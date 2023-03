Green Flags beim Dating: Daran erkennst du, dass dein Date es ernst meint

Green Flags? Was soll das bedeuten? Jede:r kennt wahrscheinlich die sogenannten Red Flags. Sie gelten als Warnsignale. Die Green Flags sind genau das Gegenteil und geben dir das Go beim Dating. Du kannst sie quasi als Wegweiser sehen und mit diesen 8 Anzeichen checken, ob er/sie es ernst meint.

1. Dein Date lässt dich zu Wort kommen

Ich, ich, ich… Hilfe! Die schlimmsten Dates sind die, wenn jemand die ganze Zeit nur über sich redet. Wenn dein Schwarm aber dein Perfect Match ist, wird er oder sie in eurem Gespräch Gegenfragen stellen. Damit zeigt dein Gegenüber eindeutiges Interesse an dir und deinem Leben. Auch entsteht so ein viel besseres Gespräch, indem ihr euch Schritt für Schritt besser kennenlernen könnt. Wir haben ein paar Ideen für Gesprächsthemen beim ersten Date.

Du willst wissen, was sich dein Date wünscht? Beim Entschlüsseln helfen dir die 5 Sprachen der Liebe. Ihr seid ein wahres Match und harmoniert perfekt? Nur wann ist der perfekte Zeitpunkt für den ersten Kuss beim Date? Wir verraten, wann die Zeit gekommen ist. Wenn du wissen willst, auf welche Signale du bei deinem Date noch achten solltest, findest du hier unsere Red Flags beim ersten Date. Du weißt nicht, wie du mit deinem Schwarm ins Gespräch kommen sollst? Dann haben wir hier Ideen, die wirklich funktionieren. Red Flags beim Schreiben. Lese hier, bei welchen Anzeichen sich kein Treffen mit ihm oder ihr es sich lohnt.

2. Du bist du selbst

Natürlich spielt am Anfang auch Nervosität eine Rolle und du willst deinem Date gefallen, dennoch solltest du dich nicht zu sehr verstellen und dich im Laufe des Treffens entspannen können. Schließlich willst du ihm oder ihr dein wahres Ich zeigen. Wenn dir das gelingt, solltest du dran bleiben, denn hier könnte sich echtes Match ergeben.

3. Keine Gespräche über Ex-Partner:innen

Gespräche über Ex-Partner:innen sind ein absolutes No Go. Deswegen bekommt dein Date schon mal einen großen Pluspunkt, wenn solche Themen nicht angesprochen werden. Das sind Gespräche, die später immer noch stattfinden können. Wenn dein Date das auslässt, ist es zum einen ein Zeichen dafür, dass er oder sie mit der alten Beziehung abgeschlossen hat und zum anderen, dass er oder sie völlig mit den Gedanken bei dir ist, und die Vergangenheit keine Rolle mehr spielt.

Im Clip: Der Dating-Horror "Mosting": Was steckt dahinter?

4. Dein Date ist stolz auf dich

Keine verstohlenen Blicke nach links oder rechts, ob euch womöglich jemand bei eurem Date gespottet hat. Ihr seid beide stolz, miteinander gesehen zu werden und genießt jede Minute in vollen Zügen. Übrigens, mit diesen Tipps für deine Körpersprache punktest du beim ersten Date! Außerdem: So kannst du deine:n Traummann und Traumfrau erkennen. Ebenfalls wichtig: Diese Sätze solltest du beim ersten Date auf keinen Fall sagen. Du bist dir unsicher, ob dein Traummann es ernst mit dir meint? Hier verraten wir dir 7 Anzeichen, wie Männer flirten, wenn sie's ernst meinen.

5. Ihr vertraut euch Geheimnisse an

Du fühlst dich in der Gegenwart deines Dates pudelwohl und kannst dich völlig fallen lassen. Eure Gespräche sind ehrlich und offen. In der kurzen Zeit hat sich bei euch sogar schon sowas wie Vertrauen aufgebaut und dein Crush rückt schon mit den ersten Geheimnissen oder unangenehmen Erlebnissen heraus. Auch du erwischt dich dabei, wie du Geschichten erzählst, die nicht einmal alle deine Freund:innen kennen? Dann schwebst du längst auf Wolke 7, denn wenn ihr bei eurem Date schon so weit gekommen seid, dann sieht das nach großem Potenzial für die wahre Liebe aus.

6. Die Zeit verfliegt

Eine weitere eindeutige Green Flag ist, wenn dein Gegenüber und natürlich auch du selbst nicht alle drei Minuten auf die Uhr schaut. Das beste Zeichen ist, wenn ihr auf einmal bemerkt, dass sich alles um euch herum verändert hat, zum Beispiel ist es auf einmal draußen dunkel geworden. Durch eure intensiven Gespräche habt ihr alles um euch herum ausgeblendet. Das ist ein unfassbar gutes Zeichen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Minuten zählen oder andauerndes auf die Uhr schauen.

7. Ihr macht Pläne für das nächste Date

Ihr schmiedet bereits nach dem ersten Date Pläne für das nächste Date und seht euch schon beim nächsten Treffen im Zoo, bei einem romantischen Picknick bei Sonnenaufgang… Das ist ein absoluter Volltreffer! Niemand würde von weiteren Dates träumen, wenn das erste nicht überzeugt hat. Womöglich habt ihr sogar schon einen festen Termin ausgemacht? Wenn ihr, schon so weit gegangen seid, kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen und deinen heißen Flirt in vollen Zügen genießen. Wir haben 7 tolle Ideen für ein Date im Frühling!

8. Du hast ein gutes Gefühl nach dem Date

Es ist gut gelaufen? Großartig! Genau so soll es sein. Auf dieses positive Gefühl kannst du dich verlassen. Wenn du auch noch ein paar Stunden später auf Wolke 7 schwebst, war dein Date eindeutig gelungen und es werden noch viele weitere folgen.