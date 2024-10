Herbst-Horoskop für Singles 2024: Diese Sternzeichen erwartet ein neues Liebes-Level

Du bist Single? Die planetaren Konstellationen im Herbst werden dein Leben durcheinanderwirbeln. Wer jetzt die besten Chancen hat, der Liebe zu begegnen? Unser Horoskop prophezeit Steinbock, Stier, Löwen und Co. Sternstunden!

Der Sommer neigt sich zwar dem Ende zu, doch das bedeutet nicht, dass die Flirt-Saison vorbei ist, im Gegenteil! Vielleicht bist du gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt oder hast die lauen Sommerabende beim Grillen oder am See mit Freund:innen genossen und fragst dich nun, was der Herbst für dein Liebesleben bereithält?

Im Herbst 2024 dominiert Jupiter im Stier und Mars in den Zwillingen, was sowohl die Chance auf eine langfristige Beziehung als auch aufregende neue Begegnungen erhöht. Auch Merkur und Venus spielen eine subtile, aber zentrale Rolle, indem sie die Themen Kommunikation und innere Reflexion in den Vordergrund rücken. Ende September bringt Saturns Opposition eine ernstere, reifere Energie in Liebesangelegenheiten, was den Übergang vom Sommer-Flirt zu etwas Beständigem fördern könnte.

Widder: (Online-)Dating als Schlüssel zum Erfolg

(21. März - 20. April)

Widder aufgepasst! Dieser Herbst könnte für dich besonders aufregend werden. Die Sterne stehen günstig, um einen besonderen Menschen kennenzulernen - aber nur, wenn du die Chancen aktiv nutzt. Du wartest darauf, dass dein Traumpartner oder deine Traumpartnerin von selbst auftaucht? Das wird leider nichts. Mit Mars im Zeichen Zwillinge kannst du jetzt optimal kommunizieren, auch online. Also: Nichts wie ran an die Dating-Apps!

Stier: Aura Punkte sammeln

(21. April - 20. Mai)

Schon mal von Aurapunkten gehört? Wenn nicht, bist du vielleicht nicht Teil der TikTok-Generation. Aurapunkte sind im Grunde Pluspunkte, die du sammelst, wenn du etwas Gutes tust. Hier erfährst du, was die neuen Wörter der Gen-Z wirklich bedeuten.

Im Herbst könntest du, lieber Stier, intensiv an deiner persönlichen Entwicklung arbeiten und gleichzeitig anderen helfen, sich selbst besser zu erkennen. Genau durch diese positive Energie und deine Unterstützung für andere sammelst du Aurapunkte, denn du trägst aktiv zur Verbesserung deines Umfelds bei. Dank Jupiter und Uranus im Stier wird deine Ausstrahlung verstärkt und du ziehst Menschen magisch an.

Mögliche Unsicherheiten könnten sich durch die kaum sichtbare Venus verstecken und genau dann auftauchen, wenn du sie am wenigsten erwartest. Doch kein Grund zur Sorge! Denn jedes Hindernis ist eine Chance, dich emotional tiefer zu verstehen und weiter an dir zu wachsen.

Zwillinge: Deep-Talk-Sessions

(21. Mai - 21. Juni)

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und mit Mars in den Zwillingen könnte dein Liebesleben im Herbst eine aufregende Wendung nehmen. Die Energie ist förmlich spürbar, und du kannst es kaum erwarten, dich auf die Suche nach der Liebe zu begeben. Zwischen fallenden Blättern und herbstlichen Spaziergängen könnten die Chancen gut stehen, dass du jemand Besonderen triffst. Merkur am Morgenhimmel sorgt dafür, dass eure Gespräche spannend werden. Es könnte gut sein, dass ihr die Nacht in langen Deep-Talk-Sessions durchmacht, die bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Krebs: Zeit für innere Arbeit

(22. Juni - 22. Juli)

Krebs, der Herbst bringt dir Impulse für die Selbstreflexion. Nach dem Sommer solltest du dir bewusst Zeit für dich selbst nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Da Venus schlecht sichtbar ist, könnte es in Liebesdingen etwas ruhiger werden. Doch das ist deine Chance, dich auf deine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren und herauszufinden, was du wirklich willst. Neptun in den Fischen verstärkt deine romantischen Träume, und vielleicht begegnet dir jemand, der dein Herz berührt - aber lass dir Zeit, alles hat seinen Moment.

