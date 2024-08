Gesund abnehmen mit Avocado: Wie das Superfood die Pfunde purzeln lässt!

Gute News für Avocado-Fans: Das Superfood hilft, gesund abzunehmen und Kalorien zu sparen. Aber wie viel von der grünen Frucht tut uns wirklich gut? Die Menge macht den Unterschied!

Gesund abnehmen mit Avocado

Längst hat die Avocado die Gastro-Szene erobert. Es gibt kaum eine Frühstückskarte ohne legendäres Avocado-Brot. Auch in Form von Guacamole oder in Salaten erfreut sich die ovale, grüne Frucht großer Beliebtheit. Frucht? Ja, richtig gelesen. Avocados zählen zur Familie der Lorbeergewächse und gelten aus botanischer Sicht sogar als Beeren. Sie besitzen zwar einen hohen Fettgehalt, sind jedoch auch reich an ungesättigten Fettsäuren und somit eine hervorragende Ergänzung für einen gesunden Speiseplan. Wie jetzt Forscher:innen vom "Institute for Food Safety and Health" in Illinois herausfanden, können sie sogar dabei helfen, Kalorien einzusparen und so wiederum eine gesundheitsbewusste Gewichtsreduktion unterstützen.

Deshalb verringern Avocados die Kalorienaufnahme

In der Studie untersuchten die Wissenschaftler:innen, wie sich ein Frühstück mit Avocado auf das Hunger- und Sättigungsgefühl bei übergewichtigen Menschen auswirkt. Auch ein Forscher:innen-Team der University San Diego untersuchte den Einfluss von Avocados auf die Ernährung. Dafür nahmen 231 Personen aus 72 Familien teil, die in Mexiko wohnen. Auch die finanziellen Ressourcen spielen eine wichtige Rolle in der Ernährung - und gerade dort ist die Frucht kostengünstig und regional erhältlich.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten erhielt die eine Gruppe der Teilnehmenden wöchentlich drei Avocados, die zweite Gruppe 14 Avocados pro Woche. Das Ganze wurde durch eine Ernährungsberatung begleitet, die alle zwei Wochen stattfand. Das Ergebnis: Die Familien, die mehr Avocados aßen, griffen seltener zu ungesunden Snacks und tierischen Proteinen. Aufgrund der enthaltenden Fette und Ballaststoffe wird das Sättigungsgefühl beschleunigt und hält länger an. Es konnte zwar keine signifikante Gewichtsreduktion festgestellt werden, jedoch verringerte sich die Kalorienaufnahme der Familien mit 14 Avocados pro Woche um 29 Prozent und auch die Versorgung von Vitaminen und Mineralstoffen verbesserte sich. Auch bei den Familien mit drei Avocados sank die Kalorienaufnahme, wenn auch nur um drei Prozent.

Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig

Du möchtest abnehmen oder dich generell gesünder ernähren? Dann wird eine einzelne Frucht natürlich nicht helfen. Auch das ewige Kalorien-Zählen bringt nichts, denn es kommt nicht unbedingt darauf an, wie viel du isst, sondern was. Neben Bewegung ist eine gesunde Ernährung der Schlüssel. Gemüse, Obst und unverarbeitete Lebensmittel sollten auf deiner Einkaufsliste stehen. Natürlich darfst du auch mal etwas Süßes oder Fast Food essen, solange es sich in Grenzen hält. Wer sich dann noch ein sportliches Hobby sucht, macht alles richtig!