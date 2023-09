Herzensgute Persönlichkeiten: Auf diese drei Sternzeichen ist immer Verlass

Das Wichtigste in Kürze Sternzeichen können die persönlichen Charaktereigenschaften beeinflussen.

Bestimmten Tierkreiszeichen legen besonderen Wert darauf, für andere da zu sein. Das bedeutet nicht, dass es die anderen nicht tun, sondern lediglich, dass sie viele gute Voraussetzungen dafür mitbringen.

Verlässliche Sternzeichen sind vertrauenswürdig, hilfsbereit und kümmern sich um andere - in guten wie in schlechten Zeiten.

Einige Menschen sind einfach immer für dich da, egal was gerade bei dir los ist. Das könnte unter anderem an ihrem Sternzeichen liegen. Auf wen du immer zählen kannst, verraten wir dir hier!

Diese drei Sternzeichen sind immer für dich da

In zwischenmenschlichen Beziehungen geht es darum, füreinander dazu sein, sich Unterstützung und Kraft zu geben. Das kann aber offenbar nicht jede:r. Bei einigen sind Fürsorge, Hilfsbereitschaft und Verständnis weniger im Verhalten ausgeprägt als bei anderen. Das liegt am eigenen Charakter, an sozialen Einflüssen, Erfahrungen und anderen ganz individuellen Faktoren.

Aber nicht nur das hat Einfluss auf die Persönlichkeit. Auch das Sternzeichen kann auf uns wirken. Jedes Tierkreiszeichen bringt seine ganz eigenen Stärken und Schwächen mit. So sind die einen aufgeschlossener, die anderen können besser zuhören. Die einen stehen zu gerne im Mittelpunkt, die anderen wiederum reagieren schnell mit Rückzug. Manchmal auch alles auf einmal. Ob bei Freund:innen, der Familie oder Partner:innen - es ist durchaus gut zu wissen, bei welchen Sternzeichen du auf welche Eigenschaften triffst. Wo findest du immer eine Schulter zum Anlehnen, ein offenes Ohr und Hilfe, wenn du sie benötigst? Wir wissen, auf wen du zählen kannst!

Das macht Menschen aus, die immer für dich da sind

Für jemanden da zu sein, ist etwas großes Ganzes, das aus vielen kleinen Gesten und Taten besteht. Menschen, auf die immer Verlass ist, sind:

vertrauenswürdig verständnisvoll rücksichtsvoll hilfsbereit glücklich, wenn du es bist

Doch welche Tierkreiszeichen sind denn nun so verlässlich, dass wir sie nicht mehr gehen lassen möchten? Hier ist die Top 3!

Krebs

22. Juni bis 23. Juli

Planet: Mond

Element Wasser: einfühlsam, sensibel, gefühlstief, undurchsichtig

Der Krebs gilt als sensibel und einfühlsam, er nimmt jedoch auch schnell alles sehr persönlich. Dafür begegnen Krebse anderen wiederum mit großem Mitgefühl, und ihr engster Kreis an Vertrauten, also Familie, Freund:innen und Partner:innen sind ihnen das Liebste in ihrem Leben. Du kannst dich bei ihnen geborgen und sicher fühlen. Für sie steht Fürsorge im Fokus und sie stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Krebse sind sehr gute passive Problemlöser und kommen mit unterschiedlichsten Ideen um die Ecke, wie du eine schwierige Situation lösen kannst. Manchmal geben Krebse mehr, als sie bekommen. Das ist auf kurze Sicht in Ordnung, da sie für ihre Treue niemals eine Gegenleistung erwarten würden. Allerdings sollte dies auch niemals ausgenutzt werden, da es auf Dauer an ihren Nerven nagt und fehlende Anerkennung sie traurig und nachdenklich macht.

Jungfrau

24. August bis 23. September

Planet: Merkur

Element Erde: bodenständig, tatkräftig, zuverlässig, beständig

Jungfrauen sind ehrlich, pflichtbewusst und zuverlässig. Auch wenn sie auf den ersten Blick etwas kühl und distanziert wirken können, ist ihr Herz am rechten Fleck und sie würden alles tun, um ihre Liebsten zu unterstützen. Sie fühlen sich für enge Vertraute in gewissem Maße verantwortlich und schreiten zur Tat, sobald sich schwierige Herausforderungen auftun. Es kann durchaus passieren, dass sie dann mit gehobenem Finger dastehen, sie meinen es jedoch nicht so. Das liegt einfach an ihrer perfektionistischen und kritischen Art. Sie sind sich jedoch sehr wohl darüber bewusst, dass jede:r mal Hilfe braucht oder eine starke Schulter zum Ausweinen. Niemals würden sie behaupten, perfekt zu sein. Zudem ist Loyalität ein großer Wert, den sie vertreten. Jungfrauen sind immer für dich da.

Waage

24. September bis 23. Oktober

Planet: Venus

Element Luft: vernünftig, idealistisch, flexibel, vielseitig

Waagen sehnen sich nach Harmonie und Einklang. Sie gelten als treue Seelen, die einen respektvollen Umgang zu schätzen wissen, tun sich allerdings schwer damit, für sich und ihre Meinung einzustehen. Dafür kannst du dich auf sie verlassen. Sie sind wunderbare Streitschlichter:innen, passen sich deinen Bedürfnissen an und wollen für dich da sein. Sie sind der festen Überzeugung, dass gegenseitiges Vertrauen und Ehrlichkeit erarbeitet werden müssen, um bedingungslos füreinander dazu sein. Das macht es manchmal zu einer echten Herausforderung, tiefe Verbindungen zu Waagen aufzubauen. Ist ihr Vertrauen aber erstmal gewonnen, kann es nichts so schnell wieder erschüttern!