Großes Reise-Horoskop 2023: Welcher Urlaub passt zu deinem Sternzeichen?

Urlaubs-Inspiration gefällig? Unser Reisehoroskop weiß, welches Sternzeichen sich in welchem Land am wohlsten fühlt. Diese Trips sollten Widder, Zwillinge und Fische 2023 buchen, um das beste Urlaubserlebnis ever zu bekommen.

Sternzeichen-Reisen? Macht Sinn!

Reisen nach Horoskop? Klingt erstmal befremdlich, macht aber total Sinn! Denn jedes Sternzeichen tickt bekanntlich anders - die einen wollen Action, die anderen einen kulturellen Städtetrip. Oder einfach bei einem guten Buch am Strand chillen. Deswegen hat sich die Reisebuchungsplattform Omio gemeinsam mit der bekannten Astrologin Lori Haberkorn das Jahr 2023 geschnappt und die besten Reiseziele passgenau auf das jeweilige Sternzeichen erstellt. Das Ergebnis? Gibt's hier! Mal schauen, wohin deine Reise geht...

Widder: Surfen in Portugal und Entdeckungen in Griechenland

Widder zieht es 2023 nach Portugal © Dina Badamshina-unsplash

Lieber Widder, 2023 wird definitiv dein Jahr, denn es steht ganz im Zeichen des Mars! Auch wenn es vielleicht etwas schleppend und unaufgeregt begonnen hat, kannst du dir sicher sein: In der zweiten Jahreshälfte geht es erst so richtig los! Du hast als Feuerelement bekanntlich genug Energie - für dich ist kein Berg zu hoch und kein Abenteuer zu wild. Deswegen solltest du auch einen Urlaub buchen, der deinem Temperament gewachsen ist. Wie wäre es mit einem Trip nach Portugal, genauer dem Camilo Beach an der Algarve. Reite die Wellen und entdecke die verborgenen Höhlen von Benagil im südlichsten Teil des Landes. Lass dich in den kleinen Cafés für dein nächstes Abenteuer inspirieren.

Auch das noch eher unbekannte Pindosgebirge in Griechenland könnte mit seinen Bären und Wildkatzen genau dein Ding sein. Sehnst du dich nach einer Herausforderung fernab von Trubel und Alltagsstress? Dann sind die tiefsten Schluchten der Welt im Pindosgebirge genau das Richtige für deine innere und äußere Sommerreise.

P.S.: Wenn du Lust auf einen Städtetrip hast, empfiehlt Lori Haberkorn New York im Herbst!

Stier: Eisgenuss in Florenz und Kreativität auf Mallorca

Die Ponte Vecchio runterschlendern mit Eis in der Hand - perfekt für Stiere © Matt Hardy-unsplash

Die Weingläser klirren, irgendwo hörst du einen Straßenmusiker und die Sonne scheint - das ist Bella Italia! Als Stier liebst du das Schöne im Leben, sei es gutes Essen, Mode, Kunst oder die Natur in ihrer vollkommenen Fülle. Italien schenkt dir all das in diesem Sommer dank der Venus im Löwen. Und Venus ist bekanntlich nicht nur dein Planet, sondern auch die Muse der toskanischen Stadt Florenz, weswegen sie deinem Sternzeichen zugeordnet wird. Wenn das also kein Zeichen ist, sich in den Uffizien zu verlieren, einen Aperol auf einer der zahlreichen Dachterrassen zu trinken, im ersten Gucci-Store der Welt shoppen oder im Boboli-Garten zu schlendern...

Neben Florenz ist auch die Insel Mallorca ein typisches Stier-Reiseziel. Die Insel hat so viel mehr zu bieten als nur den Ballermann! Du kannst dich beispielsweise im erst kürzlich eröffneten Creative Luxury Hotel Corazon kreativ so richtig austoben und nebenbei noch die Blüte der Natur auf "deiner" Insel genießen. Ein Mietauto lohnt sich hier total.

