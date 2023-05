Hochzeits-Horoskop: Diese Sternzeichen sind nicht nur romantisch, sondern die perfekten Ehepartner

Du träumst von einer romantischen Hochzeit in weiß? Mit blühenden Rosen, flatternden Tauben und deinem Schatz, dem du die ewige Liebe bis ans Ende aller Tage schwörst? Es gibt tatsächlich Sternzeichen, die einfach zum Heiraten geboren sind. Gehörst du dazu?

Anzeige

Widder: Aufflammende und lodernde Liebe

Als Feuerzeichen lodern in deinem Herzen die Leidenschaft und das Verlangen nach aufregenden Abenteuern, stimmt's, lieber Widder? Doch wenn es um die Liebe geht, bist du loyal und stürzt dich voller Hingabe in deine Beziehung. Deine Tapferkeit und dein Mut sind Charaktereigenschaften, die dein:e Partner:in bewundert und schätzt. Dein Ehrgeiz treibt dich an, das Beste für euch zu erreichen. Bei dir kristallisiert sich schnell heraus, ob du mit jemandem eine Verbindung fürs Leben eingehen möchtest. Mit dir als Ehemann oder Ehefrau werdet ihr auf jeden Fall nie zu den Paaren gehören, die nur auf dem Sofa sitzen, denn für Adrenalin und Abenteuer wirst du sorgen.

Erfahre in unserem großen Liebeshoroskop 2023, wie es um deine Liebe steht. Lust auf ein neues Abenteuer? Check unser großes Reisehoroskop, welches Reiseziel am besten zu deinem Sternzeichen passt. Du bist noch solo? Nicht mehr lange: Dieses Sternzeichen wird sich bis zum Sommer bis über beide Ohren verlieben. Außerdem: Was bedeutet dein chinesisches Tierzeichen?

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Diese Sternzeichen verloben sich dieses Jahr

Stier: "Ganz oder gar nicht"

Stiere sind das Sinnbild für Treue und Verlässlichkeit und wissen, was sie wollen. Sie legen großen Wert auf Stabilität und Sicherheit und möchten sich mit jemandem verbinden, der dieselben Werte teilt. Stiere suchen nach einer tiefen emotionalen Verbindung und sind bereit, alles dafür zu geben. Kurzfristige Beziehungen interessieren nicht, es gilt, den Soulmate fürs Leben zu finden. Daher lässt du nicht jede:n in dein Leben und gehst bei deiner Wahl sehr sorgsam vor. Wenn ein Stier die Liebe des Lebens gefunden hat, wird er sie nie wieder hergeben. Denn Stiere sind unfassbar treue Partner:innen und wollen nur einen Herzensmenschen an ihrer Seite. In Beziehungen kommt ihre leidenschaftliche und romantische Seite zum Vorschein. Das Ganze möchten die kleinen Romantiker:innen noch mit einer Hochzeit besiegeln, denn wenn sie jemanden gefunden haben, leben sie nach dem Motto "ganz oder gar nicht". Halbe Sachen kommen für waschechte Stiere nicht in Frage.

Anzeige

Krebs: Wie gemacht für die Heirat

Wenn du zwischen dem 22. Juni und dem 22. Juli geboren wurdest, dann liegt es in deiner Natur, früher oder später den Bund fürs Leben einzugehen. Wasserzeichen gelten als emotional und empfindsam. Als Krebs bist du fähig, tiefe Bindungen mit anderen aufzubauen und hast eine starke Bindung zu deiner Familie. Du pflegst traditionelle Werte und in deinen Zukunftsvisionen träumst du von einer Hochzeit im Park mit all deinen Liebsten, die du am schönsten Tag deines Lebens um dich versammelst. Deine sensible Natur und dein Einfühlungsvermögen machen dich zu einem großartigen Menschen, der sich um die Bedürfnisse seines Lieblings kümmert. Du bist leidenschaftlich und treu. Deshalb ist es für dich selbstverständlich, später einmal deinen Schatz zu heiraten und gemeinsam alt zu werden.

Waage: Protagonist:in im eigenen Liebesfilm

Romantische Liebesfilme verzaubern dich und du würdest am liebsten die Hauptrolle spielen? Ja, das schreit nach dem Sternzeichen Waage, denn auch in deinem Real Life träumst du von einer Hochzeit in weiß, einem kleinen Haus und einer Familie. Deine Werte sind sehr traditionell und deine Charaktereigenschaften unterstreichen deine Zukunftsvorstellungen. Als Luftzeichen bist du kommunikativ und sozial. Meisterlich schaffst du Harmonie in deinen Beziehungen und löst mühelos Konflikte. Bei der Wahl deiner Partner:innen gehst du mit Sorgfalt vor. Durch deine hervorragende Menschenkenntnis kommen dir Narzissten sowieso nicht näher. Nur Menschen mit den gleichen Werten und Zukunftsvorstellungen haben eine Chance bei dir. Wenn die Waagen wählen, hat das große Bedeutung und kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das Match fürs Leben sein.