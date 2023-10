Halloween 2023: Welches Kostüm zu deinem Sternzeichen passt!

Einmal im Jahr darf jeder verkleidungstechnisch seine dunkle Seite zum Vorschein bringen: endlich ist wieder Halloween! Doch in welches Kostüm sollen wir uns zum gruseligsten Tag des Jahres 2023 hüllen? Wir verraten dir, welches Halloween-Outfit in diesem Jahr zu deinem Sternzeichen passt....

Anzeige

Halloween: Dieses Kostüm passt zu deinem Sternzeichen

Halloween ist mittlerweile nicht nur in Amerika ein großes Ding, sondern auch in Deutschland zu einem echten Kult-Fest avanciert. Ob ein bisschen Deko, Süßigkeiten-Wanderung à la "Süßes oder Saures" oder coole Partys – zu Halloween ist einiges los. Aber was wäre der schaurig-schönste Tag des Jahres ohne das perfekte Halloween-Kostüm? Denn schließlich geht es an dem Tag doch auch darum, mal eine andere Seite von sich zu zeigen und damit im besten Falle auch noch die bösen Geister zu vertreiben.

Und weil wir nicht nur an Geistern, sondern auch an die Sterne glauben, haben wir uns die ganze Thematik genauer angeschaut. Du wolltest schon immer das perfekte Kostüm zu deinem Sternzeichen? Wir wissen, in was sich Steinbock, Zwilling, Jungfrau und Co. besonders wohlfühlen!

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Auf diese Sternzeichen wartet an Halloween eine Überrschung

Das steckt hinter dem Halloween-Hype

Als sich Halloween in den 90er Jahren allmählich von den USA nach Europa verbreitete, wurde man in der Walpurgisnacht noch schief angeguckt, wenn man maskiert durch die Straßen lief. Mittlerweile hat sich das aber geändert. US-Serien wie "The Walking Dead" erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass sich Fans weltweit sogar unabhängig von Halloween in blutverschmierte Kostüme werfen und sich zu sogenannten "Zombie-Walks" treffen. Heutzutage gibt es sogar in Deutschland Kostümshops, die ganzjährig alles verkaufen, was das Horror-Herz begehrt. Die Ansprüche an die Kreativität am 31. Oktober sind in den vergangenen Jahren also deutlich gestiegen.

Anzeige

Mit dem Sternzeichen das passende Kostüm finden

Doch wie entscheidet man sich bei der schier endlosen Auswahl an gruseligen Halloween-Stylings für ein Kostüm? Schlüpft man schon in eine Verkleidung, macht das Ganze doch gleich doppelt so viel Spaß, wenn man sich in dem Outfit auch wohl fühlt. Einen Anhaltspunkt, welcher Schocker-Look am besten zu einem passt, kann das Sternzeichen geben. Aus astrologischer Sicht hat das Sternzeichen Einfluss darauf, welche Eigenschaften ein Mensch besitzt. Wieso sollte man sich nicht ein bisschen Hilfe aus der Astrologie holen, wenn Halloween doch ohnehin ein überirdisches Fest ist? In unserem Video zeigen wir dir, welches Kostüm am besten zu deinem jeweiligen Sternzeichen passt.

Anzeige

Anzeige

Die besten Halloween-Kostüme für dein Sternzeichen

Steinbock

22.12. – 20.01.

Steinböcke sind unabhängig, zielstrebig und die geborenen Anführer. Außerdem lieben sie traditionsreiche Kostüme und setzen immer lieber auf einen Klassiker, als auf neumoderne Kreationen. Diese Mischung eignet sich perfekte für das Werwolf-Kostüm!

Date-Ideen 2023: Diese Dates passen perfekt zu deinem Sternzeichen

Wassermann

21.01. – 19.02.

Wassermänner mögen es kreativ, speziell und würden im Zweifelsfall alles dafür tun, um einen Kostüm-Wettbewerb zu gewinnen. Das perfekte Kostüm ist daher ein Alien.

Fische

20.02. – 20.03.

Fische sind genauso verträumt wie gefühlvoll und finden ihre Comfort Zone außerhalb des Scheinwerferlichts. Unsere wärmste Halloween-Kostüm-Empfehlung ist daher ein Familienmitglied der Adams Family!