Zwilling: L.A. Gossip und Mykonos Moonlight Partys

Magisches Mykonos für Zwillinge © Adobe Stock/ Michal

Keine Party ohne dich - das ist dein Motto 2023. Egal, ob du auf einem Cocktailabend in Beverly Hills glitzerst oder im flatternden Hippie-Kleid unter dem Mondlicht auf Mykonos tanzt - du bist als Zwilling der Star jeder Party! Mit deinen positiven Vibes und deinem unglaublichen Humor bringst du nicht nur Schwung in jegliches Geschehen, sondern ziehst auch genau die Menschen an, mit denen du diesen Sommer deine großen Visionen verwirklichen kannst!

2023 hat sich bereits vieles in dir bewegt und eventuell befindest du dich in einer großen Transformation deiner Persönlichkeit. Nun ist alles möglich. Hast du schon mal Moon Manifesting (Ziele und Wünsche mit einem Mondritual manifestieren) ausprobiert? Vielleicht ist dieser Sommer, mit all den magischen Nächten auf Mykonos und in Los Angeles, genau der perfekte Start dafür!

Krebs: Tauchen auf Mykonos und Genuss in Wien

Tauchgang auf Menorca heißt es für die Krebse © Daniel Ferrandiz-unsplash

Was für andere Sternzeichen wie der Hang zu Bequemlichkeit wirkt, ist tatsächlich dein Talent, jeden Ort zu deinem Zuhause zu machen. Denn als Krebs stehen Wohlbefinden und Gemütlichkeit ganz oben auf deiner Prio-Liste. Während Stiere Mallorca unsicher machen, zieht es Krebse auf die "kleine Schwester", die Insel Menorca. Sie gilt - noch - als Geheimtipp, ist nicht zu überlaufen und zwischen paradiesischen Buchten, Schafen und Ziegen findest du in den niedlichen Fischerdörfchen deine innere Ruhe.

Ein ähnliches Gefühl löst auch Wien in dir aus. Erkunde die alten Gebäude der Innenstadt, wandle auf den Pfaden von Kaiserin Sisi, lausche dem typischen "Wiener Schmäh" und finde an heißen Tagen Abkühlung im Krapfenwaldbad mit Aussicht auf die gesamte Stadt. Tipp: Geh es entspannt an, denn aus der Ruhe entstehen deine neuen Ideen!

Löwe: Verliebt in Paris und New York

Ob über den Dächern der Stadt oder doch an der Seine - Paris ist ein Genuss für Löwen © Adobe Stock/ scaliger

Bereit für die Reisen deines Lebens? Liebesplanet Venus ist über den gesamten Sommer bis zum 9. Oktober in deinem Zeichen und bringt neben heißen Nächten und etwas Drama vor allem zwei Dinge in dein Leben: Liebe und Lebensfreude. Jetzt ist es Zeit, dich mal wieder zu zeigen, lieber Löwe! "All eyes on me" und "Mehr ist mehr" ist die Devise deiner Urlaubsplanung. Dafür eignen sich gerade zwei Weltmetropolen perfekt: Paris und New York City. Geh in Restaurants und probiere neue Gerichte aus, schmeiß dich in Schale und mach das Nachtleben unsicher! Danach entspannst du dich bei einem Spaziergang am Hudson River oder der Seine und lässt dich von den Schwingungen der Stadt treiben.

Und weil du gar nicht genug bekommen kannst, und vor Energie und Motivation fast platzt, plane gerne noch einen Kurztrip nach Ibiza, Santorini oder Rom ein.

Jungfrau: Spontan nach Amsterdam und Selbstfindung in den USA

In den Straßen von Amsterdam finden Jungefrauen 2023 ihr Glück © Park Savio Felix-unsplash

Dieses Jahr bringt dich total zurück zu deiner Essenz. Als Jungfrau bist du oft streng mit dir selbst. Mal die Kontrolle abzugeben, ist nicht unbedingt leicht für dich. In diesem Sommer lässt du einfach mal los und wirst dich dabei ganz neu entdecken. Denn dieser Sommer führt dich nicht nur an die magischsten Orte der Welt, sondern vor allem zu dir selbst. Egal, ob du einen spontanen Kurztrip nach Amsterdam unternimmst, und dich dort zwischen Grachten, Kunst und Blumenmärkten tummelst, oder länger in den Niederlanden entspannst: Ein Stop bei der besten Keksbäckerei Amsterdams, Van Stapele, sollte unbedingt drin sein! Schließlich sollst du dich ganz und gar verwöhnen.

