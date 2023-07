Hat er echtes Interesse an dir? Wenn er dir DAS bei WhatsApp schreibt, meint er es ernst

Du schreibst mit deinem Crush hin und her, bist dir allerdings nicht ganz sicher, ob er dich nicht vielleicht nur warm hält? Aber: Die Art und Weise, wie er schreibt - und vor allem was er schreibt - gibt Aufschluss darüber, wie er zu dir steht. Hat er aufrichtiges Interesse an dir oder ist er nur auf einen kleinen Flirt ohne tiefe Gefühle aus?

Er sucht ständig den Kontakt zu dir

Mal Hand aufs Herz: Bist immer nur du diejenige, die die Initiative ergreift, damit ihr überhaupt in Kontakt bleibt? Antwortet er direkt auf deine Messages oder musst du oftmals stundenlang auf eine Rückmeldung warten - und das, obwohl er online ist? Oder schreibt er dir aktiv von sich aus? Falls Letzteres der Fall ist, kannst du davon ausgehen, dass ihm etwas an dir liegt! Klar, nicht jeder ist der Typ für ausschweifende Sprach- oder Textnachrichten via WhatsApp. Das solltest du bedenken. Doch selbst ein kleines, regelmäßiges "Guten Morgen" oder andere wiederkehrende Nachrichten signalisieren bereits, dass er an dich denkt.

Er sendet Signale - die du nur noch richtig deuten musst: So verhalten sich verliebte Männer. Achte auch auf seine Körpersprache beim ersten Date - das sind Anzeichen, dass er dich mag!

Mehr als nur Smalltalk

Was wir den Tag über machen, mit wem wir Zeit verbringen und was uns gerade beschäftigt, kann viel über unseren Charakter und unsere Gefühle verraten. Entsprechend ist es natürlich von Vorteil, sich gegenseitig in den Alltag zu integrieren - auch, wenn man sich nicht sieht. Stellt er dir vermehrt persönliche Fragen, zum Beispiel, was du in deiner Freizeit machst, wie deine Freund:innen so drauf sind und wie es dir geht, zeigt das, dass er nicht nur auf Oberflächlichkeiten aus ist. Seine Gespräche gehen über die üblichen Smalltalk-Themen hinaus und er versucht, eine tiefe Connection zu dir aufzubauen.

Hier sind 5 Anzeichen, an denen du erkennen kannst, dass er es ernst mit dir meint

Wenn du ihm von anstehenden Ereignissen berichtest, merkt er sich das und fragt nach, wie es lief

Er stellt tiefgründige Fragen wie "Was macht dich glücklich" oder "Wie stellst du dir eine ideale Beziehung vor

Er fragt, wie dein Tag war und ist auch an deinen Alltags-Problemen interessiert

Er merkt sich, was du ihm schreibst und geht auch Tage später auf das Thema ein

Diese 4 Anzeichen beweisen es: Will er eine Beziehung mit dir oder nicht?

Er bringt dich zum Lachen

Kleine Neckereien oder süße Komplimente führen dazu, die Atmosphäre zwischen euch aufzulockern. Wenn er in euren Gesprächen immer wieder etwas schreibt, das dich zum Lachen oder Schmunzeln bringt, ist das seine Art, dir gefallen zu wollen. Natürlich zählen witzige Gifs und Bilder ebenfalls dazu. All das spricht dafür, dass er mehr als nur ein temporärer Flirt für dich sein will. Wusstest du außerdem, dass gemeinsames Lachen eure Bindung stärkt? Beim Lachen werden verschiedene Hormone im Körper ausgeschüttet, die das Wohlbefinden steigern und Glücksgefühle hervorrufen.

Er schickt dir kleine Aufmerksamkeiten

Ein weiteres, ganz klares Signal, dass er dich gut findet: Er schickt dir zwischendurch Fotos von sich oder Menschen, mit denen er gerade Zeit verbringt! Das zeigt, dass er dich an seinem Leben teilhaben lassen möchte und seine Worte nicht nur heiße Luft sind. Auch das Senden von süßen Gifs oder TikToks zur Aufmunterung beispielsweise führt dazu, Emotionen zu erzeugen und Gemeinsamkeiten wie kleine Rituale oder Insider zu entwickeln.

Er will dich sehen

Natürlich lernt man sich beim Chatten besser kennen - und für manche ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit, zum Beispiel beim Long Distance Dating auch auf Entfernung in Kontakt zu bleiben. Doch wenn er dir zeigt, dass ihm das nicht ausreicht und er den Wunsch nach einem Treffen mit dir immer wieder äußert und forciert, ist die Sache klar: Er hat Interesse an dir und will viel mehr als nur einen kleinen WhatsApp-Flirt für Zwischendurch. Wenn er dann noch alles in die Wege leitet, damit ihr euch wirklich seht - Jackpot!