Löwe: Leidenschaftliches Verlangen

(23. Juli - 23. August)

Auch wenn der Sommer vorbei ist, bleibt deine Leidenschaft, lieber Löwe. Venus begleitet die Sonne, und du fühlst die romantischen Schwingungen noch immer. Deine Sehnsucht nach Intimität erfüllt sich erst einmal nicht. Halte Mitte September die Augen offen, wenn Saturn und der Vollmond zusammentreffen! Das könnte deine Chance auf eine tiefere, langfristige Bindung sein.

Jungfrau: Besondere Anziehung

(24. August - 23. September)

Jungfrau, der September könnte dein Monat werden! Mit Merkur an deiner Seite bist du in Topform, was Charme und Verstand angeht. Eine ideale Zeit, um neue Leute kennenzulernen, denn du strahlst förmlich und ziehst andere magisch an. Aber pass auf: Neptun könnte dir ein paar Illusionen vorspielen. Lass dich nicht von oberflächlichen Flirts täuschen. Bleib bodenständig und fokussiere dich auf Verbindungen, die wirklich Substanz haben.

Waage: Chance auf mehr

(24. September - 23. Oktober)

Liebe Waage, im Herbst dreht sich alles um die Liebe. Venus ist voll in Fahrt und macht Beziehungen für dich zum zentralen Thema. Es könnte allerdings etwas knifflig sein, deine wahren Gefühle in Worte zu fassen. Mars in den Zwillingen sorgt dafür, dass du durch soziale Aktivitäten viele neue Leute triffst. Nutze diese Chancen, um herauszufinden, ob da vielleicht mehr als nur ein Flirt drin ist.

Skorpion: Sinnliche Momente

(24. Oktober - 22. November)

Skorpion, der Herbst wird intensiv! Mit Jupiter im Stier dreht sich bei dir alles um tiefe, sinnliche Verbindungen. Diese Zeit könnte wirklich transformierend sein und dir Erlebnisse bringen, die lange nachwirken. Neptun in den Fischen sorgt für romantische Träumereien. Vergiss nicht, auch die Realität im Blick zu behalten. Nutze die Energie, um eine wirklich erfüllende Verbindung zuzulassen.

Schütze: Sensibel und emotional

(23. November - 21. Dezember)

Der Herbst könnte für Schützen eine Verlängerung des Sommers sein. Mars in den Zwillingen bringt eine spielerische, leichte Energie in dein Liebesleben. Es könnte sein, dass ein Sommerflirt doch ernsthafter ist als gedacht. Oder suchst du weiter? Jetzt kannst du viele neue Menschen kennenlernen und das Flirten genießen. Vorsicht, dass du dich nicht zu sehr verzettelst! Die Saturn-Opposition gibt dir auch die Chance, über eine ernsthafte Beziehung nachzudenken – vielleicht ist es Zeit, etwas Tiefergehendes zu wagen?

Steinbock: Romantik pur

(22. Dezember - 20. Januar)

Steinbock, der Herbst könnte die perfekte Zeit für dich sein, um eine ernsthafte, stabile Beziehung einzugehen. Vielleicht hast du bereits jemanden im Blick? Vielleicht entwickelt sich auch erst in den kommenden Wochen etwas. Mit Saturn im Süden bist du auf alle Fälle darauf aus, etwas Beständiges aufzubauen. Auch wenn Venus am Abendhimmel nur schwach leuchtet, bleibt Romantik ein fester Bestandteil deines Lebens. Jetzt stehen langfristige Pläne und gemeinsame Ziele in deinem Fokus.

Wassermann: Träume & Wirklichkeit

(21. Januar - 19. Februar)

Dieser Herbst könnte in deinem Liebesleben einiges durcheinanderwirbeln, Wassermann! Uranus im Stier bringt unerwartete Begegnungen oder Veränderungen mit sich: Vielleicht triffst du jemand Neues, der dein Interesse weckt. Neptun in den Fischen lässt dich träumen, aber verliere dich nicht in Fantasien. Es geht darum, offen für neue Chancen zu sein, aber auch realistisch zu bleiben!

Fische: Sensibel und emotional

(20. Februar - 20. März)

Für Fische könnte der Herbst emotional werden. Neptun in Opposition macht dich besonders empfänglich für die Gefühle anderer - ideal, um neue Verbindungen zu knüpfen. Mitte September, wenn Saturn und der Vollmond sich begegnen, könntest du herausfinden, was du wirklich in einer Beziehung suchst. Sei ehrlich zu dir selbst, und prüfe genau, wirklich zu dir passt.