Noch mehr Selbstfindung gibt es in den USA. Vor allem Wyoming und eine mehrtägige Tour durch den Yellowstone National Park könnte Jungfrauen in diesem Sommer und Herbst so richtig begeistern. Vom Grand Canyon zu Geysiren, Wildlife Touren und dem atemberaubenden Yellowstone-Supervulkan - Wyoming hat so einiges zu bieten. Nutze jede Chance, die sich dir bietet!

Waage: Trubel in Marrakesch und Shopping in Lissabon

Im trubeligen Marrakkesch kommen Waagen gut klar © Annie Spratt-unsplash

Wie auch beim Stier, ist dein Planet Venus in diesem Sommer höchst aktiv, und das macht sich auch bei dir bemerkbar. Als Waage liebst du es, von schönen Dingen umgeben zu sein, weswegen die Basare von Marrakesch dich beflügeln. Ätherische Düfte, bunte Gewürze und Schmuckhandwerk an jeder Ecke - ein wahrer Himmel für Waagen, die sich im Trubel total wohlfühlen. Das Beste daran: Dafür musst du nicht im Riad oder Agafay verweilen, denn auch die kleineren Hotels und Apartments im Zentrum werden deinen Design-Ansprüchen genügen.

Möchtest du spontan verreisen, dann findest du all das auch auf den Straßen Lissabons. Als Andenken dürfen die bekannten Keramikfliesen für Küche, Bad oder Terrasse natürlich nicht in deinem Gepäck fehlen. Für den kulinarischen Genuss sollte das ein oder andere Pastel de Nata drin sein, ein Blätterteigtörtchen mit Vanillecremefüllung. So erschaffst du Reisemomente, die dir das Jahr 2023 sicherlich versüßen.

P.S.: Auch Venedig und Paris könnten in diesem Sommer auf deiner Reiseliste zu finden sein!

Skorpion: Extrem-Urlaub in Ägypten und Entspannung auf Elba

Auf dem Rücken der Kamele erkunden Skorpione Ägypten © Adobe Stock/ Riyazi Muzammil

Als Skorpion liebst du die Extreme! Wenn du etwas erleben möchtest, dann zu hundert Prozent. Planst du 2023 eine wirklich transformierende Reise? Dann ist Ägypten, genauer Kairo, mit den Pyramiden von Gizeh genau das Richtige für dich. Eine Stunde Sandsurfen auf den Sanddünen der Wüste und ein Ritt auf einem Kamel sollten unbedingt drin sein. Vor allem im Herbst könnte dich diese Reise zu der ein oder anderen Erleuchtung führen.

Wenn du Entspannung brauchst, dann aber bitte auch zu hundert Prozent. Die findest du auf Sizilien oder Elba, die besonders im Oktober dein Gemüt erden. Hier kannst du nicht nur die Füße hochlegen, und deine Seele in Hängematten zwischen Olivenbäumen baumeln lassen, sondern auch mal endlich einen Urlaubsroman lesen.

Schütze: Lofoten und Andalusien als Selbstfindungsorte

Einmal die Polarlichter sehen, das geht für Schützen auf den Lofoten in Erfüllung © Jake Hinds-unsplash

Das Reisen wurde dir mit deinem Sternzeichen quasi in die Wiege gelegt, denn Schützen gelten als die Weltenbummler unter den Tierkreiszeichen. Wo die Reise für dich dieses Jahr hingeht? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Yoga-Retreat direkt am Meer? Ob Malaga, Marbella oder Cádiz - Andalusien öffnet dir alle Portale für deine individuelle Selbstfindungsreise.

