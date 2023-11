Gute-Laune-Garantie: Wie Musik gegen Herbst-Blues hilft!

Stell dir vor, du müsstest in Zukunft ohne Musik leben. Unvorstellbar, oder? Mit Musik macht das Leben doch doppelt so viel Spaß! Jede:r hat doch einen bestimmten Song, der sie/ihn an bestimmte Ereignisse im Leben erinnert – sei es das erste Mal auf eine Party gehen, der erste Urlaub mit Freunden oder der erste Liebeskummer. Klar ist, Musik bringt einen frischen Wind in unseren Alltag und macht noch viel mehr. Lies hier mehr dazu...

Darum macht Musik glücklich und hilft gegen Stress

Wir kennen es alle: Der Alltag spannt uns so sehr ein, dass wir gar nicht die Zeit finden und kurz zu erholen. Dabei ist eine kurze Verschnaufpause so wichtig für unseren Körper. Wie wäre es mit Musik im Ohr? Musik ist nämlich gesund! Das belegen sogar Studien zu Musik. Wusstest du zum Beispiel, dass Musik eine positive Wirkung auf dein Gehirn hat? Das heißt Musik hören oder Musizieren erregt viele wichtige Bereiche im Gehirn. Das ist aber noch nicht alles - Hormone wie Endorphine werden beim Musik hören ausgeschüttet, die dich glücklich machen. Endorphine sind körpereigene Glückshormone, die zum Beispiel beim Essen oder Sex ausgeschüttet werden.

Eine Studie mit 779 Teilnehmern aus unterschiedlichen Nationen, hat herausgefunden, dass Musik die Gesundheit fördert. Zum Beispiel hat Musik hören einen ähnlichen Effekt wie Sport. Ist das nicht toll? Vor allem für alle Sportmuffel könnte das doch eine erfreuliche Nachricht sein? Also, Musik an - Welt aus! So lässt sich nämlich auch der Herbstblues ein wenig besser aushalten, findest du nicht?

Das Tolle ist, gleichzeitig hilft dir Musik Stress abzubauen. Forscher haben herausgefunden, dass vor allem klassische Musik gegen Stress helfen kann. Die melodischen Klänge soll vor allem Menschen, die an Herz-Kreislauf-Problemen leiden, helfen. Weiter wirkt sich klassische Musik positiv auf das Nervensystem und Immunsystem aus. Außerdem steigert Musik deine Kreativität, Konzentration und Tatkraft.

Musik als Therapie

Die positive Wirkung von Musik auf den Mensch wird auch gezielt als Therapiemethode angewandt. Die Musiktherapie wird eingesetzt, um körperliche, seelische und geistige Gesundheit wiederaufzubauen, zu fördern und zu erhalten. Diese Therapie eignet sich für Menschen jeder Altersgruppe. Behandeln lassen können sich Menschen, die an psychischen, psychosomatischen und/oder neurologischen Erkrankungen, leiden.

Weitere Gebiete, bei der Musik Betroffene helfen soll:

Psychosomatik

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Autismus

Onkologie

Schmerzmedizin

Demenz

Traumatisierung

Heilpädagogik

Gut zu wissen: Musik als Lebensretter

Musik kann für uns sogar in lebensbedrohlichen Situationen ein Lebensretter sein. Ärzte raten bei einer Herzdruckmassage im Kopf den Song "Highway to Hell" von AC/DC. "Staying Alive" von den Bee Gees sei für eine Herzdruckmassage auch geeignet. Warum gerade diese Songs, fragst du dich jetzt? Beide Songs haben zwischen 100 und 120 Schläge pro Minute und haben somit den perfekten Rhythmus für eine Herzdruckmassage.

