangenheit haben euch noch enger zusammengeschweißt und ihr steht euch näher als je zuvor. Dieser Kampf zahlt sich aus und der Frühling ist ganz klar eure Jahreszeit. Denn mit zunehmender Temperatur steigt auch bei euch das Liebesthermometer immer weiter an. Bei dir könnte es momentan also nicht besser laufen. Deine Beziehung gleicht einem romantischen Liebesfilm. Es scheint ganz so, als hättest du deinen Seelenverwandten gefunden mit dem du dir alles vorstellen kannst.