Doch die endet nicht mit dem einen Trip, denn du bist stets auf der Suche nach neuen Abenteuern. Wenn die Tage wieder etwas kürzer werden, darfst du im hohen Norden Norwegens die Polarlichter und die Magie des Lebens entdecken und somit einen weiteren Check auf deiner Reise-Bucketlist abhaken. Eine Bootstour auf den Lofoten bietet die perfekte Mischung aus Naturwunder und Genuss.

Steinbock: Große Gefühle in Venedig und Natur pur in der Schweiz

Auf Steinböcke wartet die Liebe in den Straßen von Venedig © Dana Andreea-unsplash

Als geerdeter Steinbock strahlst du stets Stabilität, Vertrauen und Sicherheit aus. Du übernimmst gerne die Verantwortung und bist somit ein Leader unter den Sternzeichen. Du arbeitest gerne und das oft und viel - doch nach 'work hard' kommt immer auch 'play hard'. Deswegen stehen jetzt alle Zeichen auf Liebe und Zweisamkeit im Urlaub. Genieße romantische Stunden bei Gondelfahrten durch die Kanäle Venedigs und heiße Küsse (und vielleicht einen Heiratsantrag?) in den charmanten Gassen der italienischen Stadt.

Möchtest du noch mehr Frischluft schnappen, dann gönne dir etwas Auszeit in den Schweizer Alpen. Sie sind nämlich nicht nur im Winter beliebt, sondern überzeugen im Sommer mit einer Vielfalt an sportlichen Aktivitäten. Hast du schon mal die Berge rund um Zermatt erkundet? Für eine kühlende Erfrischung sorgen Bergseen, Flüsse und ein wohlverdienter Spritz auf der Almhütte.

Wassermann: Katamaran-Trip auf Ibiza und Big City-Vibes in Berlin

Wasserspaß auf Ibiza - das klingt nach Urlaub für Wassermänner © Ferran Feixas-unsplash

Als Wassermann bist du der Individualist und Visionär unter den Sternzeichen und das ist deine Superpower. Berlin empfängt dich mit offenen Armen und begeistert mit coolen Cafés, Szeneläden und Partys für einen gelungenen Summer in the City.

Zieht es dich doch eher in den Süden, dann findest du dein Berlin-Glück mit all seinen Kuriositäten und Exzentrizitäten auch auf Ibiza. Eine Reise auf die Insel sorgt nicht nur für Spaß und gute Laune, sondern bringt auch so einige Abenteuer mit sich. Tanze mit den Einheimischen bis in die Morgenstunden mit dem Blick auf die mystische Insel Es Vedra oder erkunde die Geheimnisse von Ibiza bei einer Katamaran-Tour. So oder so, die kraftvollen Vibes werden deine Energietanks wieder voll aufladen, sodass du auch nach dem Urlaub richtig durchstarten kannst!

Fische: Seelenfrieden auf Island und in Kroatien

Zwischen Gletschern und Islandponys finden Fische innere Ruhe © Vladimir Riabinin-unsplash

In Kroatien und Island wartet auf die Fische ihr absolutes "Endlich bei mir angekommen"-Gefühl. Venus bringt zwar großen Schwung in dein Berufsleben - mit neuen Projekten, Kontakten und Visionen - doch als äußerst sensibles Wesen darfst du dabei auch nicht den Ausgleich und die Zeit für dich selbst vergessen. Mit einem Kurztrip zu den Plitvicer Seen in Kroatien oder einer ausgiebigen Auszeit und Reise zu all den Naturwundern von Island, kommst du am Ende des Jahres zu einem neuen Höhepunkt der Erfolge! Lasse deinen Alltag zurück und gönn deiner Seele freien Lauf, an Wasserfällen in Kroatien oder der "Blauen Lagune" auf Island. Mit Venus an deiner Seite können sich auch neue Verbindungen entwickeln, die ein Leben lang bleiben.