Widder

21.03. – 20.04.

Mit den energiegeladenen und lebensfrohen Widder wird es garantiert nie langweilig! Ihnen ist es nicht wichtig, was andere über sie denken, wenn gleich sie es natürlich dennoch mögen, andere zu beeindrucken. Was das genau bedeutet? Jede Menge Kunstblut! Widder machen zu Halloween besonders als Zombie eine gute Figur!

Du planst eine Halloween-Party? Dann solltest du auf jeden Fall leckere und gruselige Snacks vorbereiten. Auch mit coolen Halloween-Sprüchen kommst du immer gut an. Auf einer gruseligen Halloween-Party darf außerdem auf keinen Fall die richtige Halloween-Deko fehlen: 6 gruselige Deko-Trends für deine Party

Stier

21.04. – 20.05.

Stiere sind loyal, verlässlich und wollen auf keinen Fall in der Menge von Gruppenkostümen untergehen. Das bedeutet, das perfekte Halloween-Kostüm für den Stier ist sowohl einzigartig, als auch beeindruckend. Das führt nicht selten dazu, dass sich Stiere plötzlich in ganz unerwartete Gestalten hüllen (vornehmlich berühmte Persönlichkeiten). Dieses Jahr könnte das zum Beispiel ein Disney-Bösewicht bzw. eine Disney-Bösewichtin oder eine heißer Vampir sein.

Zwilling

21.05. – 21.06.

Zwillinge sind kommunikativ, jederzeit für einen Spaß zu haben und auf jeder Halloween-Party gerngesehene Gäste! Ihr Kostüm sollte daher gleichsam lustig wie gruselig sein - und was würde sich hier besser eignen als ein Killer-Clown?

Krebs

22.06. – 22.07.

Die gefühlvollen Krebse nutzen diesen Tag der Tage um ihrer nostalgischen Ader mal wieder freien Lauf zu lassen und sich als ihre Kindheitshelden zu verkleiden. Ob das zu Halloween passt? Auf jeden Fall! Beispielsweise ist es in den USA ganz normal, dass die Kostüme nicht immer gruselig sind. Also freie Fahrt voraus!

Wie deine Chancen auf Liebe in Halloween stehen? Das verrät dir unser Liebes-Horoskop für Oktober.

Löwe

23.07. – 23.08.

Bewunderung, Beifall und jede Menge Staunen: So stellen sich die Löwen die Reaktion der anderen auf ihr Kostüm vor. Das zu erreichen ist allerdings gar nicht immer so einfach und erfordert wirklich guten Einfallsreichtum. Daher könnten Löwen in zu Halloween besonders gut mit einem ikonischen Kostüm beraten sein à la Elvis, Cher oder – für alle die es schockierend mögen – Carry aus dem gleichnamigen Film.

Jungfrau

24.08. – 23.09.

Ihr braucht ein gewisses Maß an Perfektionsmus und seid ebenso wenig pragmatischen Kostümen gegenüber abgeneigt, weshalb die Wahl des Kostüms manchmal in das ein oder andere Extrem fällt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Verkleidung als schwarze Witwe? Hier sitzt in jedem Fall jedes Detail!

Waage

24.09. – 23.10.

Der ausgeprägte Sinn für Gerechtigkeit und Ästhetik von Waagen macht auch zu Halloween keine Ausnahmen. Unser Rat: Verkleidet euch als gute Hexe oder Meerjungfrau!

Skorpion

24.10. – 22.11.

Skorpione lassen sich nicht so gut durchschauen, nicht zu Halloween und auch an keinem anderen Tag im Jahr. Der beste Kostüm-Tipp ist daher eine Katze oder Cat Woman, je nach dem, wie ausgefallen das Ganze werden darf!

Schütze

23.11. – 21.12.

Sorglos, lebenslustig und immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer: Schützen wollen Spaß! Da man dafür nicht wirklich viel braucht und auch ohne viel Chichi eine gute Zeit haben kann, reicht es schon, sich als Skelett zu verkleiden und den anderen mit lustigen Ketten oder Rasseln das Gruseln zu lehren!